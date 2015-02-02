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  • シェービングもトリミングもいつでもどこでも手軽に。 シェービングもトリミングもいつでもどこでも手軽に。 シェービングもトリミングもいつでもどこでも手軽に。

    Multigroom series 1000 ミニスタイリングシェーバー

    MG1100/16

    シェービングもトリミングもいつでもどこでも手軽に。

    フィリップス マルチグルーマー 1000 シリーズでヒゲをパワフルかつ正確にトリミング、シェイプ、シェービング。先進のヒゲスタイラーとコームでヒゲを均一にトリミング、そしてシェイピングします。細かいラインやエッジ、輪郭はミニ網刃シェーバーで仕上げます。

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    Multigroom series 1000 ミニスタイリングシェーバー

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    シェービングもトリミングもいつでもどこでも手軽に。

    トリミング、シェイプ、シェービングで思い通りのフェイス スタイリング

    • デュアルカットテクノロジー
    • ミニ網刃シェーバー
    • 本体丸洗い可能、単３乾電池
    • 3 種類のスタイラーコーム
    ヒゲスタイラーでフェイシャルを細部まで完璧に

    ヒゲスタイラーでフェイシャルを細部まで完璧に

    コントロール性が高く見やすい 21mm トリマー使用により、フェイス スタイル（無精ヒゲ、ヤギヒゲ、もみあげ部分、襟足部分、口ヒゲ）を均一にトリミング＆シェイピング。

    45°ダブル鋭角刃を搭載したシャープな刃* で理想的な剃り際

    45°ダブル鋭角刃を搭載したシャープな刃* で理想的な剃り際

    45°ダブル鋭角刃はシャープな切れ味の両刃で摩擦を低減する技術を採用しています。

    ミニ網刃シェーバーで輪郭と曲線部分を完璧に仕上げる

    ミニ網刃シェーバーで輪郭と曲線部分を完璧に仕上げる

    肌にやさしい 21mm ミニ網刃シェーバーは細かい部分には刃よりも正確にフィットするように設計されているため、剃りにくい部分のヒゲにも対応します。

    3 種類のプレシジョンコームでヒゲを均一にトリミング

    3 種類のプレシジョンコームでヒゲを均一にトリミング

    1mm、3mm、5mm のはめ込み式プレシジョンコームで、無精ヒゲ、あごヒゲ、ヤギヒゲ、もみあげ、口ヒゲを均一の長さにトリミングし、整えます。

    本体丸洗い可能　

    本体丸洗い可能　

    本体丸洗い可能で、シャワーでも使えます。

    ブラシでトリマーを簡単お手入れ

    ブラシでトリマーを簡単お手入れ

    使用後にブラシで刃を清潔にキープ。

    テクスチャー加工ハンドルにより、濡れてもしっかりグリップ

    テクスチャー加工ハンドルにより、濡れてもしっかりグリップ

    テクスチャー加工ハンドルにより、男性用鼻毛カッターのグリップと使いやすさが向上しました。ON／OFF スイッチも操作しやすい位置に配置されています。

    すぐに使用可能

    すぐに使用可能

    単 3 電池が同梱されているので、すぐに使用できます。

    購入時の保証

    購入時の保証

    全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加え、オイルを差す必要はありません。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      クリーニングブラシ

    • 電源

      電源
      単 3 アルカリ乾電池 1 本

    • デザイン

      ブラック／レッド
      ハンドル
      ソフトラバーグリップ
      仕上げ
      プラスチックとゴム

    • デザイン

      ブラック／レッド

    • サービス

      本体 2 年間保証

    • カッティングシステム

      長さ設定機能
      4
      ヒゲトリマー
      21mm
      ミニ網刃シェーバー
      21mm
      スタイラーコーム
      1mm、3mm、5mm

    • 使いやすさ

      クリーニング
      本体丸洗い可能
      お手入れ
      オイル差し不要

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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