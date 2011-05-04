RQ11/51
シェーバーを新品の使い心地に
シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。さらに詳細をみる
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RQ11 交換用ヘッドは、SensoTouch 2D（RQ11xx）シェーバーに対応しています。
シェーバー搭載の 2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもぴったりと密着し、肌にやさしい深剃りを可能にします。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在。泡フォームやジェルをつけて、気持ち良いお風呂シェーブを味わうことも可能。シェービングの愉しさがいっそう広がります。
外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェービングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォルムが、肌をやさしくなでるような触感を実現。かつてない、なめらかな動きでシェービングできます。
フィリップスシェーバーの上部を開き、付属のクリーニングブラシで毛を払うだけです。
シェービングヘッド
シェーバー替刃
クリーニング アクセサリー
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