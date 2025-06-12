DTS Play-Fi 搭載フィリップスワイヤレスホームシステム

Play-Fi 対応の Fidelio FB1 サウンドバーは、ホームシアターにぴったりのサウンドを実現します。外付けの Fidelio FW1 サブウーファーに数秒で接続することができ、映画や音楽のサウンドに一層の深みを与えます。さらに臨場感を楽しみたい場合は、2 基の FS1 ワイヤレススピーカーを追加すれば、本格的なサラウンドサウンド環境の完成です。