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フィリップスノンフライヤーでカリッと期待どおりに調理できない
に公開 2024 年 10 月 14 日
フィリップスノンフライヤーでカリッと調理できない場合は、以下をご確認ください。
- 一度に大量の食材を調理しないでください。食材の量は少なめにした方が均一に仕上がります。
食材を 1 段だけ入れてフィリップスノンフライヤーのバスケット底部をカバーすることをお勧めします。
- フライには、調理中に崩れない新鮮なジャガイモが適しています。ジャガイモを保管する場合は、冷蔵庫などに入れないでください。
ノンフライヤーで手作りのフライドポテトを作る場合は、次の手順に従ってください。
以下のビデオもご覧ください。
- ジャガイモの皮をむき、スティック状に切る。
- 切ったジャガイモを 30 分以上水にさらす。水気を切り、キッチンペーパーでふいて乾かす。
- ボウルにオリーブ油大さじ 1/2 とジャガイモを入れてよく混ぜ、オリーブ油をジャガイモによくからませる。
- ボウルからジャガイモを取り出す。このとき、ジャガイモは手か器具で取り出し、余分な油はボウルに残すようにします。ジャガイモをバスケットに入れる。
- 180°C でジャガイモを揚げる。熱風調理時間の約半分のところでバスケットを振る。よりカリッと美味しく仕上げるには、調理途中で 2～3 回バスケットを振ってください。
- フィリップスノンフライヤーで食材を最適に仕上げるには、オーブンレディ食品（オーブンで温めるだけでできる食品）を使用してください。オーブンレディ食品をノンフライヤーで調理すると、キツネ色にカリッと仕上がります。
- 適切な温度を選択してください。ほとんどの食材は 200˚C で調理する必要があります（ペストリーを含む食材を除く）。ペストリーを含む食材の場合は 180˚C で調理します。
- ほとんどの食材はオーブンの設定時間で調理すると、十分に調理できます。従来のフライヤーの調理時間は短めなため、設定時間のままでは十分に調理できません。食材ごとの推奨調理時間については、ノンフライヤーの取扱説明書または HomeID アプリの食材表をご覧ください。カリッと調理できない場合は、数分長めに調理してみてください（ただし、焦げないよう注意してください）。ご注意：
·食材どうしがくっついてしまう場合は、調理途中でノンフライヤーのバスケットを振ってください。
·多めの食材を調理している場合は、より美味しく仕上げるためにバスケットを 2～3 回振ってください。
·均一に仕上げるためには、食材が上下入れ替わるようにしっかり振ってください。
以下のビデオもご覧ください。
- 自家製のジャガイモ料理、パン粉をまぶしたフライ、および肉料理の場合は、カリッと仕上げるために少量の油を足してください。
また、できる限り脂肪分の少ない食材を使用してください。脂肪分の多い食材を使うと、カリッと仕上がりにくくなります。
ノンフライヤーで油を正しく使用する方法については、次のヒントをご覧ください。
- 油を足す前に、食材の水気をよく切ります。
- 油は入れ過ぎないように注意してください。カリッと仕上がりにくくなります。
- 肉は刷毛で油を薄く塗るか、油に漬けると、カリッと仕上がります。
- フライドポテトなど食材を積み重ねる場合は、大きい方のバスケット（右側）の使用をおすすめします。このバスケットは表面積が大きいため、食材をより均一に広げることができます。これにより、食材全体に熱と空気の流れがよりバランス良く分散され、調理の仕上がり良くなります。
上記の解決法を試しても問題が解決しない場合は、フィリップスにご連絡ください。
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