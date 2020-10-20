検索文字列

  • 狭い鼻の中でも、肌を傷から守りながら、快適に鼻毛をカット 狭い鼻の中でも、肌を傷から守りながら、快適に鼻毛をカット 狭い鼻の中でも、肌を傷から守りながら、快適に鼻毛をカット

    Nose trimmer series 5000 ノーズエチケットカッター（鼻/耳/眉/ヒゲ）

    NT5650/16

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    狭い鼻の中でも、肌を傷から守りながら、快適に鼻毛をカット

    安心保護ガード構造のフィリップスノーズエチケットカッター 5000シリーズなら、肌を守りながら毛をカットすることができます。

    さらに詳細をみる

    Nose trimmer series 5000 ノーズエチケットカッター（鼻/耳/眉/ヒゲ）

    類似製品

    鼻毛カッターときわぞりトリマー をすべて表示

    狭い鼻の中でも、肌を傷から守りながら、快適に鼻毛をカット

    安心保護ガード構造で快適にトリミング

    • 安心保護ガード構造
    • プリシジョントリムテクノロジー
    • 本体丸洗い可能
    • 鼻毛・耳毛・眉毛・ヒゲに対応
    鼻毛、耳毛、細部、眉毛を快適にトリミング

    鼻毛、耳毛、細部、眉毛を快適にトリミング

    鼻と耳のムダ毛をやさしく効率的にお手入れできます。鼻孔をきれいにしてからトリマーを 0.5cm ほど差し込み、ゆっくりと円を描きます。耳毛は耳垢を取り除いてからトリミングします。眉毛は 2 種類のコーム（3mm と 5mm）のいずれかをスライドして溝に差し込みます。ムダ毛に軽く押し当てて動かし、お好きな長さになるよう均一にトリミングします。細部の毛をトリミングするときは、必要に応じて付属の細部トリマーコームを使用してください。トリマーの角度を調整し、プレシジョンスタイラーヘッドであごヒゲ、やぎヒゲなどお好みの形にエッジを整えます。

    切り傷を防止し、手早く簡単にトリミング

    切り傷を防止し、手早く簡単にトリミング

    安全性と快適性を重視して設計された鼻毛／耳毛／眉毛カッター。刃は保護ガードシステムに覆われ、肌に直接触れません。また、剃り残しや毛の引き抜きを最小限に抑えるように設計されています。

    どんな角度からでも簡単にトリミング

    どんな角度からでも簡単にトリミング

    革新的なデュアルサイドプレシジョントリマーにより、あらゆる角度と方向ですばやく簡単にカットできます。

    鼻毛／耳毛／眉毛を思いどおりに

    鼻毛／耳毛／眉毛を思いどおりに

    あらゆる用途に使えるプレシジョントリマー。細部にまでこだわったアタッチメントにより、無精ヒゲ、もみあげ、襟足部分を自在にスタイリングし、見映え良く仕上げることができます。

    オイル差し不要

    オイル差し不要

    片手で簡単にデバイスの電源をオン／オフできます。

    オン／オフスライドスイッチ

    オン／オフスライドスイッチ

    防水なのでお手洗いが簡単。水道水で洗い流すだけです。

    すぐに使用可能

    すぐに使用可能

    このトリマーは箱に同梱されている単 3 アルカリ乾電池 1 本で動作するため、開梱してすぐに使用できます。

    収納と持ち運び

    収納と持ち運び

    付属の収納ポーチで、自宅、ジム、外出先など、どこでもすべてを携帯できます。

    購入時の保証

    購入時の保証

    全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加え、オイルを差す必要はありません。

    技術仕様

    • スタイリング

      フェイシャルスタイリング
      細かいスタイリング

    • アクセサリー

      コーム
      • 眉毛コーム(3mm)
      • 眉毛用コーム（3mm）
      • 眉毛用コーム（5mm）
      収納ケース
      アタッチメント
      キワ剃り用ヘッド

    • 電源

      バッテリーの種類
      単３アルカリ乾電池

    • デザイン

      ハンドル
      握りやすいグリップとハンドル
      ブラック

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      高性能ブレード
      やさしくトリミング
      ステンレス刃

    • 使いやすさ

      クリーニング
      本体丸洗い可能
      ウェット＆ドライ
      防水加工
      オイル差し不要
      オイル差し不要

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。