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    メタルマッサージャーガン

    PPM7308DG/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    手のひらに収まるミニマッサージャー

    "1, 286 g * 軽量ボディ 2, SuperDynamic システム 3, 6 mm* ストローク ＆ 10 kg* 推力 4, 4 個のマッサージヘッドで構成 5, 5 段階の振動周波数 6, シンプルなノブシフト設計 7, 持ちやすい T 字形ボディ 8, 120 分* という長いバッテリー持ち時間"

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    メタルマッサージャーガン

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    手のひらに収まるミニマッサージャー

    深いリラクゼーションのための強力なパワー

    • SuperDynamic システム
    • 6 mm* ストローク ＆ 10 kg* 推力
    • マッサージヘッド x 4
    • 5 段階の振動周波数

    SuperDynamic 電源システム

    SuperDynamic 電源システム、強力なパワー、小型サイズでスポーツパフォーマンスを発揮させます。カスタマイズされた非ダイナミックモーターを搭載しているため、最大 3,200 rpm の速度で、急上昇するパワーを安定させ、出力が持続します。

    6 mm* ストローク ＆ 10 kg* 推力

    6 mm のストローク深さと 10 kg の推力を提供するモーターは、深部の筋肉組織に作用し、瞬時に緊張をほぐします。

    フロスト加工メタルボディ

    フロスト加工メタルボディデザインと T 字型の滑り止めハンドルデザインの組み合わせにより、手のひらにすっぽり収まります。さらに、重要な部分は長いチタンストリップデザインで、指紋が付かない、落ち着いた雰囲気の素材が使われています。

    ミニマルなノブ設計

    シンプルなノブ設計、1 回ひねるだけで強度を調整でき、操作も簡単です。選び抜かれたカラフルなライトリングに情報が表示され、ギアスイッチで周囲の光が一目で変化します。

    握りやすい T 字形ボディ

    T 字形のデザインは人間の手に適しており、快適でしっかりとしたグリップで滑りにくく、長時間使用してもあまり手が震えません。

    4 個のメジャーマッサージヘッドを装備

    各筋肉群の力特性とリラクゼーションのニーズに応じて、4 個のカスタマイズされたマッサージヘッドが設定されているため、さまざまな筋肉群にターゲットを絞ったマッサージを提供し、瞬時に筋肉をリラックスさせることができます。

    5 速振動周波数

    2,000～3,200 rpm の振動周波数、5 段階の調整可能なギアに対応し、強さに対するそれぞれのニーズ、進化するマッサージのニーズに応じて調整し、さまざまなリラクゼーションの要求に応えます。

    120 分* という長いバッテリー持ち時間

    1,500 mAh の大容量バッテリーを内蔵し、1 回の充電で 120 分間使用可能*、Type-C ユニバーサルの便利なインターフェース、さまざまな充電機器に対応し、いつでも電力を補充できるため、電源の不安がありません。

    286 g* 軽量ボディ

    アップグレードされた軽量ボディはわずか約 286 g*。手首への負担を軽減し、フロスト加工メタルデザインにより、繊細で滑りにくく、握り心地も快適です。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、疲れた体をいつでもマッサージできます。

    技術仕様

    • 仕様

      グレー
      本体重量
      286g
      製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
      76*35*133  mm
      グレー
      梱包寸法（縦）*（横）*（高さ）
      189*157*50  mm
      主材料
      アルミニウム合金
      マッサージヘッド数
      4

    • 主要パラメータ

      マッサージ振幅
      6 mm
      定格電圧
      7.4V
      動作電圧
      DC7.4V
      マッサージ周波数
      2000-3200rpm
      動作電力
      15W
      バッテリー
      1500mAh
      最大推力
      10kg
      充電電流
      2A
      充電ポート
      USB Type-C
      充電電圧
      DC5V

    • 製造国

      製造
      中国
      製造国
      中国

    • サービス

      保証期間
      2年

    Badge-D2C

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