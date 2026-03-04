検索文字列

  • オールインワントリマー ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使える自立スタンドタイプ 13 in 1 トリマー オールインワントリマー ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使える自立スタンドタイプ 13 in 1 トリマー オールインワントリマー ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使える自立スタンドタイプ 13 in 1 トリマー

    All-in-One Trimmer 5000 Series フィリップス オールインワン 5000シリーズトリマー

    MG5942/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    オールインワントリマー ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使える自立スタンドタイプ 13 in 1 トリマー

    フィリップス オールインワントリマーキット 5000シリーズ は、13 in 1 のボディー・ヒゲ・ヘアー用の自立スタンドタイプのトリマーキットです。 付属のアタッチメントを付け替えるだけで、ヘアーからあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげ、鼻毛･耳毛の顔周り、そして全身のムダ毛まで簡単にお手入れできます。この1台で全身をこだわりのスタイルに。 自立スタンドタイプのため専用スタンドが不要で、洗面所で置く場所を選ばず、衛生的に保管できます。

    さらに詳細をみる

    All-in-One Trimmer 5000 Series フィリップス オールインワン 5000シリーズトリマー

    類似製品

    Multigroomer をすべて表示

    オールインワントリマー ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使える自立スタンドタイプ 13 in 1 トリマー

    フェイス、ヘアー、ボディー用

    • 13 in 1 オールインワントリマー
    • オイル差し不要の自動研磨式トリマー
    • ヒゲ密度感知システム搭載
    • シャープで均一な仕上がりを
    • 身体のお手入れも安心・快適に
    13 in 1 でボディー・ヒゲ・ヘアーのトリミング&スタイリング可能

    13 in 1 でボディー・ヒゲ・ヘアーのトリミング&スタイリング可能

    本製品にはさまざまなアタッチメントが付属しており、ヒゲのトリミングやスタイリング、ヘアーカット、ボディーグルーミングなど、頭からつま先までのグルーミングニーズに対応できます。

    オイル差し不要の自動研磨式ステンレススチール刃

    オイル差し不要の自動研磨式ステンレススチール刃

    トリマーの自動研磨式ステンレススチール刃は、定期的なオイル差しが不要。 自動で刃が研磨され、初めて使用した時の切れ味が持続。錆びにくいためお手入れも簡単です。

    ヒゲ密度感知システム搭載

    ヒゲ密度感知システム搭載

    毎秒125回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。 ヒゲの濃い箇所もなんなく剃り切る。

    シャープで均一な仕上がりを

    シャープで均一な仕上がりを

    1,2,3,5,7 mm に対応可能なヒゲトリミング用コームと16 mmの長さにトリミングできるヘアートリミング用コーム。フルメタル細部トリマーでは口周りのヒゲなどのお手入れに対応。トリマー単体では顔まわりのヒゲの輪郭を整えることができます。

    身体も効率的にトリミング

    身体も効率的にトリミング

    身体用の自動研磨式ボディートリマーと、VIOゾーン用のVIOコームが付属。 先端に丸みをもたせたトリマーの刃先は、肌にやさしく使うことができ、VIOコームは刃が肌に直接触れにくい構造でやさしい使い心地を実現します。

    思いどおりにヘアーカット

    思いどおりにヘアーカット

    16 mmのヘアートリミング用コームを使用すれば、ご自宅で簡単にトリミングをすることができます。

    鼻と耳で使える鼻毛・耳毛トリマー（回転式）

    鼻と耳で使える鼻毛・耳毛トリマー（回転式）

    鼻毛・耳毛トリマー（回転式）は、肌に刃が触れにくく、簡単かつ快適に 鼻毛や耳毛をカットできるように設計されています。

    1回の充電で最長約4週間*使える

    1回の充電で最長約4週間*使える

    リチウムイオン充電池を搭載し、1時間の充電で最長約120分使用可能。充電が切れた状態でも5分間充電をすることで、クイックチャージ機能によりトリミング1回分を急速充電することができます。 * 週に2回から3回、かつ1回あたり平均11.5分使用した場合。理論値。実際の使用では頻度や環境により異なる場合があります。

    防水仕様でシャワーやお風呂でも使えて、水洗いも可能

    防水仕様でシャワーやお風呂でも使えて、水洗いも可能

    製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使うことができます。 また、使用後は丸ごと水洗いも可能なので、お手入れも簡単です。 本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。

    充電表示ランプがバッテリーの状態を点灯してお知らせ

    充電表示ランプがバッテリーの状態を点灯してお知らせ

    充電表示ランプでバッテリーの残量や充電中の状態を確認できるため、いつでも次のトリミングに備えることができます。 （USB充電アダプタは付属しておりません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流1 A以上で、タイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。）

    自立スタンドタイプ

    自立スタンドタイプ

    スタイリッシュで、スリムな自立スタンドタイプのハンドル。 置く場所を選ばず、保管しやすく衛生的。

    技術仕様

    • 電源

      使用時間
      約 120 分間
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池
      充電
      • 1 時間
      • USB-A 充電（5 V⎓ / ≥1 A）
      バッテリーの状態
      • 充電表示ランプ
      • 充電催促表示

    • デザイン

      ハンドル
      にぎりやすく上質なグリップ
      仕上げ
      ライトグレー

    • サービス

      本体保証
      最長 5 年***

    • 使いやすさ

      ウェット＆ドライ
      100 % シャワー対応*
      利便性
      • クリーニングブラシ
      • USB Type-A（充電アダプターは付属されていません）
      携帯・収納
      シンプルケース

    • 概要

      部位
      フェイス、ヘアー、ボディ
      ツールとアクセサリー
      13
      長さ調節
      • 0.5～16 mm
      • 7
      長さ調整
      1 mm まで制御

    • スタイリングツール

      特化
      • フルメタルトリマー
      • 鼻毛・耳毛トリマー
      • トリマー
      • 自動研磨システム
      • ヒゲ密度感知システム

    • コーム

      ヘアー
      16mm
      ボディー
      • 3 mm
      • 5 mm
      無精ヒゲ
      • 1 mm
      • 2 mm
      あごヒゲ
      • 3 mm
      • 5 mm
      • 7 mm
      ボディーインティメット
      1 mm

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • * 水深1 メートルに30分浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない。本体は防水加工しておりますが、水や液体に浸けないでください。
    • *** 2 年保証 + 購入後 90 日以内の MyPhilips での登録で 5年延長保証
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。