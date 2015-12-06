HX9180/08
歯間の歯垢を徹底的に除去
フィリップス ソニッケアー フレックスケアープラチナは、手磨きだけの場合よりも歯間の歯垢を最大 7 倍除去します。強さの設定とブラッシングモードを 9 通りの組み合わせからご自身にあった設定を選べます。さらに詳細をみる
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ソニッケアーは、粘着性の高い歯垢を効果的に除去するために、毎分31,000回の高速振動と幅広い振幅によって「音波水流」を発生。 唾液を利用した液体流動が、やさしく、効果的に歯垢を除去します。
インターケアーブラシヘッドは、長い毛先が歯間や歯と歯ぐきの境目の奥深くまで届くため、歯間の歯垢をかき出します。
圧力をかけすぎた場合、ハンドルがやさしく振動してブラッシングが強過ぎることを知らせるので、正しい磨き方が身に付きます。米国の患者を対象にした実験では、ブラッシングが強すぎる人 10 人中 7 人が、過圧防止センサーの使用時にブラッシング圧力を弱めることができました。
フレックスケアープラチナでは、3 つのクリーニングモードから「クリーン」「ホワイト」「ガムケア」、3 つの強さ設定から「低（エキストラソフト）」「中（センシティブ）」「高（ノーマル）」をそれぞれ選び、自分にあったブラッシングモードの設定が可能です。
2 分のタイマーで歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
30 秒間隔のタイマーで、口腔内の上下・表裏 4 箇所をしっかりブラッシングできるようお知らせします。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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