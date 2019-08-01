お口の健康のために必要なものすべて

正しい歯磨き習慣を続けるのは簡単ではありません。エキスパートクリーンなら、内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、アプリの進捗レポートで歯磨き習慣を身に付ける手助けをするなど、歯科検診の合間のお口の健康をサポートします。