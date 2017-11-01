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    Multigroom series 5000 フェイス、ヘアー、ボディー

    MG5730/15

    1 台で全身こだわりのスタイルに（フェイス、ヘアー、ボディー）

    さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。このトリマーには、ヒゲ、鼻毛、ヘアー、ボディーをスタイリングするためのアタッチメントが付属しています。優れたカット性能のデュアルカット刃で全身こだわりのスタイルに。

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    この商品は販売を終了しました

    Multigroom series 5000 フェイス、ヘアー、ボディー

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    1 台で全身こだわりのスタイルに（フェイス、ヘアー、ボディー）

    フェイス、ヘアー、ボディーのお手入れに

    • 11 種類のアタッチメント
    • デュアルカットテクノロジー
    • 約 80 分間使用可能
    • 防水仕様
    2 枚刃で正確なカットを実現

    2 枚刃で正確なカットを実現

    このオールインワントリマーは、最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用しています。2 枚刃を搭載し、新品のようなシャープな状態を長期間保つように設計されています。

    付属のアタッチメントでフェイス、ヘアー、ボディーをトリミング&スタイリング

    付属のアタッチメントでフェイス、ヘアー、ボディーをトリミング&スタイリング

    1 台でヒゲや鼻・耳毛のトリミング&スタイリング、ヘアーカット、ボディーのムダ毛のお手入れができる便利なトリマーです。

    スムーズな剃り心地のための自動研磨システム刃

    スムーズな剃り心地のための自動研磨システム刃

    ボディー／ヒゲトリマーの精密なスチール刃により、くっきりとしたまっすぐなラインを作り、濃い毛でも均一にトリミングできます。刃は腐食や錆びに強く、自動研磨式なので大変長持ちします。

    ほお、あご、首のエッジを思いどおりに整えるミニ網刃シェーバー

    ほお、あご、首のエッジを思いどおりに整えるミニ網刃シェーバー

    トリミング後にミニ網刃シェーバーで、ほお、あご、首のエッジを整えることができます。

    きめ細かい仕上げに

    きめ細かい仕上げに

    スチール製のプレシジョングルーマーは接触面積を狭めた設計により、細部まで正確に仕上げることができます。

    鼻毛／耳毛をお手入れ

    鼻毛／耳毛をお手入れ

    オールインワントリマーは不要な鼻毛や耳毛をすばやく除去し、切り傷の心配もありません。

    お気に入りの長さにカット

    お気に入りの長さにカット

    7 種類の強化カッティングガードで、顔と毛をすばやく巧みにお手入れ。1 mm および 2 mm のトリミング用無精ヒゲコーム 2 個、調節可能なあごヒゲコーム 1 個、9 mm、12 mm、16 mm のヘアーコーム 3 個、ボディコーム 1 個が同梱されています。

    80 分間使用可能

    80 分間使用可能

    このフィリップストリマーは、1 回の 16 時間充電で最大 80 分間コードレスで使用できます。

    握りやすいグリップ

    握りやすいグリップ

    ゴム製の握りやすいグリップを備えたトリマーは、その持ちやすい形状と操作のしやすさで、思いどおりにトリミングできます。 

    簡単に水洗いできる防水仕様

    簡単に水洗いできる防水仕様

    毎使用後に本体とアタッチメントを水洗いするだけで、簡単にお手入れができます。

    保管と整理が簡単

    保管と整理が簡単

    収納や持ち運びに便利です。外出するときにトリマーとすべてのアタッチメントを 1 つにまとめて収納できます。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。

    技術仕様

    • スタイリング

      スタイリングツール
      • フルメタルトリマー
      • フルメタル細部トリマー
      • ミニ網刃シェーバー
      • 鼻・耳毛トリマー
      • 調整式ヒゲトリミング用コーム（3～7 mm の間で長さ調節可能）
      • ヒゲトリミング用コーム（3個）
      • ヘアートリミング用コーム （3 個）
      • ボディートリミング用コーム （1 個）
      アタッチメントの数
      11 種類のアタッチメント
      ボディーグルーミング／ヘアーカッター／フェイススタイリング
      • 長いあごヒゲ
      • 短いあごヒゲ
      • 無精ヒゲ
      • シャープなライン
      • 細かいスタイリング
      • ヤギヒゲ

    • アクセサリー

      収納ケース
      お手入れ

    • 電源

      充電
      16 時間
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      使用時間
      約 80 分間

    • デザイン

      ハンドル
      滑り止め付きラバーグリップ

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      デュアルカットテクノロジー
      自動研磨システム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      本体丸洗い可能
      お手入れ
      不要

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    この製品に関するサポート

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