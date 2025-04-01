ほとんどの食材はオーブンの設定時間で調理すると、十分に調理できます。従来のフライヤーの調理時間は短めなため、設定時間のままでは十分に調理できません。食材ごとの推奨調理時間については、ノンフライヤーの取扱説明書または HomeID アプリの食材表をご覧ください。カリッと調理できない場合は、数分長めに調理してみてください（ただし、焦げないよう注意してください）。ご注意：

·食材どうしがくっついてしまう場合は、調理途中でノンフライヤーのバスケットを振ってください。

·多めの食材を調理している場合は、より美味しく仕上げるためにバスケットを 2～3 回振ってください。

·均一に仕上げるためには、食材が上下入れ替わるようにしっかり振ってください。