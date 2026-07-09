フィリップスサポート

フィリップスヘアドライヤーのアタッチメントの使い方を教えてください。

フィリップスヘアドライヤーのモデルによっては、アタッチメントがいくつか付属している場合があります。アタッチメントの使用方法については、こちらを参照してください。



お使いのヘアードライヤーモデルの付属アタッチメントとその使用方法については、取扱説明書を必ず参照してください。