ご家族の髪をカット

ご家族の髪も簡単にカットできます。このヘアーカッターは、パワフルかつ超静音のモーター、軽くて人間工学に基づいた使いやすいデザイン、さらには肌に優しい丸みを帯びた刃とコームを採用しています。大人の髪にも子供の髪にも使えます。