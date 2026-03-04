オールインワントリマー ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使える自立スタンドタイプ 10 in 1 トリマー

フィリップス オールインワントリマーキット 5000シリーズ は、10 in 1 のボディー・ヒゲ・ヘアー用の自立スタンドタイプのトリマーキットです。 付属のアタッチメントを付け替えるだけで、ヘアーからあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげ、鼻毛･耳毛の顔周り、そして全身のムダ毛まで簡単にお手入れできます。この1台で全身をこだわりのスタイルに。 自立スタンドタイプのため専用スタンドが不要で、洗面所で置く場所を選ばず、衛生的に保管できます。