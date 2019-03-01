フィリップスシェーバーのお手入れがさらに簡単になりました。この新しいソリューションなら、シェービングヘッドをわずか 2 ステップで交換できるので、シェーバーを徹底クリーニングも簡単になり、毎日のシェービングが快適になります。
フィリップスシェーバーには、シェービングヘッドの交換時期をお知らせする機能が搭載されています。交換時期になると、シェービングユニットのマークが点灯します。
1. シェービングヘッドホルダーを取り外します。2. シェービングヘッドを新しいものに交換します。 3. シェービングヘッドホルダーを取り付けます。4. ON/OFF スイッチを 5 秒以上押し続け、シェーバーをリセットします。
シェービングヘッドの交換後、ON/OFF スイッチを 7 秒以上押して交換ランプをリセット。この操作なしでも正常に 9 回シェービングし終わると、交換ランプは自動的にオフになります。
快適な剃り心地を維持するため、シェービングヘッドは約 2 年ごとに交換してください。
特許取得済のダブル V トラック刃が、ヒゲの一本一本を適切な角度にやさしくすくい上げ、寝たヒゲや長さの異なるヒゲも逃さずカットします。これまでより少ないストロークで 30% 深くカットできるので、なめらかな肌に仕上がります。
ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。
シェービングヘッド
アクセサリー
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