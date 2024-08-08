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  • 超コンパクトボディでウルトラパワー 超コンパクトボディでウルトラパワー 超コンパクトボディでウルトラパワー

    スポーツミニ筋膜リリースガン

    PPM7501DB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    超コンパクトボディでウルトラパワー

    超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツのウォームアップや体のメンテナンスに最適です。

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    スポーツミニ筋膜リリースガン

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    超コンパクトボディでウルトラパワー

    Super Dynamic パワーシステム

    • コンパクトなサイズでパワフル
    • プロフェッショナルアクセサリー

    推力10kg+ストローク8mm

    強力なSuper Dynamic パワーシステムを搭載しており、画期的なパワーを実現します。

    上部のリングランプでリアルタイムに 圧力レベルを認識

    圧力の大きさによって、リングランプが色別に光ります。 身体にかかる圧力を確認できるので、適切なボディケアに 最適です。

    超スリム35mmハンドル

    幅はわずか35mm、細いハンドルは握りやすく、全体のサイズは14.5×7.5×3.5cmです。ぴったりフィットする収納用ハードケースで保管でき、場所をとりません。

    オールメタルボディ

    本体は、オールメタルでできています。そのため、すべての部品が丈夫で耐久性に優れているだけでなく、細部まで綿密に仕上げられています。

    プロフェッショナルアタッチメント×6

    6種類のアタッチメントがあり、スポーツ後のメンテナンスや日常のボディケアなど、あらゆる目的に対応できます。

    チタンフラットヘッド

    身体にやさしいチタン素材は安全性が高く、軽くて耐久性に優れています。

    球状ヘッド

    弾力性の高いゴム素材を採用することにより、 柔らかめの刺激で、身体への負荷を最適化できます。 また、柔らかいゴムの表面は簡単に汚れを落とせるため、 常に清潔に使用できます。

    技術仕様

    • 仕様

      製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
      145×75×35  mm
      ダークブルー
      本体重量
      308g
      マッサージヘッド数
      6

    • 主要パラメータ

      マッサージ振幅
      8 mm
      動作電圧
      11.1 V
      動作電力
      25 W
      マッサージ周波数
      1200 -3200 rpm
      バッテリー
      1300 mAh
      最大推力
      10 kg
      充電電流
      2 A
      充電ポート
      USB Type-C
      充電電圧
      5 V

    • 製造国

      製造国
      中国

    • サービス

      保証期間
      2年

    Badge-D2C

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