ダブル V トラック刃がヒゲを挟み込んで深剃り

特許取得済のダブル V トラック刃が、ヒゲの一本一本を適切な角度にやさしくすくい上げ、寝たヒゲや長さの異なるヒゲも逃さずカットします。これまでより少ないストロークで 30% 深くカットできるので、なめらかな肌に仕上がります。