フィリップスサポート
フィリップスヘアドライヤーのアタッチメントの使い方を教えてください。
に公開 09 July 2026
フィリップスヘアドライヤーのモデルによっては、アタッチメントがいくつか付属している場合があります。アタッチメントの使用方法については、こちらを参照してください。
お使いのヘアードライヤーモデルの付属アタッチメントとその使用方法については、取扱説明書を必ず参照してください。
- ボリュームディフューザーは、髪をすばやく均一に乾かして、クセを最小限に抑え、髪にボリュームを与えます。効果的にお使いいただくためには、以下の手順に従ってください。
- ディフューザーをヘアドライヤーの前面に取り付けます。
- カールにボリュームを出し、弾力のあるヘアスタイルを作るには、ヘアドライヤーを毛先に対して垂直に当てます。円を描くようにしながら、ヘアドライヤーを上に向かって動かします。
- 髪の根元にボリュームを与えるには、ヘアドライヤーを頭皮に近づけます。ディフューザーのピンが頭皮に当たるようにしてください。円を描くようにヘアドライヤーを動かします。
- スタイリングノズルや、コンセントレーターノズルを使うと、なめらかで艶やかなヘアスタイルに仕上がります。このアタッチメントを使用するには、以下の手順に従ってください。
- スタイリングノズルをヘアドライヤーの前面に取り付けます。
- 髪を乾かすときにお使いのブラシに、直接ノズルを向けてください。風を直接当てることで、お望みのヘアスタイルに仕上げることができます。
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