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  • インテリジェントブラシ 敏感肌用 インテリジェントブラシ 敏感肌用 インテリジェントブラシ 敏感肌用

    VisaPure Advanced インテリジェントブラシ　敏感肌用

    SC6011/00

    インテリジェントブラシ 敏感肌用

    32,000 本の極細毛からなるインテリジェントブラシ 敏感肌用は、低速回転と微弱振動で洗顔の時間も短くカスタマイズした専用プログラムで、敏感なお肌を今まで以上にやさしく洗いあげます。

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    VisaPure Advanced インテリジェントブラシ　敏感肌用

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    インテリジェントブラシ 敏感肌用

    傷つきやすく敏感な肌に理想的なアイテム

    • 敏感肌用
    • デイリーケア用
    • 約 3 か月ごとに交換
    • 簡単に着脱・交換可能
    NFC タグ付きの敏感肌用インテリジェントブラシヘッド

    NFC タグ付きの敏感肌用インテリジェントブラシヘッド

    敏感肌用インテリジェントブラシヘッドには、NFC タグが内蔵されています。このタグにより、敏感肌のためのよりやさしいお手入れのために通常より 10% 遅い回転速度、25% 少ない振動数、20% 短いクレンジング時間をプログラムすることができます。また、U ゾーン／T ゾーン専用クレンジング設定を使用すれば、敏感肌に理想的なお手入れを実行できます。つまり、手のひらで洗うようにやさしく肌を洗い上げ、しかもそれ以上の効果が期待できるクレンジングを実現できるのです。目的に応じてブラシを付け替え、肌の状態に適した強さを設定してクレンジングをお楽しみください。

    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    ビザピュアは、落としにくいメイクの残留物や古い角質をきれいに取り除きます。しっかりと洗浄することで、化粧水、美容液などのスキンケア成分の肌への浸透が高まります。

    衛生面を考慮した最適なデザイン

    衛生面を考慮した最適なデザイン

    ビザピュアの全モデルのブラシヘッドの毛先には、ソフトでしなやかな厳選されたナイロン素材を採用。お手入れも簡単で常に清潔に保つことができます。

    敏感肌用に開発されたインテリジェントブラシ

    インテリジェントブラシ 敏感肌用は、32,000 本の極細毛からなる毛先で、肌に負担をかけずに、やさしい洗い心地を実現します。ブラシ毛は、50 ミクロンの細さで柔軟性に優れているため、肌表面の摩擦を軽減し、とてもやわらかなタッチでやさしく洗いあげます。ブラシに内蔵された NFC スマートタグにより、お客様の敏感なお肌の状態に合わせてブラシの回転数や振動、洗顔時間をプログラムできます。目的に応じてブラシを付け替え、お肌の状態に適した強さを設定してお手入れを行ってください。

    皮膚科医と共同で開発

    敏感肌用インテリジェントブラシの開発段階には、アジアとヨーロッパの皮膚科医が関わり、敏感でトラブルを起こしやすい肌タイプのニーズが全面的に考慮されるように努めました。

    ビザピュア アドバンスでのみ使用可能なカスタマイズ設定

    ビザピュア アドバンスでの使用時には、乾燥しがちな頬のエリアと、皮脂の気になる T ゾーンに対応した、専用プログラムを使用できます。

    ユニークな構造の洗顔ブラシ

    ビザピュア洗顔ブラシの全モデルに 5-in-1 極細毛技術が採用されています。毛先 1 本 1 本を 2 回研磨してシルクのようにやわらかく仕上げることにより、なめらかな滑りを実現、さらにエクストラロングの毛先で肌触りも快適です。ビザピュア洗顔ブラシの毛先は毛穴より細かく（約 1/3）密集しているため、1 回のお手入れでより多くの毛穴の奥に届き、ソフトでリッチな肌触りとともに、クレンジング効果を発揮します。毛先には特別に選定された耐水性材料が使用されています。

    着脱式ブラシ

    ビザピュア アドバンスのみ使用可能なカスタマイズ設定

    約 3 か月ごとに交換

    効果を実感していただくために、ブラシは約 3 か月ごとに交換することをおすすめします。ブラシは簡単に交換できます。

    技術仕様

    • 利点

      肌タイプ
      敏感肌用

    • 互換性

      ビザピュア アドバンス専用

    • インテリジェントブラシヘッド

      NFC タグ付きブラシヘッド

    • サービス

      本体保証
      2年の制限付き保証

    • 使いやすさ

      交換
      着脱式ブラシ
      お勧めの交換時期
      約 3 か月ごと
      防水
      お風呂でも使用可能
      お手入れ簡単
      洗顔料とともに使用してください

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