2 種類のマッサージヘッドを付属、シーンに合わせて付け替え可能

異なる硬さのシリコン製マッサージクローを 2 セット付属。付け替えが可能で、さまざまなシーンに対応します。やわらかく厚みのあるソフトタイプのマッサージクローは、肌当たりがやさしく接触面積も広いため、快適な使い心地を実現します。敏感な頭皮の方にも適しており、全身のもみほぐしやリラクゼーションにおすすめです。一方、やや硬めで細いミディアムソフトタイプのマッサージクローは、100 個の突起を備え、適度な刺激で心地よいマッサージを提供します。しっかりとした使用感を好む方や、頭皮の洗浄を目的とした使用に適しています。