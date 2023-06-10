3D 接触バイブレーション

16 個の独立した VibWave 振動マイクロモーターを搭載し、マッサージ接触部を 3D の波のように振動させて、目元をこねるように圧しながらケアします。ポイントごとに繊細な刺激を届けることで、やさしくほどよい強さの均一な振動を実現。目元がほぐれていく、心地よいリラックスタイムをお楽しみいただけます。