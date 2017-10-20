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    Multigroom series 3000 フェイス、ヘアー

    MG3720/15

    オールインワントリマー

    この耐久性の高いオールインワントリマーをぜひお試しください。付属のアタッチメントで、ヒゲもヘアーも簡単にお好みのスタイルに仕上げることができます。

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    Multigroom series 3000 フェイス、ヘアー

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    オールインワントリマー

    フェイス、ヘアーのお手入れに

    • 7 種類のアタッチメント
    • 自動研磨式ステンレス刃
    • 約 60 分間使用可能
    • 水洗い可能なアタッチメント
    自動研磨システム搭載のステンレス刃

    自動研磨システム搭載のステンレス刃

    いつでも思い通りのヒゲやヘアーをトリミング。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先なので、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです

    7 個のアタッチメントでヒゲと髪をトリミング

    7 個のアタッチメントでヒゲと髪をトリミング

    フィリップスマルチグルーマー 3000 オールインワンヒゲトリマーには 7 個のアタッチメントが付属しており、簡単にヒゲを整えたり、髪をカットしたりできます。

    均一なトリミング

    均一なトリミング

    濃い毛でもスムーズかつ均一にカット。ボディー／ヒゲトリマーの精密なスチール刃は、くっきりとしたまっすぐなラインを描き、完璧な仕上がりを実現します。

    鼻毛／耳毛をお手入れ

    鼻毛／耳毛をお手入れ

    鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除けます。

    お気に入りの長さにカット

    お気に入りの長さにカット

    1 mm、2 mm、3 mm、5 mm、9 mm のカットに対応する 5 つの強化カッティングガードで、ヒゲと髪をすばやく巧みにお手入れ。

    16 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能

    16 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能

    このフィリップストリマーは、16 時間の充電 1 回で最大 60 分間コードレスで使用できます。

    水洗い可能（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    水洗い可能（刃・コームのみ）で簡単お手入れ

    使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけでお手入れ完了です。また、面倒なオイル差し不要でメンテナンスは簡単。

    持ち運びに便利なポーチ

    持ち運びに便利なポーチ

    収納や持ち運びに便利です。トリマーとすべてのツールを一つにまとめて保護します。

    本体 2 年間保証

    本体 2 年間保証

    フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。

    技術仕様

    • スタイリング

      スタイリングツール
      • ヒゲトリミング用コーム 2 種類（1mm、2mm）、調節可能ヒゲトリミング用コーム 1 種類（3～7mm）、トリマー、鼻毛・耳毛トリマー（回転式）
      • 鼻・耳毛トリマー
      • ヒゲコーム 2 種類
      • ヒゲトリミング用コーム（3個）
      • ヘアートリミング用コーム（1個）
      アタッチメントの数
      7 種類のアタッチメント
      ヘアーカット／フェイススタイリング
      • ヘアートリミング用コーム３種類 (9, 12, 16mm)
      • 短いあごヒゲ
      • 無精ヒゲ
      • シャープなライン
      • 細かいスタイリング
      • ヤギヒゲ

    • アクセサリー

      お手入れ
      収納ケース

    • 電源

      対応電圧
      AC 100 - 240 V（海外使用対応）
      バッテリーの種類
      ニッケル水素電池
      使用時間
      約 60 分
      充電
      16 時間

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      自動研磨システム

    • 使いやすさ

      クリーニング
      水洗い可能（コーム・刃のみ）
      お手入れ
      不要

    Badge-D2C

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