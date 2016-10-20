8.6mm ドライバー／セミクローズドバック
インイヤー
ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンス、そして全体的な音質を向上させるのに理想的な素材です。設計し直された 8.6mm ネオジウムドライバーを搭載し、高周波音に対応しピュアでクリアなサウンドを提供します。
丈夫なアルミニウム製のヘッドフォンハウジングが振動を抑え、ピュアなサウンドパフォーマンスを提供します。さらに、毎日の使用による傷からイヤフォンを保護します。
インイヤーヘッドフォンはどんな耳にもフィットするよう緻密にデザインされています。人間工学に基づく楕円形のサウンドチューブと曲線的な造形が、いつでもぴったり最適なフィットを実現します。
4.5
5 中
2
レビュー
ponzu1
20/10/2016
日本
これ、結構いい！
この前、某大型家電量販店で、安売りで売っていて買ってみたのですが、 とても、耳に対するフィット感がすごくて、しかもそこそこの音質が取れていて、かなり気に入っています、耳ゴムもフィットしなくてもS、M、Lがあるのでほとんどの耳にフィットするのでお勧めです、ぜひ一つどうでしょうか
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです
404notfriend
07/04/2017
日本
イヤーピース交換＆エイジング大前提
好評なレビューを信じ未試聴で購入。 所謂スカキンで捨てたくなった。 しかし、根気よくエイジングをし（聴きながらのエイジングなので慣れではない）、イヤーピースを持っていたオーテクのに変えたら、確かに質がいい上品な音を出すようになった。 高域は伸びるようになり低域も締まってきた。しかし、低域は弱めなためやはり頼りない。 これ自体はそのあたりを承知で購入するのであればいいと思うが、他にも幸せになれる機種は多々ある。 fidelio X2でフィリップスファンになりましたが、廉価版はそれなりか。 初心者はSHE9720の方がオススメ。
これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです
これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです