MG5730/15
1 台で全身こだわりのスタイルに（フェイス、ヘアー、ボディー）
さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。このトリマーには、ヒゲ、鼻毛、ヘアー、ボディーをスタイリングするためのアタッチメントが付属しています。優れたカット性能のデュアルカット刃で全身こだわりのスタイルに。さらに詳細をみる
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このオールインワントリマーは、最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用しています。2 枚刃を搭載し、新品のようなシャープな状態を長期間保つように設計されています。
1 台でヒゲや鼻・耳毛のトリミング&スタイリング、ヘアーカット、ボディーのムダ毛のお手入れができる便利なトリマーです。
ボディー／ヒゲトリマーの精密なスチール刃により、くっきりとしたまっすぐなラインを作り、濃い毛でも均一にトリミングできます。刃は腐食や錆びに強く、自動研磨式なので大変長持ちします。
トリミング後にミニ網刃シェーバーで、ほお、あご、首のエッジを整えることができます。
スチール製のプレシジョングルーマーは接触面積を狭めた設計により、細部まで正確に仕上げることができます。
オールインワントリマーは不要な鼻毛や耳毛をすばやく除去し、切り傷の心配もありません。
7 種類の強化カッティングガードで、顔と毛をすばやく巧みにお手入れ。1 mm および 2 mm のトリミング用無精ヒゲコーム 2 個、調節可能なあごヒゲコーム 1 個、9 mm、12 mm、16 mm のヘアーコーム 3 個、ボディコーム 1 個が同梱されています。
このフィリップストリマーは、1 回の 16 時間充電で最大 80 分間コードレスで使用できます。
ゴム製の握りやすいグリップを備えたトリマーは、その持ちやすい形状と操作のしやすさで、思いどおりにトリミングできます。
毎使用後に本体とアタッチメントを水洗いするだけで、簡単にお手入れができます。
収納や持ち運びに便利です。外出するときにトリマーとすべてのアタッチメントを 1 つにまとめて収納できます。
フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。
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