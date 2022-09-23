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  • コンパクトでキュート、携帯できるマッサージャー コンパクトでキュート、携帯できるマッサージャー コンパクトでキュート、携帯できるマッサージャー

    ミニヘッドマッサージャー

    PPM1301BK/90

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    コンパクトでキュート、携帯できるマッサージャー

    特許取得済みの構造と、硬さの異なるシリコン製マッサージクローにより、広範囲をしっかりともみほぐします。ミラー仕上げと肌触りのよいコーティングを採用し、防塵、防水、耐衝撃性能を備えています。いつでもどこでも、安心で快適な頭皮マッサージとリラクゼーションをお楽しみいただけます。

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    ミニヘッドマッサージャー

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    コンパクトでキュート、携帯できるマッサージャー

    ウェット＆ドライマッサージ、どこでも手軽に頭皮ケア

    • 本体重量 181 g
    • 特許取得済みの 4 点同期駆動設計
    • ソフト＆ハードのシリコン製クローセット
    • 3 つの保護性能

    IP67 の防塵・防水性能で、乾いた状態でも濡れた状態でも使用可能

    本体および充電ポートには IPX67 の防塵・防水設計を採用しています。水に浸かった状態でも正常に使用できるため、水の浸入による性能低下を心配することなくお使いいただけます。入浴中にも使用でき、頭皮を心地よくマッサージしながら、かゆみを抑え、頭皮にうるおいを与えて健やかな状態へ導きます。

    2 種類のマッサージヘッドを付属、シーンに合わせて付け替え可能

    異なる硬さのシリコン製マッサージクローを 2 セット付属。付け替えが可能で、さまざまなシーンに対応します。やわらかく厚みのあるソフトタイプのマッサージクローは、肌当たりがやさしく接触面積も広いため、快適な使い心地を実現します。敏感な頭皮の方にも適しており、全身のもみほぐしやリラクゼーションにおすすめです。一方、やや硬めで細いミディアムソフトタイプのマッサージクローは、100 個の突起を備え、適度な刺激で心地よいマッサージを提供します。しっかりとした使用感を好む方や、頭皮の洗浄を目的とした使用に適しています。

    3 種類のマッサージリズム、さまざまなニーズに対応

    レベル 1 は低速でやさしくもみほぐすモードです。日常的なケアに適しており、緊張した頭部の筋肉を心地よくリラックスさせます。レベル 2 はスピーディーでパワフルなもみほぐしを行うモードです。疲労感の軽減やストレスの解放、頭皮の深いリラクゼーションに適しています。レベル 3 は強さが変化する交互リズムのもみほぐしモードです。異なる刺激で疲れた身体をやさしく癒やし、リラックスした状態へ導くことで、快適な休息をサポートします。

    1 m の耐衝撃・耐落下性能、日常的な衝撃も気にせず使用可能

    耐衝撃設計と 1 m の耐落下性能を備えており、日常使用での衝撃にも安心してお使いいただけます。シャンプー時にも使用でき、頭皮をマッサージしながら洗浄することで、よりすっきりと清潔な状態へ導きます。

    コンパクトで軽量、いつでも手軽にマッサージ

    厚さわずか 35 mm のスリムなボディで、重さはリンゴ約 1 個分。長時間使用しても負担を感じにくい軽量設計です。手になじみやすいラウンド形状を採用し、お好みに合わせてもみほぐしやつかみもみを楽しめます。コードレスかつコンパクトなため、場所を選ばず、いつでもどこでも手軽にマッサージできます。

    食品グレードのシリコン製マッサージヘッドで、より安心してリラックス

    FDA の食品グレード基準を満たしたシリコン製マッサージヘッドを採用しています。化学的な刺激が少なく、アレルギーを引き起こしにくいため、敏感な頭皮の方にもやさしくお使いいただけます。まるで指先でマッサージしているかのような、やわらかさと適度な力強さを兼ね備えた設計で、頭皮への負担や髪の絡まりを抑えながら快適にケアできます。

    4 点連動設計、広範囲をしっかりもみほぐす指向性マッサージ

    独自の 4 点連動設計により、つかみ動作の角度と間隔を最適化。回転機構が 360 度規則的に動作することで、本格的なもみほぐしを実現します。広い範囲を効率よくマッサージし、こわばった頭皮をしっかりとほぐします。

    1 回の充電で約 1 週間使用可能

    フル充電後は、1 日 15 分の使用で約 1 週間使用できます。出張や旅行など、さまざまなシーンで便利にお使いいただけます。また、15 分で自動的に電源がオフになるインテリジェントオートオフ機能を搭載し、省電力性と使いやすさを両立しています。

    技術仕様

    • 仕様

      製品寸法（縦 x 横 x 高さ）
      90×90×56.5  mm
      マッサージ方式
      • 4 点のつかみ・こねる動作
      • つかみ動作
      • 押す動作
      総重量
      0.31 kg
      本体重量
      0.22 kg
      チタングレー
      梱包寸法（縦）*（横）*（高さ）
      125*109*91  mm

    • 主要パラメータ

      定格電圧
      3.7 V
      Rated Power
      5  W
      マッサージモード
      3
      Massage Level
      • ジェントルモード
      • ストロングモード
      • オルタネートモード

    • 製造国

      製造国
      中国

    • サービス

      保証期間
      2 年

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