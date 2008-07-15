セーフガードトリマーで毛の引き抜きや切り傷を防止

革新的なフィリップスのセーフガードトリマーは、カッターの超薄刃が毛のみをカットし、肌に当たらないように設計されています。また、独立して動くカッター刃に毛が巻き込まれないようになっているため、毛が引き抜かれることはありません。