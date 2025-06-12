Fidelio サブウーファー内蔵 7.1.2 チャンネルサウンドバー
映画ファンのためのデザイン
箱から出してすぐに、卓越したサラウンドサウンドを堪能できます。Fidelio サウンドバーは、頭上などあらゆる方向から音に包まれるスリリングな体験を提供します。さらに、別の Fidelio コンポーネントに接続すれば、完璧なホームシアターサウンドが実現します。 さらに詳細をみる
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Fidelio サブウーファー内蔵 7.1.2 チャンネルサウンドバー
映画ファンのためのデザイン
- Dolby Atmos。IMAX Enhanced
- フィリップスワイヤレスホームシステム
- 620 W 最大 内蔵サブウーファー
- ルームキャリブレーションが容易
フィリップス Fidelio FB1。ナチュラルなサウンドと時代を超えたデザイン
サブウーファーを内蔵した Fidelio FB1 サウンドバーは、ドラマチックなエフェクト、豊かなサウンドトラック、クリアな会話で部屋を満たします。サウンドバー本体には天面と前面のファインメタルメッシュに加え、アンセラサイト ミュアヘッド レザートリムを採用し、美しいデザインとなっています。
7.1.2 チャンネル。620 W 最大（310 W RMS、1％THD）
アップファイアリングスピーカー 2 基を含む Fidelio 独自のスピーカーから放射されるサウンドが、上と左右からあなたを包みこみます。さらに、内蔵サブウーファーが重低音をプラス。フロントレフト、フロントライト、センターチャンネルはすべてツイーターとその左右のミッドレンジウーファーで構成され、クリアな音声、ボーカル、サラウンドサウンドを実現します。
DTS Play-Fi 搭載フィリップスワイヤレスホームシステム
Play-Fi 対応の Fidelio FB1 サウンドバーは、ホームシアターにぴったりのサウンドを実現します。外付けの Fidelio FW1 サブウーファーに数秒で接続することができ、映画や音楽のサウンドに一層の深みを与えます。さらに臨場感を楽しみたい場合は、2 基の FS1 ワイヤレススピーカーを追加すれば、本格的なサラウンドサウンド環境の完成です。
ルームキャリブレーション。どの部屋でも最高の Fidelio サウンドを実現
部屋のレイアウトや広さに関係なく、常に完璧な Fidelio サウンドをお届けします。付属のマイクを接続してテレビを視聴する場所にマイクを置くだけで、FB1 サウンドバーが部屋の音の流れを測定し、各チャンネルの出力をインテリジェントに調整して上質なサラウンドサウンドを実現します。
IMAX Enhanced 認定。心臓がドキドキするような臨場感あふれるサウンド
IMAX Enhanced 認定取得の Fidelio FB1 サウンドバーは、IMAX の驚異的なスケール感に匹敵するオーディオ体験を実現。心臓の鼓動が速まるような爆発音から鼓動が聞こえるほどのささやき声まで、IMAX シアター用に作られた映画の一瞬一瞬を楽しめます。
Dolby Atmos。興奮のサウンド体験
FB1 サウンドバー独自のアップファイアリングスピーカーが、Dolby Atmos 体験を余すことなく提供。お気に入りの映画や番組の音に頭上などあらゆる方向から包まれ、そのリアルさに息をのむことでしょう。Atmos に対応していないコンテンツに対しても、サウンドバーが調整して最高の豊かなサウンドを実現します。
お気に入りの音声アシスタント対応デバイスに接続
Alexa 対応デバイスや、Google アシスタント搭載スピーカーに指示すれば、サウンドバーから音楽を再生できます。Siri をお使いの方も大丈夫。Apple AirPlay 2 に対応しているので、Siri に指示することが可能です。音量の調節、トラックのスキップなど、すべての操作がハンズフリーに。
HDMI eARC。先進的なオーディオフォーマットを最大限に活用
ロスレスで伝送された音源で、その世界に浸りきりましょう。FB1 サウンドバーは高速接続の HDMI eARC に対応しているので、Dolby Atmos や DTS:X などの最新フォーマットをフルにお楽しみいただけます。
音楽にも最適
大好きな曲を生き生きと再生しましょう。ナチュラルな Fidelio サウンドが、ストリーミングする曲の良さを最大限に引き出し、暖かみのある、豊かなバスと粒立ちの良い中高音が完璧なタイミングで流れます。Spotify Connect の他、Amazon、Spotify、Deezer、Tidal などのストリーミングサービスのプレイリストからも再生できます。
技術仕様
-
サウンド
- サウンドシステム
-
-
Dolby Atmos
-
DTS:X
-
IMAX Enhanced
- イコライザー設定
-
- 全高調波歪み
-
1％
- スピーカーシステム出力
-
620W 最大／310W RMS
- 自動リップシンクディレイ
-
