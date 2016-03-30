アダプティブクリーニングテクノロジーでしっかりやさしくクリーニング

従来の習慣を変えるのは大変なものですが、次世代のフレックスケアープラチナなら簡単です。フィリップスのアダプティブクリーニング テクノロジーの中核である、革新的なアダプティブクリーン ブラシヘッドと過圧防止センサーにより、今まで届きにくかったトラブルのある箇所のお手入れが簡単になりました。アダプティブクリーンブラシヘッドの毛先は、歯と歯ぐきの形に合わせてカーブしているため、歯に触れる表面積が最大で 約4 倍**、最大約 10 倍の歯垢を除去。ブラッシングが強過ぎると、過圧防止センサーが歯ブラシのハンドルをやさしく振動させるので、歯ぐきにはやさしく、しっかりと歯垢を落とせます。