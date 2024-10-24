プレミアムオールインワンブラシヘッド

プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます*²。先端はトライアングルカットで、２日間で最大 2 倍のステイン（着色汚れ）を除去できます*³。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します*⁴。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。<br>*²クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。 *³プラスチック板に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでのブラッシングによる比較／クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用／フィリップス調べ／実際の口内では異なる場合があります *⁴クリーンモード使用時／手磨きと比べ／フィリップス調べ。／画像はイメージです