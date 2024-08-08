超コンパクトボディでウルトラパワー
超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツのウォームアップや体のメンテナンスに最適です。 さらに詳細をみる
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超コンパクトボディでウルトラパワー
Super Dynamic パワーシステム
- コンパクトなサイズでパワフル
- プロフェッショナルアクセサリー
推力10kg+ストローク8mm
強力なSuper Dynamic パワーシステムを搭載しており、画期的なパワーを実現します。
上部のリングランプでリアルタイムに
圧力レベルを認識
圧力の大きさによって、リングランプが色別に光ります。
身体にかかる圧力を確認できるので、適切なボディケアに
最適です。
超スリム35mmハンドル
幅はわずか35mm、細いハンドルは握りやすく、全体のサイズは14.5×7.5×3.5cmです。ぴったりフィットする収納用ハードケースで保管でき、場所をとりません。
オールメタルボディ
本体は、オールメタルでできています。そのため、すべての部品が丈夫で耐久性に優れているだけでなく、細部まで綿密に仕上げられています。
プロフェッショナルアタッチメント×6
6種類のアタッチメントがあり、スポーツ後のメンテナンスや日常のボディケアなど、あらゆる目的に対応できます。
チタンフラットヘッド
身体にやさしいチタン素材は安全性が高く、軽くて耐久性に優れています。
球状ヘッド
弾力性の高いゴム素材を採用することにより、
柔らかめの刺激で、身体への負荷を最適化できます。
また、柔らかいゴムの表面は簡単に汚れを落とせるため、
常に清潔に使用できます。
技術仕様
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仕様
- 製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
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145×75×35
mm
- 色
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ダークブルー
- 本体重量
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308g
- マッサージヘッド数
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6
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主要パラメータ
- マッサージ振幅
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8 mm
- 動作電圧
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11.1 V
- 動作電力
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25 W
- マッサージ周波数
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1200 -3200 rpm
- バッテリー
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1300 mAh
- 最大推力
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10 kg
- 充電電流
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2 A
- 充電ポート
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USB Type-C
- 充電電圧
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5 V
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製造国
- 製造国
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中国
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サービス
- 保証期間
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2年
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