磨き時間をタイマーでお知らせ

フレックスケアープラチナには、しっかり磨くための 2 種類のタイマーが搭載されています。カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。