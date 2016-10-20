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販売終了

インイヤー ヘッドフォン

SHE9100BS/00

4.5

| (2) レビュー

タイプ

シルバー
シルバー
ブラック
ブラック
ブラック、ゴールド
ブラック、ゴールド
ルナーブルー
ルナーブルー
レッド
レッド

高性能、高精度のサウンドが楽しめる

Philips SHE9100 ヘッドフォンは、プレミアムなドライバーと緻密に作られたメタルハウジングを採用。細部が失われず、しかもピュアなサウンドを再現します。楕円形のサウンドチューブと 3 サイズから選べるイヤーチップで、耳に快適にフィットするデザインです。

すべての特長を見る

堅牢なメタルハウジング

高性能、高精度のサウンドが楽しめる

  • 8.6mm ドライバー／セミクローズドバック

  • インイヤー

3 つのサイズのシリコンキャップで装着感を調整

3 つのサイズのシリコンキャップで装着感を調整

インイヤーヘッドフォンには 3 つのサイズ（S、M、L）のイヤーキャップが付属し、ご自身の耳にぴったりフィットするものを選べます。

高精細ネオジウムドライバーが高周波音をクリアに再生

高精細ネオジウムドライバーが高周波音をクリアに再生

ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンス、そして全体的な音質を向上させるのに理想的な素材です。設計し直された 8.6mm ネオジウムドライバーを搭載し、高周波音に対応しピュアでクリアなサウンドを提供します。

耐久性の高い Flexi-Grip によるヘッドフォンとケーブルの強固な接続

イヤフォンとケーブルの接続部はソフトでありながら耐久性が高く、繰り返し曲げられることで生じる可能性のある損傷を防ぎます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.5

5 中

2

レビュー

3
2
1

20/10/2016

日本

日本

これ、結構いい！

この前、某大型家電量販店で、安売りで売っていて買ってみたのですが、 とても、耳に対するフィット感がすごくて、しかもそこそこの音質が取れていて、かなり気に入っています、耳ゴムもフィットしなくてもS、M、Lがあるのでほとんどの耳にフィットするのでお勧めです、ぜひ一つどうでしょうか

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

07/04/2017

日本

日本

イヤーピース交換＆エイジング大前提

好評なレビューを信じ未試聴で購入。 所謂スカキンで捨てたくなった。 しかし、根気よくエイジングをし（聴きながらのエイジングなので慣れではない）、イヤーピースを持っていたオーテクのに変えたら、確かに質がいい上品な音を出すようになった。 高域は伸びるようになり低域も締まってきた。しかし、低域は弱めなためやはり頼りない。 これ自体はそのあたりを承知で購入するのであればいいと思うが、他にも幸せになれる機種は多々ある。 fidelio X2でフィリップスファンになりましたが、廉価版はそれなりか。 初心者はSHE9720の方がオススメ。

これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

これは SHE9100SL インイヤー ヘッドフォン に対するレビューです

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