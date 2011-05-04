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    Shaver series 7000 SensoTouch シェービングユニット RQ11/51

    RQ11/51

    シェーバーを新品の使い心地に

    シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。

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    この商品は販売を終了しました

    Shaver series 7000 SensoTouch シェービングユニット RQ11/51

    シェーバーを新品の使い心地に

    性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください

    • くせヒゲキャッチ外刃
    • 交換用ユニット
    • SensoTouch 2D（RQ11xx）にフィット

    製品特徴

    SensoTouch 2D シェーバー交換用ヘッド
    SensoTouch 2D シェーバー交換用ヘッド

    SensoTouch 2D シェーバー交換用ヘッド

    RQ11 交換用ヘッドは、SensoTouch 2D（RQ11xx）シェーバーに対応しています。

    2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもピタッと密着
    2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもピタッと密着

    2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもピタッと密着

    シェーバー搭載の 2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもぴったりと密着し、肌にやさしい深剃りを可能にします。

    スーパーリフト＆カット機能搭載 センソタッチ シェーバー
    スーパーリフト＆カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

    スーパーリフト＆カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

    1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

    防水仕様により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現。
    防水仕様により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現。

    防水仕様により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現。

    「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在。泡フォームやジェルをつけて、気持ち良いお風呂シェーブを味わうことも可能。シェービングの愉しさがいっそう広がります。

    低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド
    低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

    低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

    外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェービングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォルムが、肌をやさしくなでるような触感を実現。かつてない、なめらかな動きでシェービングできます。

    クリックオフ／クリックオンで簡単
    クリックオフ／クリックオンで簡単

    クリックオフ／クリックオンで簡単

    フィリップスシェーバーの上部を開き、付属のクリーニングブラシで毛を払うだけです。

    本体仕様

    Specifications

    • シェービングヘッド

      対応製品：
      SensoTouch 2D（RQ11xx）
      パッケージに含まれるシェービングユニット数
      1

    製品詳細を表示

    • シェーバー替刃

    • クリーニング アクセサリー

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