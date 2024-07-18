4 個のメジャーマッサージヘッドを装備

各筋肉群の力特性とリラクゼーションのニーズに応じて、4 個のカスタマイズされたマッサージヘッドが設定されているため、さまざまな筋肉群にターゲットを絞ったマッサージを提供し、瞬時に筋肉をリラックスさせることができます。