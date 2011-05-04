低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェービングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォルムが、肌をやさしくなでるような触感を実現。かつてない、なめらかな動きでシェービングできます。