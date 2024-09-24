PPM7302WT/11
1台で振動と温感に対応
1. 5つの振動バリエーション 2. 120分連続使用可能 3. カスタマイズされたシリコン製の アタッチメント 4. SuperDynamicLiteパワーシステム 5. ストローク6mm、推力5kg 6. 温感機能搭載 7. シリコーンコーティングボディ 8. 270g、収納袋付属さらに詳細をみる
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コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。
1300ｍAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。
3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。
ストローク6mm、推力5kg。強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。
独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。コンパクトながらパワフルな振動を体感いただけます。
適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで高質感あるデザインも魅力。
温感機能を標準装備。温めながら心地よく使用できます。薄手の服の上からでも使える約45℃設定。
直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。
仕様
主要パラメータ
製造国
サービス
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