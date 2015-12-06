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  • 歯間の歯垢を徹底的に除去 歯間の歯垢を徹底的に除去 歯間の歯垢を徹底的に除去

    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

    HX9180/08

    歯間の歯垢を徹底的に除去

    フィリップス ソニッケアー フレックスケアープラチナは、手磨きだけの場合よりも歯間の歯垢を最大 7 倍除去します。強さの設定とブラッシングモードを 9 通りの組み合わせからご自身にあった設定を選べます。

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

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    歯間の歯垢を徹底的に除去

    歯と歯ぐきを効果的に洗浄

    • 3 つのモード、３段階の強さ設定
    音波水流

    音波水流

    ソニッケアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。　唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。

    山切りカットで歯間の汚れに

    山切りカットで歯間の汚れに

    インターケアーブラシヘッドは、長い毛先が歯間や歯と歯ぐきの境目の奥深くまで届くため、歯間の歯垢をかき出します。

    過圧防止センサー

    過圧防止センサー

    圧力をかけすぎた場合、ハンドルがやさしく振動してブラッシングが強過ぎることを知らせるので、正しい磨き方が身に付きます。米国の患者を対象にした実験では、ブラッシングが強すぎる人 10 人中 7 人が、過圧防止センサーの使用時にブラッシング圧力を弱めることができました。

    自分好みのモードと強さを選べる

    自分好みのモードと強さを選べる

    フレックスケアープラチナでは、3 つのクリーニングモードから「クリーン」「ホワイト」「ガムケア」、3 つの強さ設定から「低（エキストラソフト）」「中（センシティブ）」「高（ノーマル）」をそれぞれ選び、自分にあったブラッシングモードの設定が可能です。

    スマートタイマー

    スマートタイマー

    2 分のタイマーで歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

    カドペーサー

    カドペーサー

    30 秒間隔のタイマーで、口腔内の上下・表裏 4 箇所をしっかりブラッシングできるようお知らせします。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 3 週間使用可能
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      フレックスケアープラチナ 1 本
      トラベルケース
      1
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      過圧防止センサー
      ハンドルが振動してお知らせ
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      3 段階の強さ設定
      ホワイト
      自然な白さへ
      ガムケア
      歯ぐきをケア

    Badge-D2C

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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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