調整可能なブラッシング方法

3 段階の強さ設定と 3 つのクリーニングモードがあるので、1 人 1 人に合った最適なブラッシングの快適性と性能を得ることができ、習慣順守が容易になります。3 分間のディープクリーンモードでは届きにくい部分もしっかり洗浄できるため、トラブルのある箇所に特に注意して磨きたいときに最適です。