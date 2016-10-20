製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 使用中の製品写真
  • 梱包写真
  • プライマリ画像
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 使用中の製品写真
  • 梱包写真
  • プライマリ画像

販売終了

インイヤー ヘッドフォン

SHE9100SL/00

4.5

| (2) レビュー

タイプ

シルバー
シルバー
ブラック
ブラック
ブラック、ゴールド
ブラック、ゴールド
ルナーブルー
ルナーブルー
レッド
レッド

正確なサウンド

Philips SHE9100 ヘッドフォンは、プレミアムなドライバーと緻密に作られたメタルハウジングを採用。細部が失われず、しかもピュアなサウンドを再現します。楕円形のサウンドチューブと 3 サイズから選べるイヤーチップで、耳に快適にフィットするデザインです。

すべての特長を見る

堅牢なメタルハウジング

正確なサウンド

  • 8.6mm ドライバー／セミクローズドバック

  • インイヤー

耐久性の高い Flexi-Grip によるヘッドフォンとケーブルの強固な接続

イヤフォンとケーブルの接続部はソフトでありながら耐久性が高く、繰り返し曲げられることで生じる可能性のある損傷を防ぎます。

高精細ネオジウムドライバーが高周波音をクリアに再生

高精細ネオジウムドライバーが高周波音をクリアに再生

ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンス、そして全体的な音質を向上させるのに理想的な素材です。設計し直された 8.6mm ネオジウムドライバーを搭載し、高周波音に対応しピュアでクリアなサウンドを提供します。

振動を防ぎクリアなサウンドを実現する頑丈なアルミニウムハウジング

振動を防ぎクリアなサウンドを実現する頑丈なアルミニウムハウジング

丈夫なアルミニウム製のヘッドフォンハウジングが振動を抑え、ピュアなサウンドパフォーマンスを提供します。さらに、毎日の使用による傷からイヤフォンを保護します。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

4.5

5 中

2

レビュー

3
2
1

20/10/2016

日本

日本

これ、結構いい！

この前、某大型家電量販店で、安売りで売っていて買ってみたのですが、 とても、耳に対するフィット感がすごくて、しかもそこそこの音質が取れていて、かなり気に入っています、耳ゴムもフィットしなくてもS、M、Lがあるのでほとんどの耳にフィットするのでお勧めです、ぜひ一つどうでしょうか

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

07/04/2017

日本

日本

イヤーピース交換＆エイジング大前提

好評なレビューを信じ未試聴で購入。 所謂スカキンで捨てたくなった。 しかし、根気よくエイジングをし（聴きながらのエイジングなので慣れではない）、イヤーピースを持っていたオーテクのに変えたら、確かに質がいい上品な音を出すようになった。 高域は伸びるようになり低域も締まってきた。しかし、低域は弱めなためやはり頼りない。 これ自体はそのあたりを承知で購入するのであればいいと思うが、他にも幸せになれる機種は多々ある。 fidelio X2でフィリップスファンになりましたが、廉価版はそれなりか。 初心者はSHE9720の方がオススメ。

これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内