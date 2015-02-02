シェービングもトリミングもいつでもどこでも手軽に。

フィリップス マルチグルーマー 1000 シリーズでヒゲをパワフルかつ正確にトリミング、シェイプ、シェービング。先進のヒゲスタイラーとコームでヒゲを均一にトリミング、そしてシェイピングします。細かいラインやエッジ、輪郭はミニ網刃シェーバーで仕上げます。