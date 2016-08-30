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デリケートなお肌にハリと透明感をもたらす3ステップスキンケア
洗顔、引き締め、目元ケアの3ステップで肌にハリと透明感をもたらします。ビザピュアアドバンス センシティブキットの洗顔プログラムは、デリケートな肌のためにカスタマイズされています。やさしく洗い上げた後に、タッピングと目元ケアで心地よい刺激により顔と目元にハリを与え、いきいきとした肌へと導きます。さらに詳細をみる
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ビザピュア アドバンスは 32,000 本の極細毛からなる敏感肌用のインテリジェントクレンジングブラシで、お肌をやさしく洗いあげ、明るいやわらかな肌に仕上げます。ブラシヘッドに内蔵された NFC タグにより、肌の状態に合わせてブラシの回転速度や振動数、洗顔時間をプログラムできます。目的に応じてブラシを付け替え、肌の状態に適した強さを設定して洗顔をお楽しみください。
タッピングヘッドは心地よく肌に働きかけ、お肌にハリをもたらます。自分の手によるケアではありえない、750 回ものエステティシャンによるフィンガータッピングのような心地よい刺激を与えます。タッピングケアは、お客様の肌にさまざまな効果をもたらし、デリケートな肌を活き活きとさせ、健康的な肌色をもたらします。
フレッシュアイヘッド向けにカスタマイズされたダブルアクションプログラムにより、1 秒あたり 120 回のナノ振動で目の周りをやさしく刺激します。このプログラムは、薄くデリケートな目の周りのお肌をやさしくケアできるように特別に設計されています。このプログラムは 20 秒間と短いので、忙しい朝でもすばやく実行できます。
敏感肌用インテリジェントブラシヘッドには、NFC タグが内蔵されています。このタグにより、敏感肌のためのよりやさしいお手入れのために通常より 10% 遅い回転速度、25% 少ない振動数、20% 短いクレンジング時間をプログラムすることができます。また、U ゾーン／T ゾーン専用クレンジング設定を使用すれば、敏感肌に理想的なお手入れを実行できます。つまり、手のひらで洗うようにやさしく肌を洗い上げ、しかもそれ以上の効果が期待できるクレンジングを実現できるのです。目的に応じてブラシを付け替え、肌の状態に適した強さを設定してクレンジングをお楽しみください。
ビザピュア アドバンスは、カスタマイズされたダブルアクションテクノロジーを採用しています。付属のヘッドはいずれも特定のレベルで回転および振動します。ハンドルとアタッチメントには革新的な NFC タグが付いており、先進的なインテリジェントヘッド認識を可能にするため、ハンドルにヘッドを装着するだけで、どのヘッドが装着されたかが自動認識されます。これにより、カスタマイズされたダブルアクションテクノロジーの専用プログラムを利用して、それぞれのスキンケアの利点をお楽しみいただけます。
ビザピュア アドバンスは、なかなか落とし切れないメイク汚れの残りや古い角質をきれいに取り除きます。しっかり洗浄することで、化粧水、美容液など普段お使いのスキンケア製品の角質層への浸透がぐんと高まります。
エレガントで機能的なデザインのヘッドには 5 つの小さなボールが付いており、1 分間に 750 回も指先でやさしくタッピングされているような心地の良い刺激を与えます。1回のタッピングプログラムは約 3 分間で、エステサロンのようなフェイシャルケアを気軽にお楽しみいただけます。
タッピングヘッドは、日本の美容専門家と共同開発されました。プロのエステティシャンの技術にヒントを得て開発されたプログラムにより、輝きと弾力あふれるお肌へと導きます。
目元のデリケートな肌のために開発されたプログラムにより、1 秒あたり 120 回のナノ振動で目の周りの肌をやさしく、心地よくケアします。このプログラムは、わずか 30 秒で、毎日のお手入れも気軽に行えます。
敏感肌用インテリジェントブラシの開発段階には、アジアとヨーロッパの皮膚科医が関わり、敏感でトラブルを起こしやすい肌タイプのニーズが全面的に考慮されるように努めました。
フレッシュアイヘッドは、上質なセラミックコーティングをほどこした特殊なクール素材で作られています。寝起きの目をリフレッシュします。
利点
内容
照射エリア
ラグジュアリーな保管パレット
電源
仕様
サービス
使いやすさ
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