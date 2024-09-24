1台で振動と温感に対応
1.5つの振動バリエーション
2.120分連続使用可能
3.カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント
4.SuperDynamicLiteパワーシステム
5.ストローク6mm、推力5kg
6.温感機能搭載
7.シリコーンコーティングボディ
8.270g、収納袋付属 さらに詳細をみる
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1台で振動と温感に対応
ボディケアを日常にリラックスを体感しよう
- 高級感あるデザイン
- 適度な振動幅と推力
- 温感機能搭載
- 270gの軽量でポータブル
カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状
コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。
5つの振動バリエーション
3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。
120分の連続使用時間
1300ｍAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。
SuperDynamicLiteパワーシステム
独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。コンパクトながらパワフルな振動を体感いただけます。
ストローク6mm、推力5kg
ストローク6mm、推力5kg。強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。
シリコンコーティングボディ
適度なグリップ力で持ちやすく優しい
手触りのシリコンコーティング。エレガントで高質感あるデザインも魅力。
温感機能搭載
温感機能を標準装備。温めながら心地よく使用できます。薄手の服の上からでも使える約45℃設定。
270g、収納袋付属
直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。
技術仕様
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仕様
- 製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
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134*74*38
mm
- 色
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ピンク
- 本体重量
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270 g
- 総重量
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440 g
- 色
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ピンク
- 主材料
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シリコン
- 梱包寸法（縦）*（横）*（高さ）
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162*162*55 mm
mm
- マッサージヘッド数
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3
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主要パラメータ
- マッサージ振幅
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6 mm
- 動作電圧
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DC 7.4V
- マッサージ周波数
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1600～2800
- 動作電力
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15W
- バッテリー
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1300mAh
- 最大推力
-
5 kg
- 充電電流
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1.5 A
- 充電ポート
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USB Type-C
- 充電電圧
-
DC 5V
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製造国
- 製造国
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中国
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サービス
- 保証期間
-
2年
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