従来の習慣を変えるのは大変なものですが、次世代のフレックスケアープラチナなら簡単です。フィリップスのアダプティブクリーニング テクノロジーの中核である、革新的なアダプティブクリーン ブラシヘッドと過圧防止センサーにより、今まで届きにくかったトラブルのある箇所のお手入れが簡単になりました。アダプティブクリーンブラシヘッドの毛先は、歯と歯ぐきの形に合わせてカーブしているため、歯に触れる表面積が最大で 約4 倍**、最大約 10 倍の歯垢を除去。ブラッシングが強過ぎると、過圧防止センサーが歯ブラシのハンドルをやさしく振動させるので、歯ぐきにはやさしく、しっかりと歯垢を落とせます。
アダプティブクリーンブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するユニークな電動ブラシヘッドです。ゴム製なので歯の表面のカーブにぴったりとフィットします。歯に触れる表面積が最大約 4 倍、歯肉腺や歯間の歯垢を最大 約10 倍除去。ブラシが歯ぐきに沿うので、過剰なブラッシング圧力が吸収され、歯ぐきを痛めません。
強すぎるブラッシングの場合、フレックスケアープラチナ歯ブラシでは圧力が強すぎると過圧防止センサーが歯ブラシのハンドルをやさしく振動させるので、いつ力を弱くすればいいのが分かります。実験では、ブラッシングが強すぎる人 10 人中 7 人が過圧防止センサーのおかげてブラッシング圧力を弱めることに成功しています。
フレックスケアープラチナは、3 段階の強さ設定と 3 つのクリーニングモードで、快適かつしっかりと歯を磨けます。特に注意して磨きたいトラブルのある箇所には3 分間のディープクリーンモードで、毎日の歯磨きにはクリーンモード、ステインの除去にはホワイトモードがお勧めです。強さはお好みに合わせて低、中、高に設定してください。
まったく新しいディープクリーンモードは、届きにくい場所を格段にきれいにします。このモードのブラシヘッドのユニークな動きと 、3 分間と長めのブラッシング時間は、トラブルのある箇所に特に注意して磨きたいときに最適です。
ソニッケアー ブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高速振動と幅広い振幅の動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。
フレックスケアープラチナ音波式歯ブラシに付属の紫外線除菌器は、ブラシヘッドに付着した細菌を除菌するよう設計されています。紫外線除菌器から照射された光が、最大 99% の細菌を除菌します。*（一財）日本食品分析センターによる試験歯ブラシについた菌が99%減少 【試験方法】紫外線除菌器を使用する前と使用した後の電動歯ブラシ用ブラシヘッドの菌数を測定し、比較
フレックスケアープラチナには、しっかり磨くための 2 種類のタイマーが搭載されています。カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電池もコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1 回の満充電で通常の使用なら約 2 週間使用できるため、旅行中でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。
フレックスケアープラチナには、収納・携帯に便利なトラベルケースとコンパクトな携帯用充電器が付属、どこにでも持ち運び便利です。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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