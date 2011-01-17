手洗顔に比べて10倍*1の洗浄力 手では洗い落としづらい古い角質や汚れもしっかり洗浄 *1 洗顔料を使用して手洗顔でファンデーションを落とした場合との、メイク汚れの残量の比較。 2014年フィリップス調べ