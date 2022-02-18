MG3730/15
ヒゲもヘアーも手軽にデザイン
フィリップスのマルチグルーミングキット 3000シリーズのMG3730/15は、1台8役。さらに多くのヒゲスタイルやヘアスタイルに対応できます*¹。付属のアタッチメントを付け替えるだけで、ヘアーからあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげ、鼻毛･耳毛の顔周りまで簡単にお手入れすることが可能です。いつものお気に入りのスタイルから新しいスタイルへの挑戦まで、手軽にヒゲ・ヘアーをお好みのスタイリングでお楽しみいただけます。*¹フィリップス旧モデルMG3720と比較してさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
いつでも思い通りのヒゲやヘアーをトリミング。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先なので、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです
１台でフェイスとヘアーのトリミング&スタイリングができ、ヒゲもヘアーもお手軽にデザイン。6種類のコームで、いつものお気に入りのスタイルから新しいスタイルへの挑戦まで、手軽にヒゲ・ヘアーをお好みのスタイリングでお楽しみいただけます。
コームを付けずにトリマーのみで使用すると、あごヒゲや、もみあげ、襟足を簡単にシャープに仕上げることができます。
鼻毛・耳毛トリマー（回転式）を本体に取り付けるだけで、鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除きます。
ヒゲトリミング用コーム 2 種類（1 mm と2mm）、調節可能ヒゲトリミング用コーム 1 種類（3～7 mm）、ヘアートリミング用コーム 3 種類（9、12、16 mm）
16 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用が可能です。
使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけでお手入れ完了です。また、面倒なオイル差し不要でメンテナンスは簡単。
付属の収納ソフトポーチで、自宅、ジム、外出先など、どこにでも収納・持ち運びができるので便利です。
フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。
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