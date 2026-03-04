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オールインワントリマー ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使える自立スタンドタイプ 10 in 1 トリマー
フィリップス オールインワントリマーキット 5000シリーズ は、10 in 1 のボディー・ヒゲ・ヘアー用の自立スタンドタイプのトリマーキットです。 付属のアタッチメントを付け替えるだけで、ヘアーからあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげ、鼻毛･耳毛の顔周り、そして全身のムダ毛まで簡単にお手入れできます。この1台で全身をこだわりのスタイルに。 自立スタンドタイプのため専用スタンドが不要で、洗面所で置く場所を選ばず、衛生的に保管できます。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
本製品にはさまざまなアタッチメントが付属しており、ヒゲのトリミングやスタイリング、ヘアーカット、ボディーグルーミングなど、頭からつま先までのグルーミングニーズに対応できます。
トリマーの自動研磨式ステンレススチール刃は、定期的なオイル差しが不要。 自動で刃が研磨され、初めて使用した時の切れ味が持続。錆びにくいためお手入れも簡単です。
毎秒125回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。 ヒゲの濃い箇所もなんなく剃り切る。
身体用の自動研磨式ボディートリマーと、VIOゾーン用のVIOコームが付属。 先端に丸みをもたせたトリマーの刃先は、肌にやさしく使うことができ、VIOコームは刃が肌に直接触れにくい構造でやさしい使い心地を実現します。
身体用の自動研磨式ボディートリマーと、VIOゾーン用のVIOコームが付属。 先端に丸みをもたせたトリマーの刃先は、肌にやさしく使うことができ、VIOコームは刃が肌に直接触れにくい構造でやさしい使い心地を実現します。
16 mmのヘアートリミング用コームを使用すれば、ご自宅で簡単にトリミングをすることができます。
鼻毛・耳毛トリマー（回転式）は、肌に刃が触れにくく、簡単かつ快適に 鼻毛や耳毛をカットできるように設計されています。
リチウムイオン充電池を搭載し、1時間の充電で最長約120分使用可能。充電が切れた状態でも5分間充電をすることで、クイックチャージ機能によりトリミング1回分を急速充電することができます。 * 週に2回から3回、かつ1回あたり平均11.5分使用した場合。理論値。実際の使用では頻度や環境により異なる場合があります。
製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使うことができます。 また、使用後は丸ごと水洗いも可能なので、お手入れも簡単です。 本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。
充電表示ランプでバッテリーの残量や充電中の状態を確認できるため、いつでも次のトリミングに備えることができます。 （USB充電アダプタは付属しておりません。充電の際は、USB充電アダプタ（定格出力電圧DC5 V、定格出力電流1 A以上で、タイププレートにPSEマークの表示がある安全技術基準に適合したUSB充電アダプタ）をご準備ください。）
スタイリッシュで、スリムな自立スタンドタイプのハンドル。 置く場所を選ばず、保管しやすく衛生的。
電源
デザイン
サービス
使いやすさ
概要
スタイリングツール
コーム
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