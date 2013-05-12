検索文字列

  • 歯の間をすっきりきれいに 歯の間をすっきりきれいに 歯の間をすっきりきれいに

    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

    HX9110/02

    歯の間をすっきりきれいに

    9 通りのブラッシングモード、過圧防止センサー、先進のブラシヘッドテクノロジーを搭載したフィリップス ソニッケアー フレックスケアープラチナは、歯垢を徹底的に除去し、歯ぐきの健康を促進します。

    さらに詳細をみる

    この商品は販売を終了しました

    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

    類似製品

    フレックスケアープラチナ をすべて表示

    歯の間をすっきりきれいに

    歯間の歯垢除去力 7 倍*

    • 3 つのモード、３段階の強さ設定
    • ブラシヘッド 2 本付属
    • 過圧防止センサー
    フィリップスのインターケアーブラシヘッドなら最大 7 倍の歯垢を除去*

    フィリップスのインターケアーブラシヘッドなら最大 7 倍の歯垢を除去*

    フィリップスのインターケアーブラシヘッドを取り付けて、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進しましょう。非常に長いブラシ毛が、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢を取り除き、歯ぐきを健康に保ちます。

    歯ぐきの健康を推進

    歯ぐきの健康を推進

    フレックスケアーで理想的な洗浄を続ければ、約 2 週間で歯ぐきが健康に。歯肉線にたまった歯垢を手磨きに比べて最大 7 倍除去し、健康的な笑顔を手に入れることができます。

    3 つのモード、3 段階の強さ設定から選択

    3 つのモード、3 段階の強さ設定から選択

    フレックスケアープラチナなら、歯をしっかりと洗浄できます。ブラッシングの強さ設定は 3 段階から、モードはニーズに応じて 3 種類からお選びいただけます。クリーンモードは日常的な洗浄をしたいとき、ホワイトモードは表面の着色汚れを除去したいとき、ガムケアモードは歯ぐきのケアをしたいときに選びます。

    強すぎるブラッシングをお知らせ

    強すぎるブラッシングをお知らせ

    歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルがやさしく振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。このお知らせ機能は、ブラシヘッドに不要な力がかからないようにして本来の働きをさせるためのものです。10 人中 7 人のお客様がこの機能によって効果的にブラッシングできるようになったと感じています。

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    音波水流で歯間の歯垢を除去

    1 分間に約 31,000回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁をしっかりとやさしく磨きます。

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます

    口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます

    フレックスケアープラチナなら、しっかりと安全にブラッシング。さまざまなニーズにも応えます。フィリップスのソニックテクノロジーは、詰め物、クラウン、ラミネートベニアーにも適しており、毎日の歯周病対策にもご利用いただけます。

    長持ちするバッテリーとトラベルケース

    長持ちするバッテリーとトラベルケース

    プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電池もコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1 回の満充電で通常の使用なら約 2 週間使用できるため、旅行中でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ハンドル
      スリムなデザイン
      使用時間
      約 3 週間**

    • 内容・付属品

      ハンドル
      フレックスケアープラチナ 1 本
      ブラシヘッド
      インターケアー レギュラー 2 本
      トラベルケース
      1
      充電器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      過圧防止センサー
      ハンドルが振動してお知らせ
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      3 段階の強さ設定
      ガムケア
      歯ぐきをケア
      ホワイト
      自然な白さへ

    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

    製品に関するヒント、よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性とコンプライアンスに関する情報を検索します。

    おすすめの製品

    最近閲覧した製品

    レビュー

    このアイテムを最初にレビューする

    • 手磨きだけと比較した場合
    • *クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    登録

    フィリップスニュースレターを購読

    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

    最良のブラッシング効果を得るために、 替ブラシは3カ月で交換。

    製品登録

    MyPhilips

    ご登録はこちら

    ご登録はこちらから

    * この項目は必須です

    フィリップスの最新情報をメールでお届け

    特別なオファーやキャンペーンのご案内

    製品モニターのご案内

    *
    フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。
    詳しくはこちら
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. All rights reserved.

    当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。