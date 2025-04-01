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フィリップスノンフライヤーでホームメイドフライが期待どおりに調理できない

に公開 2024 年 10 月 16 日
フィリップスノンフライヤーでホームメイドフライが期待どおりに調理できない場合は、以下の点をご確認ください。
  • フライに適したジャガイモの品種を選んでください
  • ムラなく揚がる最適な量は、ノンフライヤーのバスケットの半分未満です
  • 食材は大きめより小さめの方がカリッと仕上がります
  • 熱風調理中にバスケットを 2、3 回振ってください
フィリップスノンフライヤーは高速空気循環技術で、油なしで揚げ物を調理します。ノンフライヤーでホームメイドフライを調理するには、以下の手順に従ってください。
  1. ジャガイモの皮をむき、スティック状に切る。
  2. 切ったジャガイモを 30 分以上水にさらす。水気を切り、キッチンペーパーでふいて乾かす。
  3. ボウルにオリーブ油大さじ 1 とジャガイモを入れてよく混ぜ、オリーブ油をジャガイモによくからませる。
  4. ボウルからジャガイモを取り出す。このとき、ジャガイモは手か器具で取り出し、余分な油はボウルに残すようにします。ジャガイモをノンフライヤーのバスケットに入れる。
  5. ジャガイモ 300～800g を 180°C で 18～25 分間揚げる。熱風調理中にバスケットを 2、3 回振ってください。
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フライドポテトなど食材を積み重ねる場合は、大きい方のバスケット（右側）の使用をおすすめします。このバスケットは表面積が大きいため、食材をより均一に広げることができます。これにより、食材全体に熱と空気の流れがよりバランス良く分散され、調理の仕上がり良くなります。
問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。
 
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