Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアー プラチナ
自分の歯と歯ぐきに合わせた磨き方をしたい方に
9 通りのブラッシングモード、過圧防止センサーを搭載したフィリップス ソニッケアー フレックスケアープラチナは、歯垢を徹底的に除去し、歯ぐきの健康を推進します。 さらに詳細をみる
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Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアー プラチナ
自分の歯と歯ぐきに合わせた磨き方をしたい方に
歯間の奥までしっかり磨く。歯間の歯垢除去力 7倍 *4
- 3 つのモード、３段階の強さ設定
- ブラシヘッド 2 本付属
- 過圧防止センサー
- 紫外線除菌器
自分好みのモードと強さを選べる
フレックスケアープラチナでは、3 つのクリーニングモードから「クリーン」「ホワイト」「ガムケア」、3 つの強さ設定から「低（エキストラソフト）」「中（センシティブ）」「高（ノーマル）」をそれぞれ選び、自分にあったブラッシングモードの設定が可能です。
新開発のインターケアーブラシヘッドで歯の間をすっきりきれいに
新しいインターケアーブラシヘッドは、長い毛先が歯間や歯と歯ぐきの境目の奥深くまで届くため、歯間の歯垢をかき出します。また、ブラシが消耗すると青色ブラシが白くなって交換時期をお知らせします。
強すぎるブラッシングをお知らせ
歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。
歯間の歯垢除去力 7 倍
フレックスケアープラチナは、歯間の奥の歯垢を効果的に除去します。手磨きだけの場合より歯垢を最大 7 倍多く除去できます。
長持ちするバッテリーとトラベルケース
プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電池もコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1 回の満充電で通常の使用なら約 2 週間使用できるため、旅行中でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。
磨き時間をタイマーでお知らせ
フレックスケアープラチナには、しっかり磨くための 2 種類のタイマーが搭載されています。カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
便利なトラベルケースと充電器
フレックスケアープラチナは、収納・携帯に便利なトラベルケースとコンパクトな携帯用充電器が付属しているので、どこにでも持ち運べます。
ソニッケアーテクノロジーでお口を健康に
従来の電動歯ブラシと異なり、ソニッケアーはソニッケアーテクノロジーを採用しています。ソニッケアー独自のダイナミック洗浄アクションにより、水流が歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届き、歯垢を除去します。
技術仕様
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電源
- 対応電圧
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AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）
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仕様
- 使用時間
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約 3 週間**
- バッテリー
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充電式
- バッテリーの種類
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リチウムイオン充電池
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デザインと仕上げ
- 色
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ホワイト
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サービス
- 本体保証
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2年間保証
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使いやすさ
- ブラシヘッド装着方式
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簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル
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スリムなデザイン
- 充電表示ランプ
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ランプで充電池残量を表示
- ディスプレイ
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照明付きディスプレイ
- 使用時間
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約 3 週間**
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内容・付属品
- ハンドル
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フレックスケアープラチナ 1 本
- ブラシヘッド
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インターケアー レギュラー 1 本
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インターケアー ミニ 1 本
- トラベルケース
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1
- 充電器
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1
- 紫外線除菌器
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1
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洗浄性能
- 健康上の利点
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歯垢を除去
- 性能
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歯垢を除去
- 過圧防止センサー
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ハンドルが振動してお知らせ
- ブラシ振動数
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約 31,000 ブラシストローク／分
- タイマー
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カドペーサーとスマートタイマー
- ステイン除去効果
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自然な白い歯に
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モード
- クリーン
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歯をキレイに
- 3 段階の強さ設定
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- ガムケア
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歯ぐきをケア
- ホワイト
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自然な白さへ
- 手磨きだけと比較した場合
- *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
- 1 手磨きと比べ／ダイヤモンドクリーン使用時／2011年米国Putt氏らの調査に基づく／Drisko et al, 2002.US.
- 2 De Jager M, Nelson R, Schmitt P, Putt MS, Kunzelmann KH, Nyamaa I, Garcia-Godoy C.In vitro assessment of tooth brushing wear of natural and restorative materials. Comp Cont Educ Dent 2007;28
- 3 ダイヤモンドクリーンのホワイトモード使用時／2010年英国Colgan氏らの調査に基づく（個人差があります）
- 4 手磨きブラシと比べた場合。M,Ward et al, フィリップス調べ（2012年）
- 5 Clinical in-vitro study on reduction in viability of bacteria. Vista Laboratories Service, 2007/Vista Laboratories Servicesによるインビトロ試験に基づく（2007年） 大腸菌、口腔連鎖球菌及び単純ヘルペスウィルスに対して
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