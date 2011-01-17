検索文字列

  • 角質ケア用ブラシ 角質ケア用ブラシ 角質ケア用ブラシ

    角質ケア用ブラシ

    MS592/51

    角質ケア用ブラシ

    男性用に特別にデザインされた角質ケア用ブラシには、古い角質をやさしく除去する効果があります。フィリップス メンズビザピュア専用。

    この商品は販売を終了しました

    角質ケア用ブラシ

    角質ケア用ブラシ

    特別にデザインされた毛先が角質を除去

    手洗顔に比べて10倍*1の洗浄力

    手では洗い落としづらい古い角質や汚れもしっかり洗浄

     

    *1　洗顔料を使用して手洗顔でファンデーションを落とした場合との、メイク汚れの残量の比較。

    2014年フィリップス調べ&nbsp;

    すぐれた洗浄力の秘密は、ブラシの回転と 音波振動を組み合わせたダブルアクション。 音波振動の働きで浮かせた毛穴の奥の汚れ や古い角質を、回転運動でしっかりと洗浄 します。

    専用ブラシには極細毛を使用しているので 絹のようになめらかな肌触り。 肌にダメージを与えず、やさしく洗い上げます。

    製品特徴

    特殊ブラシが顔のあらゆる部分に簡単に届きます
    特殊ブラシが顔のあらゆる部分に簡単に届きます

    特殊ブラシが顔のあらゆる部分に簡単に届きます

    鼻など届きにくい箇所を含め、顔のあらゆる部分に届き、簡単に洗える特殊設計ブラシ。

    簡単な着脱式、フィリップス メンズビザピュアに対応
    簡単な着脱式、フィリップス メンズビザピュアに対応

    簡単な着脱式、フィリップス メンズビザピュアに対応

    簡単に取り付け、取り外しができるのでブラシの交換も楽です。

    いつも最大の効果を実感していただくため、ブラシは 6 か月ごとに交換してください
    いつも最大の効果を実感していただくため、ブラシは 6 か月ごとに交換してください

    いつも最大の効果を実感していただくため、ブラシは 6 か月ごとに交換してください

    いつも最大のクレンジング効果を実感し、衛生的にお使いいただくためにも、ブラシは 6 か月ごとの交換をお勧めします。

    2 層になった毛先が古い角質を取り除きます

    2 層になった毛先が古い角質を取り除きます

    角質ケア用に特殊設計された独自の形状の毛先です。短めの毛が角質をやさしくはがし、長めの毛が洗い流します。

    本体仕様

    Specifications

    • 互換性

      対応製品：
      • スマートクリックブラシ RQ585
      • スマートクリックブラシ SH575
      • メンズビザピュアシリーズ（MS50xx）

    • クリーニング

      水と石けんで洗ってください
      ブラシはタオルで拭いて乾かしてください

    • お手入れ

      ヘッドは約 3 か月ごとに交換

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。