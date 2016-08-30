NFC タグ付きの敏感肌用インテリジェントブラシヘッド

敏感肌用インテリジェントブラシヘッドには、NFC タグが内蔵されています。このタグにより、敏感肌のためのよりやさしいお手入れのために通常より 10% 遅い回転速度、25% 少ない振動数、20% 短いクレンジング時間をプログラムすることができます。また、U ゾーン／T ゾーン専用クレンジング設定を使用すれば、敏感肌に理想的なお手入れを実行できます。つまり、手のひらで洗うようにやさしく肌を洗い上げ、しかもそれ以上の効果が期待できるクレンジングを実現できるのです。目的に応じてブラシを付け替え、肌の状態に適した強さを設定してクレンジングをお楽しみください。