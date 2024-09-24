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    ミニ筋膜リリースガン

    PPM7302PK/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    1台で振動と温感に対応

    1.5つの振動バリエーション 2.120分連続使用可能 3.カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント 4.SuperDynamicLiteパワーシステム 5.ストローク6mm、推力5kg 6.温感機能搭載 7.シリコーンコーティングボディ 8.270g、収納袋付属

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    ミニ筋膜リリースガン

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    1台で振動と温感に対応

    ボディケアを日常にリラックスを体感しよう

    • 高級感あるデザイン
    • 適度な振動幅と推力
    • 温感機能搭載
    • 270gの軽量でポータブル

    カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状

    コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。

    5つの振動バリエーション

    3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。

    120分の連続使用時間

    1300ｍAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。

    SuperDynamicLiteパワーシステム

    独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。コンパクトながらパワフルな振動を体感いただけます。

    ストローク6mm、推力5kg

    ストローク6mm、推力5kg。強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。

    シリコンコーティングボディ

    適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで高質感あるデザインも魅力。

    温感機能搭載

    温感機能を標準装備。温めながら心地よく使用できます。薄手の服の上からでも使える約45℃設定。

    270g、収納袋付属

    直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。

    技術仕様

    • 仕様

      製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
      134*74*38  mm
      ピンク
      本体重量
      270 g
      総重量
      440 g
      ピンク
      主材料
      シリコン
      梱包寸法（縦）*（横）*（高さ）
      162*162*55 mm  mm
      マッサージヘッド数
      3

    • 主要パラメータ

      マッサージ振幅
      6 mm
      動作電圧
      DC 7.4V
      マッサージ周波数
      1600～2800
      動作電力
      15W
      バッテリー
      1300mAh
      最大推力
      5 kg
      充電電流
      1.5 A
      充電ポート
      USB Type-C
      充電電圧
      DC 5V

    • 製造国

      製造国
      中国

    • サービス

      保証期間
      2年

    Badge-D2C

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