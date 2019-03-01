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    Shaver series 9000 シェービングヘッド

    SH90/81

    SH90 の後継モデル：SH91

    シェービングヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェービングヘッドを交換してください。

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    Shaver series 9000 シェービングヘッド

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    SH90 の後継モデル：SH91

    性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください

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    シェーバーを常に最高の状態に保つ

    シェーバーを常に最高の状態に保つ

    フィリップスシェーバーのお手入れがさらに簡単になりました。この新しいソリューションなら、シェービングヘッドをわずか 2 ステップで交換できるので、シェーバーを徹底クリーニングも簡単になり、毎日のシェービングが快適になります。

    シェービングヘッドの交換はたったの 2 ステップ

    シェービングヘッドの交換はたったの 2 ステップ

    フィリップスシェーバーには、シェービングヘッドの交換時期をお知らせする機能が搭載されています。交換時期になると、シェービングユニットのマークが点灯します。

    簡単に交換できるヘッド

    簡単に交換できるヘッド

    1. シェービングヘッドホルダーを取り外します。2. シェービングヘッドを新しいものに交換します。 3. シェービングヘッドホルダーを取り付けます。4. ON/OFF スイッチを 5 秒以上押し続け、シェーバーをリセットします。

    シェービングヘッドの交換後にシェーバーをリセットする

    シェービングヘッドの交換後にシェーバーをリセットする

    シェービングヘッドの交換後、ON/OFF スイッチを 7 秒以上押して交換ランプをリセット。この操作なしでも正常に 9 回シェービングし終わると、交換ランプは自動的にオフになります。

    シェーバーを新品の使い心地に

    シェーバーを新品の使い心地に

    快適な剃り心地を維持するため、シェービングヘッドは約 2 年ごとに交換してください。

    ダブル V トラック刃がヒゲを挟み込んで深剃り

    ダブル V トラック刃がヒゲを挟み込んで深剃り

    特許取得済のダブル V トラック刃が、ヒゲの一本一本を適切な角度にやさしくすくい上げ、寝たヒゲや長さの異なるヒゲも逃さずカットします。これまでより少ないストロークで 30% 深くカットできるので、なめらかな肌に仕上がります。

    ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

    ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

    ダブルカッターによるスーパーリフト＆カット機能を搭載。1 枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

    技術仕様

    • シェービングヘッド

      対応製品：
      • S9000シリーズ（S9xxx）、S9000 Prestigeシリーズ（SP98xx）
      • -
      アップグレードされたシェービングヘッド
      SH90 の後継モデル：SH91

    • アクセサリー

      付属品
      無　
    Badge-D2C

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