Nose trimmer series 3000 防水鼻毛トリマー
安全、素早く、簡単
フィリップスの鼻毛／耳毛／眉毛カッターは、強力なパワーと正確さを実現するマイクロトリマーで、安全で素早く簡単なお手入れを可能にします。 さらに詳細をみる
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Nose trimmer series 3000 防水鼻毛トリマー
セーフガードトリマーで毛の引き抜きや切り傷を防止
革新的なフィリップスのセーフガードトリマーは、カッターの超薄刃が毛のみをカットし、肌に当たらないように設計されています。また、独立して動くカッター刃に毛が巻き込まれないようになっているため、毛が引き抜かれることはありません。
握りやすいソフトグリップ
ソフトタッチのラバー製グリップは握りやすく、手がぬれていても滑らず快適に使用できます。
置くまで届きやすい理想的な角度で、最高の仕上がりを実現
技術仕様
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スタイリング
- スタイリングツール
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2 種類の眉毛用コーム
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電源方式
- 電源
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単 3 アルカリ乾電池
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お手入れ
- 本体保証
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本体 2 年間保証
- 高い耐久性
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保護キャップ
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コンフォート
- 使いやすさ
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奥まで届きやすい理想的な角度
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握りやすいソフトグリップコーティング
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使いやすさ
- ウェット＆ドライ
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防水加工なので使いやすくお手入れ簡単
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