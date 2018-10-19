SH98/71
シェーバーを新品の使い心地に
シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。S9000 Prestige (SP9860) に対応。さらに詳細をみる
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SH98 替刃は、丸型ヘッドの S9000 プレステージシェーバーすべて（SP981X、SP982X、SP986X）に対応しています。角型ヘッドの S9000 プレステージシェーバー（SP983X、SP984X、SP987X、SP988X）には対応していませんので後継の SH91 を使用してください。SH91 替刃は、丸型・角型両方のヘッドの S9000 プレステージシェーバーすべてに対応しています。
1. シェービングユニットからシェービングヘッドホルダーを取り外します。2. 新しいシェービングヘッドホルダーを「カチッ」と音がするまで押し込み、シェービングユニット受部に取り付けます。 3. ON/OFF スイッチを 約7秒間押し続け、シェーバーをリセットします。
フィリップス S9000 プレステージ電気シェーバーが究極の深剃りを実現。切れ味が長持ちするナノテクプレシジョン刃により、最高水準の精度でヒゲをカットし、洗練された仕上がりを得られます。
S9000 プレステージシェーバーの摩擦低減スキンコンフォートリングにより、なめらかな動きを実現。肌への負担を抑えます。
最新のフィリップスシェーバーには、シェービングヘッドの交換時期をお知らせする機能を搭載しています。交換時期になると、シェービングユニットのマークが点灯します。
シェービングヘッド
アクセサリー
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