PPM7308DG/11
手のひらに収まるミニマッサージャー
"1, 286 g * 軽量ボディ 2, SuperDynamic システム 3, 6 mm* ストローク ＆ 10 kg* 推力 4, 4 個のマッサージヘッドで構成 5, 5 段階の振動周波数 6, シンプルなノブシフト設計 7, 持ちやすい T 字形ボディ 8, 120 分* という長いバッテリー持ち時間"さらに詳細をみる
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SuperDynamic 電源システム、強力なパワー、小型サイズでスポーツパフォーマンスを発揮させます。カスタマイズされた非ダイナミックモーターを搭載しているため、最大 3,200 rpm の速度で、急上昇するパワーを安定させ、出力が持続します。
6 mm のストローク深さと 10 kg の推力を提供するモーターは、深部の筋肉組織に作用し、瞬時に緊張をほぐします。
フロスト加工メタルボディデザインと T 字型の滑り止めハンドルデザインの組み合わせにより、手のひらにすっぽり収まります。さらに、重要な部分は長いチタンストリップデザインで、指紋が付かない、落ち着いた雰囲気の素材が使われています。
シンプルなノブ設計、1 回ひねるだけで強度を調整でき、操作も簡単です。選び抜かれたカラフルなライトリングに情報が表示され、ギアスイッチで周囲の光が一目で変化します。
T 字形のデザインは人間の手に適しており、快適でしっかりとしたグリップで滑りにくく、長時間使用してもあまり手が震えません。
各筋肉群の力特性とリラクゼーションのニーズに応じて、4 個のカスタマイズされたマッサージヘッドが設定されているため、さまざまな筋肉群にターゲットを絞ったマッサージを提供し、瞬時に筋肉をリラックスさせることができます。
2,000～3,200 rpm の振動周波数、5 段階の調整可能なギアに対応し、強さに対するそれぞれのニーズ、進化するマッサージのニーズに応じて調整し、さまざまなリラクゼーションの要求に応えます。
1,500 mAh の大容量バッテリーを内蔵し、1 回の充電で 120 分間使用可能*、Type-C ユニバーサルの便利なインターフェース、さまざまな充電機器に対応し、いつでも電力を補充できるため、電源の不安がありません。
アップグレードされた軽量ボディはわずか約 286 g*。手首への負担を軽減し、フロスト加工メタルデザインにより、繊細で滑りにくく、握り心地も快適です。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、疲れた体をいつでもマッサージできます。
仕様
主要パラメータ
製造国
サービス
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