HX9101/41
自分の歯と歯ぐきに合わせた磨き方をしたい方へ
紫外線除菌機付きで、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保ちます。さらに詳細をみる
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密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。
約 2 週間で歯ぐきの健康を推進。健康的な笑顔を手に入れることができます。
9 通りの組み合わせから自分好みに。 ブラッシングモードから「クリーン」「ホワイト」「ディープクリーン」、強さの設定から「強」「中」「弱」をそれぞれ選び、ご自身にあったブラッシングモードの設定が可能です。
磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。 歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。
歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルがやさしく振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。このお知らせ機能は、ブラシヘッドに不要な力がかからないようにして本来の働きをさせるためのものです。10 人中 7 人のお客様がこの機能によって効果的にブラッシングできるようになったと感じています。
フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。
約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。
フレックスケアープラチナなら、しっかりと安全にブラッシング。さまざまなニーズにも応えます。フィリップスのソニックテクノロジーは、詰め物、クラウン、ラミネートベニアーにも適しており、毎日の歯周病対策にもご利用いただけます。
紫外線除菌機を使うと最大 99％*の細菌を除菌できるため、ブラシヘッドをいつでも衛生的に保つことができます。
電源
仕様
デザインと仕上げ
サービス
使いやすさ
内容・付属品
洗浄性能
モード
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