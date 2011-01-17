角質ケア用ブラシ
角質ケア用ブラシ
男性用に特別にデザインされた角質ケア用ブラシには、古い角質をやさしく除去する効果があります。フィリップス メンズビザピュア専用。
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角質ケア用ブラシ
特別にデザインされた毛先が角質を除去
手洗顔に比べて10倍*1の洗浄力
手では洗い落としづらい古い角質や汚れもしっかり洗浄
*1 洗顔料を使用して手洗顔でファンデーションを落とした場合との、メイク汚れの残量の比較。
2014年フィリップス調べ
すぐれた洗浄力の秘密は、ブラシの回転と 音波振動を組み合わせたダブルアクション。 音波振動の働きで浮かせた毛穴の奥の汚れ や古い角質を、回転運動でしっかりと洗浄 します。
専用ブラシには極細毛を使用しているので 絹のようになめらかな肌触り。 肌にダメージを与えず、やさしく洗い上げます。
製品特徴
- 特殊ブラシが顔のあらゆる部分に簡単に届きます
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特殊ブラシが顔のあらゆる部分に簡単に届きます
鼻など届きにくい箇所を含め、顔のあらゆる部分に届き、簡単に洗える特殊設計ブラシ。
- 簡単な着脱式、フィリップス メンズビザピュアに対応
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簡単な着脱式、フィリップス メンズビザピュアに対応
簡単に取り付け、取り外しができるのでブラシの交換も楽です。
- いつも最大の効果を実感していただくため、ブラシは 6 か月ごとに交換してください
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いつも最大の効果を実感していただくため、ブラシは 6 か月ごとに交換してください
いつも最大のクレンジング効果を実感し、衛生的にお使いいただくためにも、ブラシは 6 か月ごとの交換をお勧めします。
- 2 層になった毛先が古い角質を取り除きます
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2 層になった毛先が古い角質を取り除きます
角質ケア用に特殊設計された独自の形状の毛先です。短めの毛が角質をやさしくはがし、長めの毛が洗い流します。
本体仕様
Specifications
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互換性
- 対応製品：
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- スマートクリックブラシ RQ585
- スマートクリックブラシ SH575
- メンズビザピュアシリーズ（MS50xx）
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クリーニング
- 水と石けんで洗ってください
- ブラシはタオルで拭いて乾かしてください
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お手入れ
- ヘッドは約 3 か月ごとに交換
- 有
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