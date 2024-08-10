温感機能で効果的なケアを実現

温感ヘッドを取り付けると、自動的に 温感モードがオンになります。電源を 入れると、ステンレススチールの表面温度が 45℃まで急速にあがり、一定に保ちます。 同時にパワフルなストロークで、心地よい 刺激が広がります。