薄型デザイン。部屋いっぱいに広がるサウンド。
没入型のオーディオ技術と超小型ワイヤレスサブウーファーを備えたこの薄型サウンドバーは、コンパクトな設置スペースながら、臨場感あふれるサウンドで部屋を満たします。Ambilight TV と組み合わせれば、観るコンテンツすべてでスリルを味わえます。 さらに詳細をみる
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薄型デザイン。部屋いっぱいに広がるサウンド。
- 2.1ch ワイヤレスサブウーファー
- 320W 最大 HDMI eARC
- DTS Virtual:X
- Dolby Atmos®
2.1 チャンネル。より深い低音のためのワイヤレスサブウーファー
2.1 チャンネルとイマーシブオーディオテクノロジーが新しいレベルのサウンドをもたらし、コンパクトなワイヤレスサブウーファーが効果音や音楽に満足のいく重みを加えます。また、4 つの EQ モードにより、視聴内容に合わせてサウンドスタイルを選ぶことができ、会話エンハンスメントを有効にすれば、どのモードでも音声が明瞭になります。
薄型の Ambilight TV に最適な超スリムデザイン
このサウンドバーは薄さわずか 37 mm：低いスタンドの Ambilight テレビの下にも収まるだけでなく、取り外し可能なブラケットで壁に掛けることもできます。超小型でパワフルなサブウーファーは隠しやすく、縦にも横にも設置できます。
DTS Virtual:X でどんな部屋でも臨場感あふれる 3D サウンドを実現
DTS Virtual:X との互換性により、テレビのサウンドが一変し、すべての映像でバーチャル 3D サウンドを体験できます。スピーカーを追加する必要がなく、どんな部屋にも対応します。サウンドバーのリモコン、またはフィリップス Home Entertainment アプリからオンにできます。
Dolby Atmos。臨場感あふれるシネマサウンドをご家庭で
Dolby Atmos は、周囲と上方の空間にサウンドエフェクトを配置し、オーディエンスをより深く引き込む 3 次元空間サウンドを作り出します。サウンドバーのリモコンのサラウンドサウンドボタン、または Philips Home Entertainment アプリで作動させます。アクションの真っ只中にいるような感覚を味わえます。
1 つのリモコンでサウンドバーとテレビをコントロール
テレビのリモコンを使ってサウンドバーの音量を調整できます。フィリップス Ambilight TV をお持ちの場合、EasyLINK 機能により、サウンドバーのプリセット EQ モードの切り替え、低音と高音の調整などをリモコンで行うことができます。
お気に入りのソースを接続してより大音量サウンドを
Bluetooth LE Audio に対応しているため、同規格に対応しているスマートデバイスからプレイリストをストリーミングする場合、接続が安定し、サウンドが向上し、ラグが少なくなります。また、オーディオ入力、USB、光入力経由でオーディオソースをサウンドバーに接続することもできます。
Philips Entertainment アプリ
アプリをダウンロードすれば、スマートデバイスを使って EQ サウンドモードの切り替え、ソースの選択、バーチャルサラウンドサウンドの起動などが可能です。
技術仕様
-
サウンド
- サウンド拡張
-
-
AI
-
音声同期
-
レギュラー
-
トレブル／ベースコントロール
-
アップミックス
- イコライザー設定
-
- 全高調波歪み
-
<＝10 パーセント
- スピーカーシステム出力
-
320W 最大／160W RMS
-
ラウドスピーカー
- サブウーファー周波数帯域
-
35～180
Hz
- サブウーファータイプ
-
- サブウーファーのインピーダンス
-
3
ohm
- サウンドチャンネル数
-
2.1
- ウーファー数
-
2
- ウーファー直径
-
4.5"
- サウンドバーの周波数帯域
-
180～20,000
Hz
- サウンドバーのインピーダンス
-
8
ohm
- フロントドライバー
-
-
ツイーター x2（L+R）
-
フルレンジ x2（L+R）
- 外部サブウーファーエンクロージャー
-
バスレフ
-
コネクティビティー
- Bluetooth
-
受信機
- Bluetooth バージョン
-
5.3
- Bluetooth 仕様
-
- EasyLink（HDMI-CEC）
-
有
- USB 再生
-
有
- オーディオ入力
-
1x 3.5 mm
- 光入力 x 1
-
有
- HDMI コンテンツ保護
-
HDCP 1.4
- HDMI 出力（eARC／ARC）x 1
-
有
- DLNA 規格
-
無
- マルチスピーカー接続
-
無
- スマートホーム
-
全くない
- ワイヤレススピーカー接続
-
サブウーファー
-
対応している音声フォーマット
- HDMI ARC／eARC
-
-
Dolby Atmos
-
Dolby Digital
-
Dolby Digital Plus
-
DTS デジタルサラウンド
-
Dolby MAT
-
Dolby TrueHD
-
LPCM 2ch
-
DTS Virtual:X
- Bluetooth
-
SBC
- USB
-
- 光
-
-
外箱
- Length
-
98
cm
- Number of consumer packagings
-
2
- Width
-
38
cm
- Gross weight
-
13.8
kg
- Height
-
21
cm
- Nett weight
-
9.6
kg
- 風袋重量
-
4.2
kg
-
利便性
- EasyLink（HDMI-CEC）
-
-
オーディオリターンチャンネル
-
自動オーディオ入力マッピング
-
ワンタッチスタンバイ
- リモコン
-
有
- ナイトモード
-
有
-
互換性
- スマートフォン／タブレット APP コントロール
-
有
-
電源
- 本体消費電力
-
18
W
- 本体電源
-
100～240V AC、50/60 Hz
- サブウーファー電源
-
100～240V AC、50/60 Hz
- サブウーファーのスタンバイ消費電力
-
0.5W 未満
- 本体のスタンバイ消費電力
-
＜0.5
W
- 自動スタンバイ
-
有
-
パッケージ寸法
- Height
-
19
cm
- Packaging type
-
ボックス
- Type of shelf placement
-
横積み
- Width
-
96
cm
- Depth
-
26.5
cm
- Number of products included
-
1
- Gross weight
-
6.38
kg
- Nett weight
-
4.8
kg
- 風袋重量
-
1.58
kg
-
アクセサリー
- 付属アクセサリー
-
-
リモコン
-
単 4 形電池 2 本
-
電源コード
-
電源アダプター
-
壁掛け用ブラケット
-
クイックスタートガイド
-
ワールドワイド保証リーフレット
-
デザイン
- Color
-
ダークグレー
- 壁に取り付け可能
-
有
-
質量／寸法
- 本体（W x H x D）
-
811 x 37 x 42
mm
- 本体重量
-
0.61
kg
- サブウーファー（W x H x D）
-
155 x 391 x 161
mm
- サブウーファー重量
-
3.69
kg
-
ビデオ
- 3D パススルー
-
無
製品の仕様
同梱物
- リモコン
- 単 4 形電池 2 本
- 電源コード
- 電源アダプター
- 壁掛け用ブラケット
- クイックスタートガイド
- ワールドワイド保証リーフレット
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