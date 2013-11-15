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    ファミリーヘアーカッター

    QC5115/15

    ご家族の髪をカット

    ご家族の髪も簡単にカットできます。このヘアーカッターは、パワフルかつ超静音のモーター、軽くて人間工学に基づいた使いやすいデザイン、さらには肌に優しい丸みを帯びた刃とコームを採用しています。大人の髪にも子供の髪にも使えます。

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    この商品は販売を終了しました

    ファミリーヘアーカッター

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    ご家族の髪をカット

    大人にも子供にも使える静音設計のヘアーカッター

    • ステンレス刃
    • 11 段階の長さ調節
    • コードでの使用
    さまざまな長さ調節が可能

    さまざまな長さ調節が可能

    思いどおりの長さにカットが可能。3 mm ～ 21 mm までの 11 種類の長さ設定を 2 mm 刻みで選択でき、コームを取り外せば 0.5 mm でトリムできます。

    音は静かでもパワフルな性能

    音は静かでもパワフルな性能

    ファミリー向けのフィリップスカッターは、高いパフォーマンスと静音を両立しています。モーターはスムーズで、強力なパワーながら振動を抑えるように設計されており、静かにカットを行うことができます。

    丸みを帯びたコームで毛の引き抜きや炎症を防止

    丸みを帯びたコームで毛の引き抜きや炎症を防止

    このヘアーカッターの刃とコームの先端は丸みを帯びているため、安全でスムーズなヘアーカットを行うことができます。

    性能が長続き

    性能が長続き

    このヘアーカッターの自動研磨式スチール刃は、いつでも一貫した剃り心地が得られるように設計されています。

    自宅で簡単にヘアーカット

    自宅で簡単にヘアーカット

    お子さまに最適なヘアーカッターです。人間工学に基づいて設計された、超軽量で使いやすいファミリー向けカッターをぜひお試しください。

    コード式なので安定した電源を確保

    コード式なので安定した電源を確保

    カットの途中でバッテリーが切れては困ります。このフィリップスヘアーカッターはコード式なので、信頼性の高い安定した電源を使用できます。

    クイックリリース式でお手入れも簡単

    クイックリリース式でお手入れも簡単

    電動ヘアーカッターは簡単にお手入れできます。ヘッドをカチッと開いて取り外し、刃をクリーニングするだけです。

    本体 2 年間保証、世界各国の電圧に対応

    本体 2 年間保証、世界各国の電圧に対応

    フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での 2 年間本体保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。

    オイルを使った刃のお手入れが不要

    オイルを使った刃のお手入れが不要

    メンテナンスがとても簡単で、刃にオイルを塗る必要はありません。

    技術仕様

    • サービス

      本体保証
      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      カッターの幅
      41mm
      ステンレス刃
      長さ調節範囲
      3 ～ 21mm
      長さ設定機能
      10
      精度（1 段階の長さ）
      2mm 単位

    • 使いやすさ

      お手入れ
      不要
      クリーニング
      付属のブラシでクリーニング

    製品の仕様

    同梱物

    • クリーニングブラシ
    Badge-D2C

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