HDMI EDID 経由
- 自動ルームキャリブレーション
-
有
- 手動リップシンクディレイ
-
0～200 ミリ秒
- サラウンドモード
-
-
ラウドスピーカー
- サブウーファータイプ
-
統合型サブウーファー
- サウンドチャンネル数
-
7.1.2
- ウーファー数
-
2
- ウーファー直径
-
3.5 インチ
- サウンドバーの周波数帯域
-
40～20K
Hz
- センタードライバー
-
- フロントドライバー
-
-
フルレンジ x4（L+R）
-
ツイーター x2（L+R）
- サイドファイアリングドライバー
-
フルレンジ x2（L+R）
- アップファイアリングドライバー
-
フルレンジ x2（L+R）
- SPL（最大音量）
-
96
dB
-
コネクティビティー
- Bluetooth
-
受信機
- Bluetooth バージョン
-
5.0
- Bluetooth 仕様
-
-
A2DP
-
AVRCP
-
マルチポイント（マルチペア）をサポート
-
ストリーミング形式：SBC
- EasyLink（HDMI-CEC）
-
有
- IR ポート
-
IR リピーター
- AUX 入力
-
無
- USB 再生
-
有
- 光入力 x 1
-
有
- HDMI コンテンツ保護
-
HDCP 1.4/2.3
- HDMI 出力（eARC／ARC）x 1
-
有
- Mic 入力 x1
-
（自動ルームキャリブレーション用）
- Wi-Fi
-
-
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
-
2.4GHz／5GHz
- HDMI 入力 x 1
-
有
- DLNA 規格
-
無
- マルチスピーカー接続
-
有
- マルチスピーカーテクノロジー
-
-
DTS Play-Fi マルチルーム
-
DTS Play-Fi ホームシアター
- スマートホーム
-
-
Chromecast 内蔵
-
Spotify Connect
-
Alexa 対応
-
Apple Airplay 2 対応
-
OK Google 対応
-
対応している音声フォーマット
- HDMI ARC／eARC
-
-
Dolby Atmos
-
Dolby Digital
-
Dolby Digital Plus
-
Dolby TrueHD
-
Dolby Digital EX
-
DTS
-
DTS 96/24
-
DTS デジタルサラウンド（5.1-ch）
-
DTS:X
-
DTS-ES
-
DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ
-
DTS-HD マスターオーディオ
- Play-Fi
-
-
AIFF
-
FLAC
-
MP3
-
WAV
-
MPEG4 AAC
-
MPEG4 M4A
- HDMI IN1
-
-
Dolby Atmos
-
Dolby Digital
-
Dolby Digital Plus
-
Dolby TrueHD
-
Dolby Digital EX
-
DTS
-
DTS 96/24
-
DTS デジタルサラウンド（5.1-ch）
-
DTS:X
-
DTS-ES
-
DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ
-
DTS-HD マスターオーディオ
- Bluetooth
-
- USB
-
- 光
-
-
外箱
- Number of consumer packagings
-
2
- GTIN
-
1 48 95229 13926 5
-
利便性
- リモコン
-
有
- 表示の種類
-
5 桁 14 セグメント LED ディスプレイ
- ナイトモード
-
無
-
互換性
- スマートフォン／タブレット APP コントロール
-
有
-
電源
- 電源 LED 表示
-
有
- 本体電源
-
100～240V AC、50/60 Hz
- 本体のスタンバイ消費電力
-
0.5 W 未満
W
- 自動スタンバイ
-
有
- ECO スタンバイ（Wi-Fi オフ）
-
有
-
パッケージ寸法
- Packaging type
-
カートン
- Type of shelf placement
-
横積み
- EAN
-
48 95229 13926 8
-
アクセサリー
- 付属アクセサリー
-
-
リモートコントロール（電池付属）
-
電源コード
-
ユーザーマニュアル
-
ワールドワイド保証リーフレット
-
デザイン
- Color
-
ブラック
- 壁に取り付け可能
-
有
-
質量／寸法
- 本体（W x H x D）
-
1200 x 73 x 125
mm
- 本体重量
-
7.2
kg
-
ビデオ
- HDR パススルー
-
-
HDR10
-
HDR10+
-
Dolby Vision
-
HLG
- 4K パススルー
-
最大 4k／60P／YUV4:4:4
- 3D パススルー
-
有
製品の仕様
同梱物
- リモートコントロール（電池付属）
- 電源コード
- ユーザーマニュアル
- ワールドワイド保証リーフレット
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