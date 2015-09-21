HX9189/16
歯垢をしっかり落としたい方に
ブラッシングモードから「クリーン」「ホワイト」「ディープクリーン」、強さ設定から「強」「中」「弱」をそれぞれ選び、ご自身の歯と歯ぐきに合わせたブラッシングモードの設定が可能です。 敏感な歯と歯ぐきにやさしい過圧防止センサーを搭載し、賢くブラッシングできるよう支援します。さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
ソニッケアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。 唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。
圧力をかけすぎた場合、ハンドルがやさしく振動してブラッシングが強過ぎることを知らせるので、正しい磨き方が身に付きます。米国の患者を対象にした実験では、ブラッシングが強すぎる人 10 人中 7 人が、過圧防止センサーの使用時にブラッシング圧力を弱めることができました。
3 段階の強さ設定と 3 つのクリーニングモードがあるので、1 人 1 人に合った最適なブラッシングの快適性と性能を得ることができ、習慣順守が容易になります。3 分間のディープクリーンモードでは届きにくい部分もしっかり洗浄できるため、トラブルのある箇所に特に注意して磨きたいときに最適です。
30 秒間隔のタイマーで、口腔内の上下・表裏 4 箇所をしっかりブラッシングできるようお知らせします。
2 分のタイマーで歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。