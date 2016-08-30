検索文字列

  • デリケートなお肌にハリと透明感をもたらす3ステップスキンケア デリケートなお肌にハリと透明感をもたらす3ステップスキンケア デリケートなお肌にハリと透明感をもたらす3ステップスキンケア
  • Play Pause

    VisaPure Advanced 美顔器/洗顔ブラシ

    SC5363/10

    デリケートなお肌にハリと透明感をもたらす3ステップスキンケア

    洗顔、引き締め、目元ケアの3ステップで肌にハリと透明感をもたらします。ビザピュアアドバンス センシティブキットの洗顔プログラムは、デリケートな肌のためにカスタマイズされています。やさしく洗い上げた後に、タッピングと目元ケアで心地よい刺激により顔と目元にハリを与え、いきいきとした肌へと導きます。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    VisaPure Advanced 美顔器/洗顔ブラシ

    類似製品

    洗顔ケア をすべて表示

    デリケートなお肌にハリと透明感をもたらす3ステップスキンケア

    敏感な肌にもあんしん

    • カスタマイズされたダブルアクション
    • 洗顔、タッピング、目元ケア
    • ヘッド 2種、洗顔ブラシ1種、ポーチ、アタッチメント用トレー
    • 2 段階のスピード設定
    ステップ 1：顔をやさしく洗う

    ステップ 1：顔をやさしく洗う

    ビザピュア アドバンスは 32,000 本の極細毛からなる敏感肌用のインテリジェントクレンジングブラシで、お肌をやさしく洗いあげ、明るいやわらかな肌に仕上げます。ブラシヘッドに内蔵された NFC タグにより、肌の状態に合わせてブラシの回転速度や振動数、洗顔時間をプログラムできます。目的に応じてブラシを付け替え、肌の状態に適した強さを設定して洗顔をお楽しみください。

    ステップ 2：タッピングケア

    ステップ 2：タッピングケア

    タッピングヘッドは心地よく肌に働きかけ、お肌にハリをもたらます。自分の手によるケアではありえない、750 回ものエステティシャンによるフィンガータッピングのような心地よい刺激を与えます。タッピングケアは、お客様の肌にさまざまな効果をもたらし、デリケートな肌を活き活きとさせ、健康的な肌色をもたらします。

    ステップ 3：フレッシュアイ

    ステップ 3：フレッシュアイ

    フレッシュアイヘッド向けにカスタマイズされたダブルアクションプログラムにより、1 秒あたり 120 回のナノ振動で目の周りをやさしく刺激します。このプログラムは、薄くデリケートな目の周りのお肌をやさしくケアできるように特別に設計されています。このプログラムは 20 秒間と短いので、忙しい朝でもすばやく実行できます。

    NFC タグ付きの敏感肌用インテリジェントブラシヘッド

    NFC タグ付きの敏感肌用インテリジェントブラシヘッド

    敏感肌用インテリジェントブラシヘッドには、NFC タグが内蔵されています。このタグにより、敏感肌のためのよりやさしいお手入れのために通常より 10% 遅い回転速度、25% 少ない振動数、20% 短いクレンジング時間をプログラムすることができます。また、U ゾーン／T ゾーン専用クレンジング設定を使用すれば、敏感肌に理想的なお手入れを実行できます。つまり、手のひらで洗うようにやさしく肌を洗い上げ、しかもそれ以上の効果が期待できるクレンジングを実現できるのです。目的に応じてブラシを付け替え、肌の状態に適した強さを設定してクレンジングをお楽しみください。

    インテリジェントヘッド認識を使用してカスタマイズされたダブルアクションテクノロジー

    インテリジェントヘッド認識を使用してカスタマイズされたダブルアクションテクノロジー

    ビザピュア アドバンスは、カスタマイズされたダブルアクションテクノロジーを採用しています。付属のヘッドはいずれも特定のレベルで回転および振動します。ハンドルとアタッチメントには革新的な NFC タグが付いており、先進的なインテリジェントヘッド認識を可能にするため、ハンドルにヘッドを装着するだけで、どのヘッドが装着されたかが自動認識されます。これにより、カスタマイズされたダブルアクションテクノロジーの専用プログラムを利用して、それぞれのスキンケアの利点をお楽しみいただけます。

