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    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

    HX9172/10

    歯の間をすっきりきれいに

    9 通りのブラッシングモード、過圧防止センサー、先進のブラシヘッドテクノロジーを搭載したフィリップス ソニッケアー フレックスケアープラチナは、歯垢を徹底的に除去し、歯ぐきの健康を促進します。

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

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    歯の間をすっきりきれいに

    歯間の歯垢除去力最大 7 倍*

    • 3 つのモード、３段階の強さ設定
    • ブラシヘッド 2 本付属
    • 過圧防止センサー
    • 紫外線除菌器
    自分好みのモードと強さを選べる

    自分好みのモードと強さを選べる

    フレックスケアープラチナでは、3 つのクリーニングモードから「クリーン」「ホワイト」「ガムケア」、3 つの強さ設定から「低（エキストラソフト）」「中（センシティブ）」「高（ノーマル）」をそれぞれ選び、自分にあったブラッシングモードの設定が可能です。

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進することが臨床的に証明済み

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進することが臨床的に証明済み

    特別なガムケアモードで、歯ぐきの腫れや出血などの歯肉炎を抑えることができます。フレックスケアープラチナは、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。

    新開発のインターケアーブラシヘッドで歯の間をすっきりきれいに

    新開発のインターケアーブラシヘッドで歯の間をすっきりきれいに

    新しいインターケアーブラシヘッドは、長い毛先が歯間や歯と歯ぐきの境目の奥深くまで届くため、歯間の歯垢をかき出します。また、ブラシが消耗すると青色ブラシが白くなって交換時期をお知らせします。

    ソニッケアーテクノロジーでお口を健康に

    ソニッケアーテクノロジーでお口を健康に

    従来の電動歯ブラシと異なり、ソニッケアーはソニッケアーテクノロジーを採用しています。ソニッケアー独自のダイナミック洗浄アクションにより、水流が歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届き、歯垢を除去します。

    歯間の歯垢除去力 7 倍

    歯間の歯垢除去力 7 倍

    フレックスケアープラチナは、歯間の奥の歯垢を効果的に除去します。手磨きだけの場合より歯垢を最大 7 倍多く除去できます。

    強すぎるブラッシングをお知らせ

    強すぎるブラッシングをお知らせ

    歯と歯ぐきへの圧力を感知。ハンドルに振動で伝えて、歯と歯ぐきをやさしくブラッシングできます。

    磨き時間をタイマーでお知らせ

    磨き時間をタイマーでお知らせ

    フレックスケアープラチナには、しっかり磨くための 2 種類のタイマーが搭載されています。カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    便利なトラベルケースと充電器

    便利なトラベルケースと充電器

    フレックスケアープラチナは、収納・携帯に便利なトラベルケースとコンパクトな携帯用充電器が付属しているので、どこにでも持ち運べます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      フレックスケアープラチナ 1 本
      ブラシヘッド
      • インターケアー レギュラー 1 本
      • インターケアー ミニ 1 本
      トラベルケース
      1
      充電器
      1
      紫外線除菌器

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      過圧防止センサー
      ハンドルが振動してお知らせ
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      3 段階の強さ設定
      クリーン
      歯をキレイに
      ホワイト
      自然な白さへ
      ガムケア
      歯ぐきをケア

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    • *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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