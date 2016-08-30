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インテリジェントブラシ 敏感肌用
32,000 本の極細毛からなるインテリジェントブラシ 敏感肌用は、低速回転と微弱振動で洗顔の時間も短くカスタマイズした専用プログラムで、敏感なお肌を今まで以上にやさしく洗いあげます。さらに詳細をみる
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敏感肌用インテリジェントブラシヘッドには、NFC タグが内蔵されています。このタグにより、敏感肌のためのよりやさしいお手入れのために通常より 10% 遅い回転速度、25% 少ない振動数、20% 短いクレンジング時間をプログラムすることができます。また、U ゾーン／T ゾーン専用クレンジング設定を使用すれば、敏感肌に理想的なお手入れを実行できます。つまり、手のひらで洗うようにやさしく肌を洗い上げ、しかもそれ以上の効果が期待できるクレンジングを実現できるのです。目的に応じてブラシを付け替え、肌の状態に適した強さを設定してクレンジングをお楽しみください。
ビザピュアは、落としにくいメイクの残留物や古い角質をきれいに取り除きます。しっかりと洗浄することで、化粧水、美容液などのスキンケア成分の肌への浸透が高まります。
ビザピュアの全モデルのブラシヘッドの毛先には、ソフトでしなやかな厳選されたナイロン素材を採用。お手入れも簡単で常に清潔に保つことができます。
インテリジェントブラシ 敏感肌用は、32,000 本の極細毛からなる毛先で、肌に負担をかけずに、やさしい洗い心地を実現します。ブラシ毛は、50 ミクロンの細さで柔軟性に優れているため、肌表面の摩擦を軽減し、とてもやわらかなタッチでやさしく洗いあげます。ブラシに内蔵された NFC スマートタグにより、お客様の敏感なお肌の状態に合わせてブラシの回転数や振動、洗顔時間をプログラムできます。目的に応じてブラシを付け替え、お肌の状態に適した強さを設定してお手入れを行ってください。
敏感肌用インテリジェントブラシの開発段階には、アジアとヨーロッパの皮膚科医が関わり、敏感でトラブルを起こしやすい肌タイプのニーズが全面的に考慮されるように努めました。
ビザピュア アドバンスでの使用時には、乾燥しがちな頬のエリアと、皮脂の気になる T ゾーンに対応した、専用プログラムを使用できます。
ビザピュア洗顔ブラシの全モデルに 5-in-1 極細毛技術が採用されています。毛先 1 本 1 本を 2 回研磨してシルクのようにやわらかく仕上げることにより、なめらかな滑りを実現、さらにエクストラロングの毛先で肌触りも快適です。ビザピュア洗顔ブラシの毛先は毛穴より細かく（約 1/3）密集しているため、1 回のお手入れでより多くの毛穴の奥に届き、ソフトでリッチな肌触りとともに、クレンジング効果を発揮します。毛先には特別に選定された耐水性材料が使用されています。
ビザピュア アドバンスのみ使用可能なカスタマイズ設定
効果を実感していただくために、ブラシは約 3 か月ごとに交換することをおすすめします。ブラシは簡単に交換できます。
利点
互換性
インテリジェントブラシヘッド
サービス
使いやすさ
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