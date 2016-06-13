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  • 歯周病の原因菌を含む歯垢を手磨きの10倍除去* 歯周病の原因菌を含む歯垢を手磨きの10倍除去* 歯周病の原因菌を含む歯垢を手磨きの10倍除去*

    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

    HX9135/29

    歯周病の原因菌を含む歯垢を手磨きの10倍除去*

    フレックスケアー プラチナは、高い洗浄力とやさしい磨き心地で歯と歯ぐきを守ります。アダプティブクリーン ブラシヘッドと過圧防止センサーが、優れた歯垢除去効果とやさしい磨き心地を実現します。

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

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    歯周病の原因菌を含む歯垢を手磨きの10倍除去*

    10 倍の歯垢除去効果と健康な歯ぐきのために*

    • 3 つのモード、３段階の強さ設定
    • ブラシヘッド2 本付属
    • 過圧防止センサー
    アダプティブクリーニングテクノロジーでしっかりやさしくクリーニング

    アダプティブクリーニングテクノロジーでしっかりやさしくクリーニング

    従来の習慣を変えるのは大変なものですが、次世代のフレックスケアープラチナなら簡単です。フィリップスのアダプティブクリーニング テクノロジーの中核である、革新的なアダプティブクリーン ブラシヘッドと過圧防止センサーにより、今まで届きにくかったトラブルのある箇所のお手入れが簡単になりました。アダプティブクリーンブラシヘッドの毛先は、歯と歯ぐきの形に合わせてカーブしているため、歯に触れる表面積が最大で 約4 倍**、最大約 10 倍の歯垢を除去。ブラッシングが強過ぎると、過圧防止センサーが歯ブラシのハンドルをやさしく振動させるので、歯ぐきにはやさしく、しっかりと歯垢を落とせます。

    歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング

    歯や歯ぐきの形状にフィットしてしっかりクリーニング

    アダプティブクリーンブラシヘッドは、1 人 1 人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するユニークな電動ブラシヘッドです。ゴム製なので歯の表面のカーブにぴったりとフィットします。歯に触れる表面積が最大約 4 倍、歯肉腺や歯間の歯垢を最大 約10 倍除去。ブラシが歯ぐきに沿うので、過剰なブラッシング圧力が吸収され、歯ぐきを痛めません。

    強すぎるブラッシングを警告

    強すぎるブラッシングを警告

    強すぎるブラッシングの場合、フレックスケアープラチナ歯ブラシでは圧力が強すぎると過圧防止センサーが歯ブラシのハンドルをやさしく振動させるので、いつ力を弱くすればいいのが分かります。実験では、ブラッシングが強すぎる人 10 人中 7 人が過圧防止センサーのおかげてブラッシング圧力を弱めることに成功しています。

    ３段階の強さ設定と 3 つのクリーニングモード

    ３段階の強さ設定と 3 つのクリーニングモード

    フレックスケアープラチナは、3 段階の強さ設定と 3 つのクリーニングモードで、快適かつしっかりと歯を磨けます。特に注意して磨きたいトラブルのある箇所には3 分間のディープクリーンモードで、毎日の歯磨きにはクリーンモード、ステインの除去にはホワイトモードがお勧めです。強さはお好みに合わせて低、中、高に設定してください。

    新しいディープクリーンモード：トラブルのある箇所を楽々洗浄

    新しいディープクリーンモード：トラブルのある箇所を楽々洗浄

    まったく新しいディープクリーンモードは、届きにくい場所を格段にきれいにします。このモードのブラシヘッドのユニークな動きと 、3 分間と長めのブラッシング時間は、トラブルのある箇所に特に注意して磨きたいときに最適です。

    音波水流でお口を健康に

    音波水流でお口を健康に

    ソニッケアー ブラシヘッドは、1 分間に 31,000 以上のブラシストローク数の高速振動と幅広い振幅の動きを実現する当社のコアテクノロジーに必須です。当社の圧倒的なソニックテクノロジーが、ハンドルからブラシヘッドの先までそのパワーを伝えます。この音波水流を生み出し、歯間と歯肉縁に深く液体を噴射してしっかりと、しかもやさしく洗浄します。

    磨き時間をタイマーでお知らせ

    磨き時間をタイマーでお知らせ

    フレックスケアープラチナには、しっかり磨くための 2 種類のタイマーが搭載されています。カドペーサーは、口腔内の上下・表裏 4 つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    長持ちするバッテリーとトラベルケース

    長持ちするバッテリーとトラベルケース

    プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電池もコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1 回の満充電で通常の使用なら約 2 週間使用できるため、旅行中でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。

    便利なトラベルケースと充電器

    便利なトラベルケースと充電器

    フレックスケアープラチナには、収納・携帯に便利なトラベルケースとコンパクトな携帯用充電器が付属、どこにでも持ち運び便利です。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      バッテリー
      充電式
      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ハンドル
      スリムなデザイン
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      使用時間
      約 3 週間***

    • 内容・付属品

      ハンドル
      フレックスケアープラチナ 1 本
      ブラシヘッド
      • アダプティブクリーン 1 本
      • センシティブ コンパクト 1 本
      トラベルケース
      1
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      健康上の利点
      歯垢を除去
      性能
      歯垢を除去
      過圧防止センサー
      ハンドルが振動してお知らせ
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      3 段階の強さ設定
      ディープクリーン
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ホワイト
      自然な白さへ

    Badge-D2C

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    • *アダプティブクリーンブラシヘッド使用時／手磨きと比べ／Milleman J, Milleman K, Argosino K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014 **ダイヤモンドクリーンブラシヘッドとの比較。フィリップス調べ（2015年） ***フィリップスソニッケアーシリーズ製品内において（2015年5月時点） ****クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    • * ダイヤモンドクリーンブラシヘッドと比較した場合
    • ** 2 分間のブラッシング 1 日 2 回 を基準とした場合
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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