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フィリップスノンフライヤーでホームメイドフライが期待どおりに調理できない
に公開 2024 年 10 月 16 日
フィリップスノンフライヤーでホームメイドフライが期待どおりに調理できない場合は、以下の点をご確認ください。
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- フライに適したジャガイモの品種を選んでください
- ムラなく揚がる最適な量は、ノンフライヤーのバスケットの半分未満です
- 食材は大きめより小さめの方がカリッと仕上がります
- 熱風調理中にバスケットを 2、3 回振ってください
- フィリップスノンフライヤーは高速空気循環技術で、油なしで揚げ物を調理します。ノンフライヤーでホームメイドフライを調理するには、以下の手順に従ってください。
- ジャガイモの皮をむき、スティック状に切る。
- 切ったジャガイモを 30 分以上水にさらす。水気を切り、キッチンペーパーでふいて乾かす。
- ボウルにオリーブ油大さじ 1 とジャガイモを入れてよく混ぜ、オリーブ油をジャガイモによくからませる。
- ボウルからジャガイモを取り出す。このとき、ジャガイモは手か器具で取り出し、余分な油はボウルに残すようにします。ジャガイモをノンフライヤーのバスケットに入れる。
- ジャガイモ 300～800g を 180°C で 18～25 分間揚げる。熱風調理中にバスケットを 2、3 回振ってください。
- フライドポテトなど食材を積み重ねる場合は、大きい方のバスケット（右側）の使用をおすすめします。このバスケットは表面積が大きいため、食材をより均一に広げることができます。これにより、食材全体に熱と空気の流れがよりバランス良く分散され、調理の仕上がり良くなります。
問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。
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