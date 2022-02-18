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    Multigroom series 3000 マルチグルーミングキット 3000シリーズ (8 in 1)

    MG3730/15

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー
    1 アワード

    ヒゲもヘアーも手軽にデザイン

    フィリップスのマルチグルーミングキット 3000シリーズのMG3730/15は、1台8役。さらに多くのヒゲスタイルやヘアスタイルに対応できます*¹。付属のアタッチメントを付け替えるだけで、ヘアーからあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげ、鼻毛･耳毛の顔周りまで簡単にお手入れすることが可能です。いつものお気に入りのスタイルから新しいスタイルへの挑戦まで、手軽にヒゲ・ヘアーをお好みのスタイリングでお楽しみいただけます。*¹フィリップス旧モデルMG3720と比較して

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    Multigroom series 3000 マルチグルーミングキット 3000シリーズ (8 in 1)

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    ヒゲもヘアーも手軽にデザイン

    フェイス・ヘアー用マルチグルーミングキット 8 in 1

    • 8 in 1 （フェイス、ヘアー用の 8 種類のアタッチメント）
    • 自動研磨システム搭載のステンレス刃
    • 約 60 分間使用可能
    • 水洗い可能（刃・コームのみ）
    自動研磨システム搭載のステンレス刃

    自動研磨システム搭載のステンレス刃

    いつでも思い通りのヒゲやヘアーをトリミング。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先なので、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです

    8 in 1 （フェイス、ヘアー用の 8 種類のアタッチメント）

    8 in 1 （フェイス、ヘアー用の 8 種類のアタッチメント）

    １台でフェイスとヘアーのトリミング&スタイリングができ、ヒゲもヘアーもお手軽にデザイン。6種類のコームで、いつものお気に入りのスタイルから新しいスタイルへの挑戦まで、手軽にヒゲ・ヘアーをお好みのスタイリングでお楽しみいただけます。

    トリマー使用でヒゲを簡単にデザイン

    トリマー使用でヒゲを簡単にデザイン

    コームを付けずにトリマーのみで使用すると、あごヒゲや、もみあげ、襟足を簡単にシャープに仕上げることができます。

    鼻毛・耳毛トリマー（回転式）

    鼻毛・耳毛トリマー（回転式）

    鼻毛・耳毛トリマー（回転式）を本体に取り付けるだけで、鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除きます。

    ヘアーカット／フェイススタイリング

    ヘアーカット／フェイススタイリング

    ヒゲトリミング用コーム 2 種類（1 mm と2mm）、調節可能ヒゲトリミング用コーム 1 種類（3～7 mm）、ヘアートリミング用コーム 3 種類（9、12、16 mm）

    最大 60 分間使用可能

    最大 60 分間使用可能

    16 時間の充電で約 60 分間のコードレス使用が可能です。

    水洗い可能（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    水洗い可能（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけでお手入れ完了です。また、面倒なオイル差し不要でメンテナンスは簡単。

    収納ソフトポーチ

    収納ソフトポーチ

    付属の収納ソフトポーチで、自宅、ジム、外出先など、どこにでも収納・持ち運びができるので便利です。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。

    技術仕様

    • スタイリング

      アタッチメントの数
      8 種類のアタッチメント
      スタイリングツール
      • ヒゲトリミング用コーム 2 種類（1mm、2mm）、調節可能ヒゲトリミング用コーム 1 種類（3～7mm）、トリマー、鼻毛・耳毛トリマー（回転式）
      • 鼻・耳毛トリマー
      • 調整式ヒゲトリミング用コーム（3～7 mm の間で長さ調節可能）
      • ヒゲトリミング用コーム（3個）
      • ヘアートリミング用コーム （3 個）
      ヘアーカット／フェイススタイリング
      • ヘアートリミング用コーム３種類 (9, 12, 16mm)
      • 短いあごヒゲ
      • 無精ヒゲ
      • シャープなライン
      • 細かいスタイリング
      • ヤギヒゲ

    • アクセサリー

      収納ケース
      お手入れ

    • 電源

      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      使用時間
      約 60 分
      充電
      16 時間
      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      自動研磨システム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      水洗い可能（コーム・刃のみ）
      お手入れ
      不要

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