自分の歯と歯ぐきに合わせた磨き方をしたい方に

9 通りのブラッシングモード、過圧防止センサーを搭載したフィリップス ソニッケアー フレックスケアープラチナは、歯垢を徹底的に除去し、歯ぐきの健康を推進します。