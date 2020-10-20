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狭い鼻の中でも、肌を傷から守りながら、快適に鼻毛をカット
安心保護ガード構造のフィリップスノーズエチケットカッター 5000シリーズなら、肌を守りながら毛をカットすることができます。さらに詳細をみる
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鼻と耳のムダ毛をやさしく効率的にお手入れできます。鼻孔をきれいにしてからトリマーを 0.5cm ほど差し込み、ゆっくりと円を描きます。耳毛は耳垢を取り除いてからトリミングします。眉毛は 2 種類のコーム（3mm と 5mm）のいずれかをスライドして溝に差し込みます。ムダ毛に軽く押し当てて動かし、お好きな長さになるよう均一にトリミングします。細部の毛をトリミングするときは、必要に応じて付属の細部トリマーコームを使用してください。トリマーの角度を調整し、プレシジョンスタイラーヘッドであごヒゲ、やぎヒゲなどお好みの形にエッジを整えます。
安全性と快適性を重視して設計された鼻毛／耳毛／眉毛カッター。刃は保護ガードシステムに覆われ、肌に直接触れません。また、剃り残しや毛の引き抜きを最小限に抑えるように設計されています。
革新的なデュアルサイドプレシジョントリマーにより、あらゆる角度と方向ですばやく簡単にカットできます。
あらゆる用途に使えるプレシジョントリマー。細部にまでこだわったアタッチメントにより、無精ヒゲ、もみあげ、襟足部分を自在にスタイリングし、見映え良く仕上げることができます。
片手で簡単にデバイスの電源をオン／オフできます。
防水なのでお手洗いが簡単。水道水で洗い流すだけです。
このトリマーは箱に同梱されている単 3 アルカリ乾電池 1 本で動作するため、開梱してすぐに使用できます。
付属の収納ポーチで、自宅、ジム、外出先など、どこでもすべてを携帯できます。
全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加え、オイルを差す必要はありません。
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