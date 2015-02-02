MG1100/16
シェービングもトリミングもいつでもどこでも手軽に。
フィリップス マルチグルーマー 1000 シリーズでヒゲをパワフルかつ正確にトリミング、シェイプ、シェービング。先進のヒゲスタイラーとコームでヒゲを均一にトリミング、そしてシェイピングします。細かいラインやエッジ、輪郭はミニ網刃シェーバーで仕上げます。さらに詳細をみる
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コントロール性が高く見やすい 21mm トリマー使用により、フェイス スタイル（無精ヒゲ、ヤギヒゲ、もみあげ部分、襟足部分、口ヒゲ）を均一にトリミング＆シェイピング。
45°ダブル鋭角刃はシャープな切れ味の両刃で摩擦を低減する技術を採用しています。
肌にやさしい 21mm ミニ網刃シェーバーは細かい部分には刃よりも正確にフィットするように設計されているため、剃りにくい部分のヒゲにも対応します。
1mm、3mm、5mm のはめ込み式プレシジョンコームで、無精ヒゲ、あごヒゲ、ヤギヒゲ、もみあげ、口ヒゲを均一の長さにトリミングし、整えます。
本体丸洗い可能で、シャワーでも使えます。
使用後にブラシで刃を清潔にキープ。
テクスチャー加工ハンドルにより、男性用鼻毛カッターのグリップと使いやすさが向上しました。ON／OFF スイッチも操作しやすい位置に配置されています。
単 3 電池が同梱されているので、すぐに使用できます。
全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加え、オイルを差す必要はありません。
アクセサリー
電源
デザイン
デザイン
サービス
カッティングシステム
使いやすさ
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