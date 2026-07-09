フィリップスサポート

フィリップスヘアスタイラーの電源が自動的に切れる

フィリップスのヘアドライヤーやストレートヘアアイロンの使用中に、電源が自動的にオフになってしまう場合、以下のトラブルシューティング手順をお試しください。