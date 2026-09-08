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フィリップスノーズエチケットカッターが動作しない

ノーズエチケットカッターが動作しない、または電源が入らない場合は、簡単な方法で原因を特定できます。

ノーズエチケットカッターのトリミングヘッドを回してハンドルから取り外し、カッターの電源を入れます。

トリミングヘッドを取り外した状態で、ハンドル上部の小さなピンは回転していますか？ 
トリミングヘッドに損傷の兆候がないか確認してから、以下の手順に従って徹底的にお手入れしてください。

トリミングヘッドを取り外した状態で電源を入れても、まったく動作しませんか？
フィリップスの多くのノーズエチケットカッターは非充電式電池で駆動しているため、定期的に電池を交換する必要があります。新しい電池に交換してから、もう一度お試しください。それでも問題が解決しない場合は、以下の「さらにサポートが必要な場合」をご参照ください。 

トリミングヘッドを回して、ハンドルから持ち上げて取り外している様子

このページの情報は次のモデルに適用されます： BG3470/15 , MG5930/15 , MG3730/15 . その他の製品番号を表示するには、ここをクリックしてください  ›

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