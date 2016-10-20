8.6mm ドライバー／セミクローズドバック
インイヤー
イヤフォンとケーブルの接続部はソフトでありながら耐久性が高く、繰り返し曲げられることで生じる可能性のある損傷を防ぎます。
絡まり防止スライダーをスライドさせるだけで 2 本のイヤーピースケーブルがきれいにまとまります。ケーブルの絡まりや結び目にイライラすることはもうありません。
丈夫なアルミニウム製のヘッドフォンハウジングが振動を抑え、ピュアなサウンドパフォーマンスを提供します。さらに、毎日の使用による傷からイヤフォンを保護します。
4.5
5 中
2
レビュー
ponzu1
20/10/2016
日本
これ、結構いい！
この前、某大型家電量販店で、安売りで売っていて買ってみたのですが、 とても、耳に対するフィット感がすごくて、しかもそこそこの音質が取れていて、かなり気に入っています、耳ゴムもフィットしなくてもS、M、Lがあるのでほとんどの耳にフィットするのでお勧めです、ぜひ一つどうでしょうか
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです
404notfriend
07/04/2017
日本
イヤーピース交換＆エイジング大前提
好評なレビューを信じ未試聴で購入。 所謂スカキンで捨てたくなった。 しかし、根気よくエイジングをし（聴きながらのエイジングなので慣れではない）、イヤーピースを持っていたオーテクのに変えたら、確かに質がいい上品な音を出すようになった。 高域は伸びるようになり低域も締まってきた。しかし、低域は弱めなためやはり頼りない。 これ自体はそのあたりを承知で購入するのであればいいと思うが、他にも幸せになれる機種は多々ある。 fidelio X2でフィリップスファンになりましたが、廉価版はそれなりか。 初心者はSHE9720の方がオススメ。
これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです
これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです