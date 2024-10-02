旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー
フィリップス PQ191 充電式電動シェーバーは、パワーカットシェービングシステムと独立して動くヘッドを搭載。いつでも理想的な仕上がりを実感できます。 さらに詳細をみる
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旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー
- コード不要の充電式
- 強靭なステンレス鋼の刃
- 密着フロートヘッド
- 自動研磨システム
肌にぴったりと密着して効率的にシェービング、ヨーロッパ製造の刃
刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場で加工・生産されています。
内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靭なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。
また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃*¹を使用しています。
*¹医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。
※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。
自動研磨システムの刃
オイル差し不要で、替え刃交換は２年に１回*²です。
*² 使用状況により異なります。
顔の輪郭にフィットする密着フロートヘッド
2方向に可動する密着フロートヘッドで、顔の輪郭に沿ってシェービング
コード不要の電源プラグ一体型充電
充電コード不要の一体型電源プラグ搭載で簡単充電。
約 10 時間の充電で約 30 分使用可能
技術仕様
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アクセサリー
- お手入れ
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電源
- バッテリーの種類
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ニッケル水素電池
- 対応電圧
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100-240 V、50/60Hz
- 最大消費電力
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1
W
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デザイン
- 色
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ネイビー/ブラック
- 仕上げ
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デコフロントシェル
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すべり止めオン／オフノブ
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ハイグロスフロント
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サービス
- 本体 2 年間保証
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〇
- 替刃（中国用）
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約 2 年ごとに SH20 と交換してください
- 替刃（中国以外）
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約 2 年ごとに SH20 と交換してください
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シェービング性能
- 肌に密着
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密着フロートヘッド
- シェービングシステム
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パワーカットシステム
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使いやすさ
- 充電
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充電式
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約 10 時間の充電で約 30 分間使用可能
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一体型折りたたみ式プラグ
- ディスプレイ
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充電表示ランプ
- シェービング時間
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約 30 分間
- 充電時間
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約 10 時間
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