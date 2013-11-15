同梱物
- クリーニングブラシ
思いどおりの長さにカットが可能。3 mm ～ 21 mm までの 11 種類の長さ設定を 2 mm 刻みで選択でき、コームを取り外せば 0.5 mm でトリムできます。
ファミリー向けのフィリップスカッターは、高いパフォーマンスと静音を両立しています。モーターはスムーズで、強力なパワーながら振動を抑えるように設計されており、静かにカットを行うことができます。
このヘアーカッターの刃とコームの先端は丸みを帯びているため、安全でスムーズなヘアーカットを行うことができます。
このヘアーカッターの自動研磨式スチール刃は、いつでも一貫した剃り心地が得られるように設計されています。
お子さまに最適なヘアーカッターです。人間工学に基づいて設計された、超軽量で使いやすいファミリー向けカッターをぜひお試しください。
カットの途中でバッテリーが切れては困ります。このフィリップスヘアーカッターはコード式なので、信頼性の高い安定した電源を使用できます。
電動ヘアーカッターは簡単にお手入れできます。ヘッドをカチッと開いて取り外し、刃をクリーニングするだけです。
フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での 2 年間本体保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。
メンテナンスがとても簡単で、刃にオイルを塗る必要はありません。
サービス
カッティングシステム
使いやすさ
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