フィリップスサポート フィリップスノーズエチケットカッターが動作しない

ノーズエチケットカッターが動作しない、または電源が入らない場合は、簡単な方法で原因を特定できます。

ノーズエチケットカッターのトリミングヘッドを回してハンドルから取り外し、カッターの電源を入れます。

トリミングヘッドを取り外した状態で、ハンドル上部の小さなピンは回転していますか？

トリミングヘッドに損傷の兆候がないか確認してから、以下の手順に従って徹底的にお手入れしてください。

トリミングヘッドを取り外した状態で電源を入れても、まったく動作しませんか？

フィリップスの多くのノーズエチケットカッターは非充電式電池で駆動しているため、定期的に電池を交換する必要があります。新しい電池に交換してから、もう一度お試しください。それでも問題が解決しない場合は、以下の「さらにサポートが必要な場合」をご参照ください。

フィリップスノーズエチケットカッターの徹底的なお手入れ方法 ノーズエチケットカッターを上下逆さまにしてコップや背の高い細めの容器に立て、カッターの刃の金属部分が浸る程度までぬるま湯を入れます。ノーズエチケットカッターのハンドル部分は、水に浸さないでください。 トリミングヘッドを 30 分間浸してから、ぬるま湯の流水で洗い流し、その後ノーズエチケットカッターの電源を入れて動作を確認してください。 さらにサポートが必要な場合 どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、ノーズエチケットカッターの内部が損傷している可能性があります。修理または交換を依頼することをお勧めします。 3.バッテリーを交換する。 単三乾電池で動作するノーズエチケットカッターをお持ちの場合は、電池の交換が必要になる可能性があります。その場合は、新しい電池と交換してください。電池を交換する際は、電池の + と - の向きが合っていることを確認してください。電池の向きは電池入れに示されています。 4.刃を掃除する。 フィリップスノーズエチケットカッターが充電されていることを確認してもまだ動作しない場合は、カッター部に汚れが詰まって動かなくなっている可能性があります。最適な性能を維持するため、使用後は毎回ノーズエチケットカッターをお手入れすることをお勧めします。



以下のお手入れ手順に従ってください。 ノーズエチケットカッターのトリミングヘッドをお湯ですすぎます。約 15 秒経ってからノーズエチケットカッターの電源をオンにし、約 5 秒待ってから電源をオフにします。これを数回繰り返します。 トリミングヘッドをお湯ですすいでも毛くずなどを十分に取り除けない場合は、トリミングヘッドをぬるま湯の入ったコップなどに数分間浸します。トリマーのハンドルは水に入れないようにしてください。内部の機械部分が損傷するおそれがあります。手順 1 を繰り返します。 それでも動作しない場合は、ノーズエチケットカッターアタッチメントを取り外して水に入れ、約 30 分放置してください。アタッチメントを取り付けて、手順 1 を繰り返します。 トリマーが動作した場合：トリマーをそっと振って水を切り、そのまま自然乾燥させます。 効果を実感していただくために、ノーズエチケットカッターは使用後毎回すすぎ、トリミングヘッドに定期的に付属の油やミシン油を 1 滴垂らしてください。 それでもノーズエチケットカッターに問題がありますか？ どのヒントを試しても問題が解決しない場合は、ノーズエチケットカッターの内部が損傷している可能性があります。ノーズエチケットカッターの修理または交換を依頼することをお勧めします。