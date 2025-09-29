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    All-in-One 3000 シリーズトリマー

    MG3921/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使えるオールインワントリマー

    ヘアー・鼻・ヒゲ・全身使える 12 in 1 トリマー。12 種類のアタッチメント、シャープな切れ味を保つ自動研磨式ステンレススチール刃、より肌にやさしくトリミングできるように、刃の先端に丸みを帯びたトリマーは、多様なグルーミングニーズにマルチに対応できるように設計されています。

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    All-in-One 3000 シリーズトリマー

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    ヘアー・鼻・耳・ヒゲ・全身使えるオールインワントリマー

    ヘアー・鼻・ヒゲ・全身使える 12 in 1 トリマー

    • 先端が丸みを帯びた刃で肌にやさしい
    • 自動研磨式トリマーはオイル差し不要
    • 充電中に点灯する充電表示ランプ
    • 鼻と耳で使える鼻毛・耳毛トリマー（回転式）
    • VIOエリア用に作られたVIOコーム
    グルーミングニーズに応える 12 種類のアタッチメント

    グルーミングニーズに応える 12 種類のアタッチメント

    本製品には12種類のアタッチメントが付属しており、ヘアーカットからヒゲのお手入れ、身体のムダ毛処理など、さまざまな用途に対応します。

    理想のヒゲスタイルを簡単に

    理想のヒゲスタイルを簡単に

    ヒゲトリミング用コームや調節式コームを使用して、お好みのヒゲの長さに。またトリマーのみで使用すれば顔周りや頬のラインを作ることができます。

    ヘアーカットに対応したコーム

    ヘアーカットに対応したコーム

    9 mm、12 mm、16 mmのヘアートリミング用コームを使用すれば、ご自宅で簡単にお好みの長さのヘアースタイルを整えることができます。

    身体のお手入れも安心・快適に

    身体のお手入れも安心・快適に

    ボディートリミング用コームは、肌の上でなめらかに動かせるように設計されており、肌の柔らかい場所でも安心して使うことができます。

    鼻と耳で使える鼻毛・耳毛トリマー（回転式）

    鼻と耳で使える鼻毛・耳毛トリマー（回転式）

    鼻毛・耳毛トリマー（回転式）は、肌を傷から守りながら簡単かつ快適に 鼻毛や耳毛をカットできるように設計されています。

    オイル差し不要の自動研磨式ステンレススチール刃

    オイル差し不要の自動研磨式ステンレススチール刃

    自動研磨式のステンレススチール刃は、定期的なオイル差しが不要。 自動で刃が研磨され、切れ味が持続。錆びにくいためお手入れも簡単です。／画像はイメージです。

    先端に丸みをもたせた刃先で肌にやさしい。

    先端に丸みをもたせた刃先で肌にやさしい。

    先端に丸みをもたせたトリマーの刃先は、肌にやさしく、 脇下などの肌のやわらかい場所でも快適なトリミング体験を提供します。／画像はイメージです。

    身体のお手入れも安心・快適に

    身体のお手入れも安心・快適に

    VIOコームは、VIOエリアなどの デリケートな部位の肌を保護するように設計されています。 ボディートリミング用コームは、肌の上でなめらかに動かせるように 設計されており、肌の柔らかい場所でも安心して使うことができます。

    使用時の操作性と快適性を向上

    使用時の操作性と快適性を向上

    製品は人工工学に基づいて設計されており、握りやすさと操作性が向上しました。髪やヒゲ、身体のお手入れ時にも簡単に使うことができます。

    長時間の運転で、髪・顔・身体のトリミングに対応

    長時間の運転で、髪・顔・身体のトリミングに対応

    1 回の満充電で、最長約 60 分間使用可能。連続してパワフルにトリミングできます。

    充電中は充電表示ランプが点灯してお知らせ

    充電中は充電表示ランプが点灯してお知らせ

    充電ケーブルを接続すると充電表示ランプが点灯し、充電中であることを確認できます。(USB充電アダプタは同梱されておりません。)／画像はイメージです。

    アタッチメントのメンテナンスが簡単

    アタッチメントのメンテナンスが簡単

    トリマーやアタッチメントは本体から取り外して水洗いでき、お手入れも簡単。 水洗いした後は完全に自然乾燥させてから本体に取り付けてください。

    技術仕様

    • 電源

      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      使用時間
      約 60 分
      充電
      • 8 時間
      • USB-A 充電（5 V⎓ / ≥1 A）
      バッテリーの状態
      充電表示ランプ

    • デザイン

      ハンドル
      握りやすいグリップ
      仕上げ
      ブラック

    • サービス

      本体保証
      最長 5 年*

    • 使いやすさ

      利便性
      • クリーニングブラシ
      • USB Type-A（充電アダプターは付属されていません）
      携帯・収納
      シンプルケース
      耐水性
      水洗い可能なアタッチメント

    • 概要

      部位
      フェイス、ヘアー、ボディ
      ツールとアクセサリー
      12
      長さ調節
      0.5～16 mm
      長さ調整
      1 mm まで制御

    • スタイリングツール

      トリミング刃
      自動研磨システムで肌にやさしい
      特化
      鼻毛・耳毛トリマー

    • コーム

      ヘアー
      • 9 mm
      • 12 mm
      • 16mm
      ボディー
      3 mm
      インティメット
      1 mm
      無精ヒゲ
      • 1 mm
      • 2 mm
      あごヒゲ
      • 3 mm
      • 5 mm
      • 7 mm

    Badge-D2C

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