    普段お使いのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    普段お使いのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

    ビザピュア アドバンスは、なかなか落とし切れないメイク汚れの残りや古い角質をきれいに取り除きます。しっかり洗浄することで、化粧水、美容液など普段お使いのスキンケア製品の角質層への浸透がぐんと高まります。

    750 回/分ものフィンガータッピングでやさしく肌をつまんで流します

    750 回/分ものフィンガータッピングでやさしく肌をつまんで流します

    エレガントで機能的なデザインのヘッドには 5 つの小さなボールが付いており、1 分間に 750 回も指先でやさしくタッピングされているような心地の良い刺激を与えます。1回のタッピングプログラムは約 3 分間で、エステサロンのようなフェイシャルケアを気軽にお楽しみいただけます。

    日本の美容専門家との共同開発

    日本の美容専門家との共同開発

    タッピングヘッドは、日本の美容専門家と共同開発されました。プロのエステティシャンの技術にヒントを得て開発されたプログラムにより、輝きと弾力あふれるお肌へと導きます。

    １秒あたり約120回のナノ振動による、やさしい目元ケアプログラム

    １秒あたり約120回のナノ振動による、やさしい目元ケアプログラム

    目元のデリケートな肌のために開発されたプログラムにより、1 秒あたり 120 回のナノ振動で目の周りの肌をやさしく、心地よくケアします。このプログラムは、わずか 30 秒で、毎日のお手入れも気軽に行えます。

    皮膚科医と共同で開発

    敏感肌用インテリジェントブラシの開発段階には、アジアとヨーロッパの皮膚科医が関わり、敏感でトラブルを起こしやすい肌タイプのニーズが全面的に考慮されるように努めました。

    朝の疲れた目をリフレッシュ

    フレッシュアイヘッドは、上質なセラミックコーティングをほどこした特殊なクール素材で作られています。寝起きの目をリフレッシュします。

    技術仕様

    • 利点

      洗浄力
      極細毛使用の敏感肌用ブラシと、低い回転速度と少ない振動数で洗顔時間を短くカスタマイズした敏感肌用プログラムで、繊細な肌を今まで以上にやさしく洗いあげます
      浸透
      お使いのスキンケア製品が肌に角質層に浸透しやすくなります
      やさしい
      手洗顔のようにやさしく洗える
      透明感
      透明感を高め、輝くような肌へと導きます
      フレッシュアイ
      1 秒あたり約 120 ナノ振動のやさしいケアプログラム
      タッピング
      1 分間 750 回も指先でやさしくタッピングされるような感覚

    • 内容

      ブラシヘッド
      敏感肌用インテリジェントブラシ
      電源アダプター
      スタンド
      充電スタンドに立てて収納できます
      ヘッドも含む
      • フレッシュアイヘッド
      • タッピングヘッド
      保管パレット
      収納ケース

    • 照射エリア

      顔と首
      • デコルテ
      • あご
      • おでこ

    • ラグジュアリーな保管パレット

      衛生的に保管および乾燥
      ヘッドの収納と乾燥が簡単

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      充電時間
      100～240V（海外電圧対応可能）
      電源方式
      充電式

    • 仕様

      カスタマイズされたダブル アクション

    • サービス

      本体保証
      〇 (２年間）

    • 使いやすさ

      充電池表示ランプ
      LEDランプで充電池残量を表示
      防水
      お風呂でも使用可能
      LED 表示
      スピード設定、充電池残量少
      毎日のスキンケアが楽に
      お使いのスキンケア製品と併用可
      お手入れが簡単なヘッド
      満充電で約60分の使用が可能

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。