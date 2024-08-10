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    ミニ筋膜リリースガン

    PPM7303DG/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    コンパクトで携帯に最適

    温感ヘッドを含む６種類のアタッチメントが、体のあらゆる 部位にフィットします。45℃温感機能搭載、コンパクトで持ち運びし やすい。振動レベルは５段階で調節が可能、お好みのレベルに合わせて 刺激を選べます。 さらに詳細をみる

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    ミニ筋膜リリースガン

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    コンパクトで携帯に最適

    いつでもどこでもスマートボディケア

    • 温感機能
    • ５kgの最大推力
    • アタッチメント×6

    軽量でポータブル、手になじむデザイン

    本体重量は約300gと軽量で、持ち運びに便利です。 T字型のデザイン、メタリック塗装、36mm幅のグリップで、握りやすさと快適さ、収納のしやすさを実現しています。

    どこでもボディケアが可能

    さまざまな状況でボディケアをお楽しみください。トレーニング前後のストレッチに、仕事終わりの肩のリフレッシュに、旅行や出張中の疲れた足のメンテナンスに最適です

    5段階の振動レベル、6mmのストローク

    独自の『Super Dynamic Liteパワーシステム』搭載。 最大5kgの推力で振動します。1つのボタンで5つの 振動レベルを操作できるため、お好みのレベルに 合わせて刺激を選べます。

    ６種類のアタッチメントで さまざまなニーズに対応

    アタッチメントは6種類あり、 背中、腕、太ももなど、身体の さまざまな部位に合わせて 集中的にケアできます。

    温感機能で効果的なケアを実現

    温感ヘッドを取り付けると、自動的に 温感モードがオンになります。電源を 入れると、ステンレススチールの表面温度が 45℃まで急速にあがり、一定に保ちます。 同時にパワフルなストロークで、心地よい 刺激が広がります。

    45℃急速加熱

    振動と温感機能をかけあわせた 設計により、今まで以上に効果的な ボディケアを実現します。

    技術仕様

    • 仕様

      製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
      75×38×153  mm
      本体重量
      303 g
      ダークグレー
      マッサージヘッド数
      6

    • 主要パラメータ

      動作電圧
      7.4 V
      動作電力
      10 W
      最大推力
      5 kg
      バッテリー
      1300 mAh
      充電電流
      2 A
      充電ポート
      USB Type-C 5V 2A
      充電電圧
      5 V

    • 製造国

      製造
      中国

    • サービス

      保証期間
      2年

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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