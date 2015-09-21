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    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ プロフェッショナル

    HX9189/16

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    歯垢をしっかり落としたい方に

    ブラッシングモードから「クリーン」「ホワイト」「ディープクリーン」、強さ設定から「強」「中」「弱」をそれぞれ選び、ご自身の歯と歯ぐきに合わせたブラッシングモードの設定が可能です。　敏感な歯と歯ぐきにやさしい過圧防止センサーを搭載し、賢くブラッシングできるよう支援します。

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    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ プロフェッショナル

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    歯垢をしっかり落としたい方に

    歯垢がたまる箇所も逃さずかき出すディープクリーンモード搭載

    • 3 つのモード、３段階の強さ設定
    音波水流

    音波水流

    ソニッケアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。　唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。

    過圧防止センサー

    過圧防止センサー

    圧力をかけすぎた場合、ハンドルがやさしく振動してブラッシングが強過ぎることを知らせるので、正しい磨き方が身に付きます。米国の患者を対象にした実験では、ブラッシングが強すぎる人 10 人中 7 人が、過圧防止センサーの使用時にブラッシング圧力を弱めることができました。

    調整可能なブラッシング方法

    調整可能なブラッシング方法

    3 段階の強さ設定と 3 つのクリーニングモードがあるので、1 人 1 人に合った最適なブラッシングの快適性と性能を得ることができ、習慣順守が容易になります。3 分間のディープクリーンモードでは届きにくい部分もしっかり洗浄できるため、トラブルのある箇所に特に注意して磨きたいときに最適です。

    カドペーサー

    カドペーサー

    30 秒間隔のタイマーで、口腔内の上下・表裏 4 箇所をしっかりブラッシングできるようお知らせします。

    スマートタイマー

    スマートタイマー

    2 分のタイマーで歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      使用時間
      約 3 週間***

    • 内容・付属品

      ハンドル
      フレックスケアープラチナ 1 本
      トラベルケース
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      過圧防止センサー
      ハンドルが振動してお知らせ
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      3 段階の強さ設定
      ディープクリーン
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ホワイト
      自然な白さへ

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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    • クリーンモードで 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    • ダイヤモンドクリーンブラシヘッドよりも効果的
    • 手磨きよりも効果的
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

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