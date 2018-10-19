S9000 プレステージ交換用ヘッド

SH98 替刃は、丸型ヘッドの S9000 プレステージシェーバーすべて（SP981X、SP982X、SP986X）に対応しています。角型ヘッドの S9000 プレステージシェーバー（SP983X、SP984X、SP987X、SP988X）には対応していませんので後継の SH91 を使用してください。SH91 替刃は、丸型・角型両方のヘッドの S9000 プレステージシェーバーすべてに対応しています。