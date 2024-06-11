Lumea IPL 7000 Series 光美容器
最長12か月、なめらかな肌へ*
ルメア光美容器 7000 シリーズでなめらかな肌を手に入れましょう。からだの各部位に適したアタッチメントで肌にやさしく効果的にお手入れできます。 さらに詳細をみる
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Lumea IPL 7000 Series 光美容器
最長12か月、なめらかな肌へ*
- 5 段階の光の照射レベル
- 2 種類のアタッチメント：からだ、顔
- 交流式
2 週間に 1 回のお手入れですばやく効果を実感
初回の4回は2週間ごとのお手入れ。その後は、4週間ごとにお手入れを繰り返します。約 15 分で両ひざ下をお手入れできます。
肌色センサーと 5 段階の光の照射レベル
肌色センサーが、肌色を測定し、光美容器に適さない色素の濃い部分を避けることが出来ます。
お手入れ中に使い勝手がよいロングケーブル
ロングパワーケーブルだから、便利で使いやすい
顔と全身をお手入れできる 2 種類のアタッチメント
からだと顔それぞれの専用ヘッドで、デリケートな部分でもすばやく正確かつ肌にやさしくお手入れできます。顔用アタッチメントには、正確なお手入れを可能にするガラスフィルターを内蔵
皮膚科医と共同で開発
当社はヘルステックのリーダーとして、ルメア光美容器を皮膚科医と共同開発し、ご自宅で安全に、簡単かつ効果的に使用できるようにしました。ルメア光美容器なら敏感エリアもやさしく処理できます。
多くの肌色と体毛色に対応
光美容器は体毛の色素と皮膚の色素のコントラストが必要なため、ダークブロンド、ブラウン、黒髪、および白から褐色の肌色に反応します。
技術仕様
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仕様 アタッチメント
- からだ用アタッチメント
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ウィンドウサイズ：4.0 cm2
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からだのお手入れ：脚、腕、腹、ワキ
- 顔用アタッチメント
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ウィンドウサイズ：2 cm2、フィルター内蔵
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顔のお手入れ：鼻下、あご、頬
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調節可能な安心設定
- 内蔵 UV フィルター
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紫外線から肌を保護
- 5段階のエネルギー設定
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お肌のタイプに合わせて調整可能
- 内蔵セーフティシステム
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誤照射防止機能
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アプリケーションモード
- 連続照射モード／単回照射モード
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簡単お手入れ用
- スタンプモード／フラッシュモード
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狭い部分のお手入れ用
- コンセントに接続して使用可能
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コードでの使用
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仕様
- 高性能ランプ
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高い耐久性、照射回数250,000回、20年間のランプの寿命に相当**
- 対応電圧
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100-240 V
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内容・付属品
- 取扱説明書
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取扱説明書
- 保管
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ビューティーポーチ
- アダプター
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24 V / 1,500 mA
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照射時間
- ひざ下（片側）
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15 分
- 脇
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2.5分
- ビキニライン
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4 分間
- 顔
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2分
製品の仕様
同梱物
- 光美容器 7000 シリーズ
- からだ用アタッチメント
- 顔用アタッチメント
- Lumea IPL アプリ
- 収納ケース
- 12回のお手入れ後、ひざ下の計測結果。フィリップス調べ
- * お手入れのスケジュールに従った場合。ひざ下、ビキニライン、脇、顔での使用を測定。ランプの寿命は、本体 2 年間保証を延長するものではありません
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