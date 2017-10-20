いつでも思い通りのヒゲやヘアーをトリミング。自動研磨システム搭載のステンレス刃で、常に鋭い切れ味が続きます。また、丸みを帯びた刃先なので、肌にスムーズに密着しながら、やさしくトリミングします。／画像はイメージです
フィリップスマルチグルーマー 3000 オールインワンヒゲトリマーには 7 個のアタッチメントが付属しており、簡単にヒゲを整えたり、髪をカットしたりできます。
濃い毛でもスムーズかつ均一にカット。ボディー／ヒゲトリマーの精密なスチール刃は、くっきりとしたまっすぐなラインを描き、完璧な仕上がりを実現します。
鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除けます。
1 mm、2 mm、3 mm、5 mm、9 mm のカットに対応する 5 つの強化カッティングガードで、ヒゲと髪をすばやく巧みにお手入れ。
このフィリップストリマーは、16 時間の充電 1 回で最大 60 分間コードレスで使用できます。
使用後、刃とコームを外して水ですすぐだけでお手入れ完了です。また、面倒なオイル差し不要でメンテナンスは簡単。
収納や持ち運びに便利です。トリマーとすべてのツールを一つにまとめて保護します。
フィリップスの全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。全世界での本体 2 年間保証に加え、世界各国の電圧との互換性があります。
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