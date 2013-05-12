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歯の間をすっきりきれいに
9 通りのブラッシングモード、過圧防止センサー、先進のブラシヘッドテクノロジーを搭載したフィリップス ソニッケアー フレックスケアープラチナは、歯垢を徹底的に除去し、歯ぐきの健康を促進します。さらに詳細をみる
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フレックスケアープラチナでは、3 つのクリーニングモードから「クリーン」「ホワイト」「ガムケア」、3 つの強さ設定から「低（エキストラソフト）」「中（センシティブ）」「高（ノーマル）」をそれぞれ選び、自分にあったブラッシングモードの設定が可能です。
特別なガムケアモードで、歯ぐきの腫れや出血などの歯肉炎を抑えることができます。フレックスケアープラチナは、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。
新しいインターケアーブラシヘッドは、長い毛先が歯間や歯と歯ぐきの境目の奥深くまで届くため、歯間の歯垢をかき出します。また、ブラシが消耗すると青色ブラシが白くなって交換時期をお知らせします。
従来の電動歯ブラシと異なり、ソニッケアーはソニッケアーテクノロジーを採用しています。ソニッケアー独自のダイナミック洗浄アクションにより、水流が歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届き、歯垢を除去します。
フレックスケアープラチナは、歯間の奥の歯垢を効果的に除去します。手磨きだけの場合より歯垢を最大 7 倍多く除去できます。
歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。
フレックスケアープラチナには、しっかり磨くための 2 種類のタイマーが搭載されています。カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
フレックスケアープラチナは、収納・携帯に便利なトラベルケースとコンパクトな携帯用充電器が付属しているので、どこにでも持ち運べます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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