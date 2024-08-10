本体重量は約300gと軽量で、持ち運びに便利です。 T字型のデザイン、メタリック塗装、36mm幅のグリップで、握りやすさと快適さ、収納のしやすさを実現しています。
さまざまな状況でボディケアをお楽しみください。トレーニング前後のストレッチに、仕事終わりの肩のリフレッシュに、旅行や出張中の疲れた足のメンテナンスに最適です
独自の『Super Dynamic Liteパワーシステム』搭載。 最大5kgの推力で振動します。1つのボタンで5つの 振動レベルを操作できるため、お好みのレベルに 合わせて刺激を選べます。
アタッチメントは6種類あり、 背中、腕、太ももなど、身体の さまざまな部位に合わせて 集中的にケアできます。
温感ヘッドを取り付けると、自動的に 温感モードがオンになります。電源を 入れると、ステンレススチールの表面温度が 45℃まで急速にあがり、一定に保ちます。 同時にパワフルなストロークで、心地よい 刺激が広がります。
振動と温感機能をかけあわせた 設計により、今まで以上に効果的な ボディケアを実現します。
仕様
主要パラメータ
製造国
サービス
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