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歯の間をすっきりきれいに
9 通りのブラッシングモード、過圧防止センサー、先進のブラシヘッドテクノロジーを搭載したフィリップス ソニッケアー フレックスケアープラチナは、歯垢を徹底的に除去し、歯ぐきの健康を促進します。さらに詳細をみる
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フィリップスのインターケアーブラシヘッドを取り付けて、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進しましょう。非常に長いブラシ毛が、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢を取り除き、歯ぐきを健康に保ちます。
フレックスケアーで理想的な洗浄を続ければ、約 2 週間で歯ぐきが健康に。歯肉線にたまった歯垢を手磨きに比べて最大 7 倍除去し、健康的な笑顔を手に入れることができます。
フレックスケアープラチナなら、歯をしっかりと洗浄できます。ブラッシングの強さ設定は 3 段階から、モードはニーズに応じて 3 種類からお選びいただけます。クリーンモードは日常的な洗浄をしたいとき、ホワイトモードは表面の着色汚れを除去したいとき、ガムケアモードは歯ぐきのケアをしたいときに選びます。
歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルがやさしく振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。このお知らせ機能は、ブラシヘッドに不要な力がかからないようにして本来の働きをさせるためのものです。10 人中 7 人のお客様がこの機能によって効果的にブラッシングできるようになったと感じています。
1 分間に約 31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁をしっかりとやさしく磨きます。
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
フレックスケアープラチナなら、しっかりと安全にブラッシング。さまざまなニーズにも応えます。フィリップスのソニックテクノロジーは、詰め物、クラウン、ラミネートベニアーにも適しており、毎日の歯周病対策にもご利用いただけます。
プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電池もコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1 回の満充電で通常の使用なら約 2 週間使用できるため、旅行中でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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