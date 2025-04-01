ドロワーが完全に閉まっていない

ノンフライヤーの一部のモデルには、バスケットパン検出機能が搭載されています。ノンフライヤーのバスケットパンが取り外されると、この機能によって、ヒーターとファンがオフになります。

バスケットパンがノンフライヤーにしっかり取り付けられていること、およびドロワーが完全に閉じられていることを確認してください。しっかり取り付けられていない／閉じられていないと、ノンフライヤーはオンになりません。

バスケットパン検出機能が故障している可能性がある

ノンフライヤーからバスケットパンを取り外し、プラスチック部分（主にバスケットパンの縁）にヒビ割れや損傷がないことを確認してください（下図を参照）。ヒビ割れや損傷が見つかった場合は、フィリップスまでご連絡ください。



モデル HD9880/HD9875/HD9876 の場合は、ドロワーからノンフライヤーのバスケットパンを取り外し、裏返してください。バスケットパン検出モジュールは、バスケットハンドルホルダーの凹みの右側にあります（下図を参照）。



片側に小さなプラスチックカバーが付いています（下図を参照）。このカバーが付いていないと、バスケットパン検出機能は動作しません。その場合は、www.philips.com/contact からフィリップスまでご連絡ください。

温度設定が低すぎる

ノンフライヤーの調理温度を 40℃以下に設定した場合、加熱されないことがあります（特に、周囲の温度と同じくらいの場合）。



フィリップスノンフライヤーの設定温度を確認し、必要に応じて高くしてください。

時間が設定されていない／調理時間が短すぎる（アナログノンフライヤー）

アナログタイマーを回して、調理時間を設定してください（以下のビデオを参照）。調理時間が 10 分未満の場合は、タイマーを一度 15 分くらいの位置まで回してから、実際の調理時間の位置まで戻してください。