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やさしい目元ケア
本製品は、振動と温感ケアを組み合わせて、目の疲れを多角的に和らげます。豊富なマッサージモードにより、さまざまな方の目元リラックスに対応。スマート接続機能を使えば、お気に入りの音楽を聴きながら、心地よいケアを同時に楽しむことができます。さらに詳細をみる
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16 個の大きな接触ポイントによるこねる動きに加え、均一に温まるアイウォーマーが目元をやさしく包み込みます。肌にやさしい柔らかな素材で装着感も快適。心地よいサウンドが眠りへと導きます。1 台で 4 つの機能を楽しめる、新しい目元ケア体験をお届けします。
16 個の独立した VibWave 振動マイクロモーターを搭載し、マッサージ接触部を 3D の波のように振動させて、目元をこねるように圧しながらケアします。ポイントごとに繊細な刺激を届けることで、やさしくほどよい強さの均一な振動を実現。目元がほぐれていく、心地よいリラックスタイムをお楽しみいただけます。
眼窩の下に配置された 4 つの大きなマッサージ接触ポイントが、瞬時かつ均一に発熱。心地よい温感が目元を包み込み、じんわりとリラックスへ導きます。
さまざまなシーンに対応できる 5 種類のプリセットモードを用意。高速／低速の振動を自由に切り替えられるため、いつでも自分に合った設定が見つかり、快適な目元マッサージをお楽しみいただけます。
肌にやさしいシリコンで包まれた円形の接触ヘッドが、振動とこねる動きを生み出すことで、まるで柔らかな指先で目元をそっとマッサージされているような心地よさを実現します。
3DSuit の立体カッティングを採用し、人間工学に基づいた設計で顔の輪郭にしっかりフィットします。眼窩部分にはくぼみを設けているため圧迫感が少なく、どこでも快適に、心地よい眠りへと誘います。
内側と外側の両面に、肌にやさしい柔らかなファブリックを採用し、温かく快適な質感を実現。軽量で通気性に優れた繊維素材が、目元を締めつけたり蒸らしたりすることなく、リラックスした心地よさをもたらします。
製品に内蔵されたライトミュージックを再生できるほか、スマートフォンと接続してお好きな音楽を聴くことも可能です。音楽とマッサージを同時に楽しむことで、美しいリズムに心がほどけ、心地よい目元リラックスを体感いただけます。
1200 mAh の大容量バッテリーを内蔵。フル充電で約 90 分使用でき、外出先でも気軽に持ち運んでご利用いただけます。
仕様
主要パラメータ
製造国
サービス
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