身体のお手入れも安心・快適に

VIOコームは、VIOエリアなどの デリケートな部位の肌を保護するように設計されています。 ボディートリミング用コームは、肌の上でなめらかに動かせるように 設計されており、肌の柔らかい場所でも安心して使うことができます。