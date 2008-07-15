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  • 安全、素早く、簡単 安全、素早く、簡単 安全、素早く、簡単

    Nose trimmer series 3000 防水鼻毛トリマー

    NT9110/30

    安全、素早く、簡単

    フィリップスの鼻毛／耳毛／眉毛カッターは、強力なパワーと正確さを実現するマイクロトリマーで、安全で素早く簡単なお手入れを可能にします。

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    この商品は販売を終了しました

    Nose trimmer series 3000 防水鼻毛トリマー

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    安全、素早く、簡単

    鼻毛、耳毛、眉毛に

    • Plus
    セーフガードトリマーで毛の引き抜きや切り傷を防止

    セーフガードトリマーで毛の引き抜きや切り傷を防止

    革新的なフィリップスのセーフガードトリマーは、カッターの超薄刃が毛のみをカットし、肌に当たらないように設計されています。また、独立して動くカッター刃に毛が巻き込まれないようになっているため、毛が引き抜かれることはありません。

    握りやすいソフトグリップ

    握りやすいソフトグリップ

    ソフトタッチのラバー製グリップは握りやすく、手がぬれていても滑らず快適に使用できます。

    置くまで届きやすい理想的な角度で、最高の仕上がりを実現

    置くまで届きやすい理想的な角度で、最高の仕上がりを実現

    技術仕様

    • スタイリング

      スタイリングツール
      2 種類の眉毛用コーム

    • 電源方式

      電源
      単 3 アルカリ乾電池

    • お手入れ

      本体保証
      本体 2 年間保証
      高い耐久性
      保護キャップ

    • コンフォート

      使いやすさ
      • 奥まで届きやすい理想的な角度
      • 握りやすいソフトグリップコーティング

    • 使いやすさ

      ウェット＆ドライ
      防水加工なので使いやすくお手入れ簡単

    Badge-D2C

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