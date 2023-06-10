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    Eye massager バイブレーションアイマスクマッサージャー

    PPM2321DB/11

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    やさしい目元ケア

    本製品は、振動と温感ケアを組み合わせて、目の疲れを多角的に和らげます。豊富なマッサージモードにより、さまざまな方の目元リラックスに対応。スマート接続機能を使えば、お気に入りの音楽を聴きながら、心地よいケアを同時に楽しむことができます。

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    Eye massager バイブレーションアイマスクマッサージャー

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    やさしい目元ケア

    心地よい振動と温感ケア

    • 16 個のシリコン振動接点
    • 2 段階の温度設定
    • 3DSuit のソフトフィット
    • スマートフォン連携で音楽を同時に楽しめる

    こねるような動きと振動で、目元をうるおし和らげ、安らかな睡眠をサポートします。

    16 個の大きな接触ポイントによるこねる動きに加え、均一に温まるアイウォーマーが目元をやさしく包み込みます。肌にやさしい柔らかな素材で装着感も快適。心地よいサウンドが眠りへと導きます。1 台で 4 つの機能を楽しめる、新しい目元ケア体験をお届けします。

    3D 接触バイブレーション

    16 個の独立した VibWave 振動マイクロモーターを搭載し、マッサージ接触部を 3D の波のように振動させて、目元をこねるように圧しながらケアします。ポイントごとに繊細な刺激を届けることで、やさしくほどよい強さの均一な振動を実現。目元がほぐれていく、心地よいリラックスタイムをお楽しみいただけます。

    4 点タッチの温感ケア

    眼窩の下に配置された 4 つの大きなマッサージ接触ポイントが、瞬時かつ均一に発熱。心地よい温感が目元を包み込み、じんわりとリラックスへ導きます。

    ニーズに合わせて選べる 5 種類の主要モード

    さまざまなシーンに対応できる 5 種類のプリセットモードを用意。高速／低速の振動を自由に切り替えられるため、いつでも自分に合った設定が見つかり、快適な目元マッサージをお楽しみいただけます。

    親指のタッチを再現するシリコンラウンドヘッド

    肌にやさしいシリコンで包まれた円形の接触ヘッドが、振動とこねる動きを生み出すことで、まるで柔らかな指先で目元をそっとマッサージされているような心地よさを実現します。

    3DSuit のソフトフィット設計

    3DSuit の立体カッティングを採用し、人間工学に基づいた設計で顔の輪郭にしっかりフィットします。眼窩部分にはくぼみを設けているため圧迫感が少なく、どこでも快適に、心地よい眠りへと誘います。

    軽量ソフトシェル素材

    内側と外側の両面に、肌にやさしい柔らかなファブリックを採用し、温かく快適な質感を実現。軽量で通気性に優れた繊維素材が、目元を締めつけたり蒸らしたりすることなく、リラックスした心地よさをもたらします。

    スマートフォン連携に対応

    製品に内蔵されたライトミュージックを再生できるほか、スマートフォンと接続してお好きな音楽を聴くことも可能です。音楽とマッサージを同時に楽しむことで、美しいリズムに心がほどけ、心地よい目元リラックスを体感いただけます。

    内蔵リチウムバッテリーで約 90 分使用可能

    1200 mAh の大容量バッテリーを内蔵。フル充電で約 90 分使用でき、外出先でも気軽に持ち運んでご利用いただけます。

    技術仕様

    • 仕様

      製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
      298×93×75  mm
      マッサージ方式
      • ポイント振動
      • 温感ケア
      本体重量
      約 220 g
      主材料
      シリコン
      ダークブルー

    • 主要パラメータ

      バッテリー
      1200 mAh
      マッサージモード
      5
      充電ポート
      USB Type-C
      充電電流
      550 mA
      充電電圧
      5V
      動作電力
      4W
      動作電圧
      3.7 V

    • 製造国

      製造
      中国

    • サービス

      保証期間
      2年

    Badge-D2C

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