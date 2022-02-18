ヒゲもヘアーも手軽にデザイン

フィリップスのマルチグルーミングキット 3000シリーズのMG3730/15は、1台8役。さらに多くのヒゲスタイルやヘアスタイルに対応できます*¹。付属のアタッチメントを付け替えるだけで、ヘアーからあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげ、鼻毛･耳毛の顔周りまで簡単にお手入れすることが可能です。いつものお気に入りのスタイルから新しいスタイルへの挑戦まで、手軽にヒゲ・ヘアーをお好みのスタイリングでお楽しみいただけます。*¹フィリップス旧モデルMG3720と比較して