1 台で全身こだわりのスタイルに（フェイス、ヘアー、ボディー）

さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。このトリマーには、ヒゲ、鼻毛、ヘアー、ボディーをスタイリングするためのアタッチメントが付属しています。優れたカット性能のデュアルカット刃で全身こだわりのスタイルに。