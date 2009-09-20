セルフカット用ヘアカッター
自分でつくるヘアスタイル
セルフカット専用として特別に設計された初めてのセルフヘアカッター。左右に 180°動くヘッドと握りやすいフォームで、届きにくい部分にも対応。ご自分でも簡単にヘアカットできます。 さらに詳細をみる
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自分でつくるヘアスタイル
手の届きにくい部分にも対応
肌にピタッとフィットするコームで素早く快適な仕上がり
肌に密着するコームが輪郭にフィットするため、素早く快適な仕上がりを実現できます。
扱いやすさを重視した握りやすいグリップ
握りやすくデザインされたグリップで、簡単に扱えます。
超パワフルバッテリーでさまざまなタイプの髪に対応
超パワフルバッテリーで、多い髪でも優れたパフォーマンスを発揮します。
きわぞりトリマーでお好みのスタイルを作ってキープ
きわぞりトリマーで、お好みのスタイルを自由自在に作り出せます。
自動研磨式のステンレス刃で正確な仕上がり
自動研磨式のステンレス刃でいつでも正確で均一な仕上がりを得られます。
最長 21 mm まで 10 段階の長さに調節可能
お好みの長さを選んだらロックしてすぐカットできます。
左右に 180°動くヘッドで届きにくい部分にも対応
180°回転式ヘッドで、届きにくい後頭部の髪も簡単にカットできます。
技術仕様
-
電源方式
- バッテリーの種類
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ニッケル水素電池
- 満充電時の照射可能回数
-
約 60 分間
- 充電時間
-
8 時間
- ご使用時に
-
充電式・交流式（コード付きでもコードレスでも使用可能）
-
アクセサリー
- クリーニングブラシ
-
〇
- トリマー
-
〇
-
デザイン
- 仕上げ
-
クローム仕上げ
- 形状
-
人間工学に基づいた形状
-
サービス
- 本体 2 年間保証
-
〇
-
カッティングシステム
- カッターの幅
-
41
mm
- 長さ設定機能
-
10 段階
- 長さ調節範囲
-
約 21
mm
- 精度（1 段階の長さ）
-
0.5、2
mm
- ステンレス製の刃（自動研磨機能付き）
-
有
- コームの種類
-
肌に密着
-
使いやすさ
- オイル要らずでお手入れが簡単
-
有
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