販売終了
RQ111/51
スタイルをキメる
着脱式ヒゲスタイラーをフィリップスセンソタッチや9000シリーズ電気シェーバーに装着するだけで、お好みのスタイルに仕上げることができます。
スマートクリック アクセサリー
5 段階の長さ調節
あごヒゲコームを使用すると、最大 5mm まで思い通りのあごヒゲを維持できます。
簡単な 2 ステップでシェーバーをトリマーに変換できます。1. シェービングヘッドをシェーバーから取り外します。2. ヒゲスタイラーをはめ込みます。
トリマーを 0.5mm の無精ヒゲ設定で使用する場合は、コームを取り外してください。
2.0
5 中
1
レビュー
Chris73
19/03/2018
Australia
Works well but comb breaks fast
Works well and but the plastic comb breaks easily. I’ve only had it for six months and the comb has already broken. You apparently have to buy the whole attachment rather than the tiny plastic comb bit.
これは SmartClick RQ111/51 beard Styler accessory に対するレビューです
これは SmartClick RQ111/51 beard Styler accessory に対するレビューです