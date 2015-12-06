過圧防止センサー

圧力をかけすぎた場合、ハンドルがやさしく振動してブラッシングが強過ぎることを知らせるので、正しい磨き方が身に付きます。米国の患者を対象にした実験では、ブラッシングが強すぎる人 10 人中 7 人が、過圧防止センサーの使用時にブラッシング圧力を弱めることができました。