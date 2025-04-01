フライドポテトなど食材を積み重ねる場合は、大きい方のバスケット（右側）の使用をおすすめします。このバスケットは表面積が大きいため、食材をより均一に広げることができます。これにより、食材全体に熱と空気の流れがよりバランス良く分散され、調理の仕上がり良くなります。

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