MG3921/15
ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使えるオールインワントリマー
ヘアー・鼻・ヒゲ・全身使える 12 in 1 トリマー。12 種類のアタッチメント、シャープな切れ味を保つ自動研磨式ステンレススチール刃、より肌にやさしくトリミングできるように、刃の先端に丸みを帯びたトリマーは、多様なグルーミングニーズにマルチに対応できるように設計されています。さらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
本製品には12種類のアタッチメントが付属しており、ヘアーカットからヒゲのお手入れ、身体のムダ毛処理など、さまざまな用途に対応します。
ヒゲトリミング用コームや調節式コームを使用して、お好みのヒゲの長さに。またトリマーのみで使用すれば顔周りや頬のラインを作ることができます。
9 mm、12 mm、16 mmのヘアートリミング用コームを使用すれば、ご自宅で簡単にお好みの長さのヘアースタイルを整えることができます。
ボディートリミング用コームは、肌の上でなめらかに動かせるように設計されており、肌の柔らかい場所でも安心して使うことができます。
鼻毛・耳毛トリマー（回転式）は、肌を傷から守りながら簡単かつ快適に 鼻毛や耳毛をカットできるように設計されています。
自動研磨式のステンレススチール刃は、定期的なオイル差しが不要。 自動で刃が研磨され、切れ味が持続。錆びにくいためお手入れも簡単です。／画像はイメージです。
先端に丸みをもたせたトリマーの刃先は、肌にやさしく、 脇下などの肌のやわらかい場所でも快適なトリミング体験を提供します。／画像はイメージです。
VIOコームは、VIOエリアなどの デリケートな部位の肌を保護するように設計されています。 ボディートリミング用コームは、肌の上でなめらかに動かせるように 設計されており、肌の柔らかい場所でも安心して使うことができます。
製品は人工工学に基づいて設計されており、握りやすさと操作性が向上しました。髪やヒゲ、身体のお手入れ時にも簡単に使うことができます。
1 回の満充電で、最長約 60 分間使用可能。連続してパワフルにトリミングできます。
充電ケーブルを接続すると充電表示ランプが点灯し、充電中であることを確認できます。(USB充電アダプタは同梱されておりません。)／画像はイメージです。
トリマーやアタッチメントは本体から取り外して水洗いでき、お手入れも簡単。 水洗いした後は完全に自然乾燥させてから本体に取り付けてください。
電源
デザイン
サービス
使いやすさ
概要
スタイリングツール
コーム
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