PPM1301BK/90
コンパクトでキュート、携帯できるマッサージャー
特許取得済みの構造と、硬さの異なるシリコン製マッサージクローにより、広範囲をしっかりともみほぐします。ミラー仕上げと肌触りのよいコーティングを採用し、防塵、防水、耐衝撃性能を備えています。いつでもどこでも、安心で快適な頭皮マッサージとリラクゼーションをお楽しみいただけます。さらに詳細をみる
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本体および充電ポートには IPX67 の防塵・防水設計を採用しています。水に浸かった状態でも正常に使用できるため、水の浸入による性能低下を心配することなくお使いいただけます。入浴中にも使用でき、頭皮を心地よくマッサージしながら、かゆみを抑え、頭皮にうるおいを与えて健やかな状態へ導きます。
異なる硬さのシリコン製マッサージクローを 2 セット付属。付け替えが可能で、さまざまなシーンに対応します。やわらかく厚みのあるソフトタイプのマッサージクローは、肌当たりがやさしく接触面積も広いため、快適な使い心地を実現します。敏感な頭皮の方にも適しており、全身のもみほぐしやリラクゼーションにおすすめです。一方、やや硬めで細いミディアムソフトタイプのマッサージクローは、100 個の突起を備え、適度な刺激で心地よいマッサージを提供します。しっかりとした使用感を好む方や、頭皮の洗浄を目的とした使用に適しています。
レベル 1 は低速でやさしくもみほぐすモードです。日常的なケアに適しており、緊張した頭部の筋肉を心地よくリラックスさせます。レベル 2 はスピーディーでパワフルなもみほぐしを行うモードです。疲労感の軽減やストレスの解放、頭皮の深いリラクゼーションに適しています。レベル 3 は強さが変化する交互リズムのもみほぐしモードです。異なる刺激で疲れた身体をやさしく癒やし、リラックスした状態へ導くことで、快適な休息をサポートします。
耐衝撃設計と 1 m の耐落下性能を備えており、日常使用での衝撃にも安心してお使いいただけます。シャンプー時にも使用でき、頭皮をマッサージしながら洗浄することで、よりすっきりと清潔な状態へ導きます。
厚さわずか 35 mm のスリムなボディで、重さはリンゴ約 1 個分。長時間使用しても負担を感じにくい軽量設計です。手になじみやすいラウンド形状を採用し、お好みに合わせてもみほぐしやつかみもみを楽しめます。コードレスかつコンパクトなため、場所を選ばず、いつでもどこでも手軽にマッサージできます。
FDA の食品グレード基準を満たしたシリコン製マッサージヘッドを採用しています。化学的な刺激が少なく、アレルギーを引き起こしにくいため、敏感な頭皮の方にもやさしくお使いいただけます。まるで指先でマッサージしているかのような、やわらかさと適度な力強さを兼ね備えた設計で、頭皮への負担や髪の絡まりを抑えながら快適にケアできます。
独自の 4 点連動設計により、つかみ動作の角度と間隔を最適化。回転機構が 360 度規則的に動作することで、本格的なもみほぐしを実現します。広い範囲を効率よくマッサージし、こわばった頭皮をしっかりとほぐします。
フル充電後は、1 日 15 分の使用で約 1 週間使用できます。出張や旅行など、さまざまなシーンで便利にお使いいただけます。また、15 分で自動的に電源がオフになるインテリジェントオートオフ機能を搭載し、省電力性と使いやすさを両立しています。
仕様
主要パラメータ
製造国
サービス
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