自動研磨システム搭載のステンレス刃

いつでも思い通りのヒゲやヘアーをトリミング。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先なので、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです