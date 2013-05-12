強すぎるブラッシングをお知らせ

歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルがやさしく振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。このお知らせ機能は、ブラシヘッドに不要な力がかからないようにして本来の働きをさせるためのものです。10 人中 7 人のお客様がこの機能によって効果的にブラッシングできるようになったと感じています。