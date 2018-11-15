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    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

    HX9101/41

    自分の歯と歯ぐきに合わせた磨き方をしたい方へ

    紫外線除菌機付きで、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保ちます。

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    Philips Sonicare FlexCare Platinum ソニッケアー フレックスケアープラチナ

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    自分の歯と歯ぐきに合わせた磨き方をしたい方へ

    3 つのモードと 3 段階の強さ設定付き

    • 3 つのモード、3 段階の強さ設定
    • ブラシヘッド 1 本付属
    • 過圧防止センサー
    手磨きより多くの歯垢を除去

    手磨きより多くの歯垢を除去

    密集した高品質の毛先が、手磨きより多くの歯垢を除去します。また、歯の輪郭にフィットする毛先で、届きにくい部分もしっかりと磨けます。

    歯ぐきの健康を推進

    歯ぐきの健康を推進

    約 2 週間で歯ぐきの健康を推進。健康的な笑顔を手に入れることができます。

    3 つのモード、3 段階の強さ設定

    3 つのモード、3 段階の強さ設定

    9 通りの組み合わせから自分好みに。 ブラッシングモードから「クリーン」「ホワイト」「ディープクリーン」、強さの設定から「強」「中」「弱」をそれぞれ選び、ご自身にあったブラッシングモードの設定が可能です。

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    歯垢を掻き出すディープクリーンモード

    磨き残しやすい箇所、トラブルがある箇所がある方に最適なモード。洗浄する動きと心地よく刺激する動きが交互に作動。爽快なお口の洗浄を体験できます。 歯ぐきをやさしくケアしながら、歯周病や歯肉炎の原因となる歯垢（プラーク）がたまりやすい箇所を効果的に磨き上げます。

    強すぎるブラッシングをお知らせ

    強すぎるブラッシングをお知らせ

    歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルがやさしく振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。このお知らせ機能は、ブラシヘッドに不要な力がかからないようにして本来の働きをさせるためのものです。10 人中 7 人のお客様がこの機能によって効果的にブラッシングできるようになったと感じています。

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流

    フィリップス ソニッケアーの最先端の音波水流による高速振動とブラシの振幅が歯間の歯垢を効果的に除去します。

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ

    約 2 分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

    口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます

    口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます

    フレックスケアープラチナなら、しっかりと安全にブラッシング。さまざまなニーズにも応えます。フィリップスのソニックテクノロジーは、詰め物、クラウン、ラミネートベニアーにも適しており、毎日の歯周病対策にもご利用いただけます。

    紫外線除菌機でブラシヘッドを清潔に

    紫外線除菌機を使うと最大 99％*の細菌を除菌できるため、ブラシヘッドをいつでも衛生的に保つことができます。

    技術仕様

    • 電源

      対応電圧
      AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

    • 仕様

      使用時間
      約 3 週間**
      バッテリー
      充電式
      バッテリーの種類
      リチウムイオン充電池

    • デザインと仕上げ

      ホワイト

    • サービス

      本体保証
      2年間保証

    • 使いやすさ

      ブラシヘッド装着方式
      簡単にはめ込みできるブラシヘッド
      ディスプレイ
      照明付きディスプレイ
      充電表示ランプ
      ランプで充電池残量を表示
      ハンドル
      スリムなデザイン
      使用時間
      約 3 週間***

    • 内容・付属品

      ハンドル
      フレックスケアープラチナ 1 本
      ブラシヘッド
      プロリザルツ（レギュラー）1 本
      充電器
      1
      紫外線除菌器
      1

    • 洗浄性能

      性能
      歯垢を除去
      健康上の利点
      歯垢を除去
      過圧防止センサー
      ハンドルが振動してお知らせ
      ステイン除去効果
      自然な白い歯に
      タイマー
      カドペーサーとスマートタイマー
      ブラシ振動数
      約 31,000 ブラシストローク／分

    • モード

      クリーン
      歯をキレイに
      3 段階の強さ設定
      ディープクリーン
      歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
      ホワイト
      自然な白さへ

    Badge-D2C

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    • Clinical in-vitro study on reduction in viability of bacteria. Vista Laboratories Service, 2007/Vista Laboratories Servicesによるインビトロ試験に基づく（2007年） 大腸菌、口腔連鎖球菌及び単純ヘルペスウィルスに対して
    • * クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回
    • ** 2 分間のブラッシング 1 日 2 回 を基準とした場合
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    最良のブラッシング効果を得るために、
    替ブラシは3カ月で交換。

    ソニッケアーは、非常に高速でパワフルな振動で駆動します。したがって常に最高の状態で使用していただくことが重要です。ブラシの寿命に注意して、傷んでいるように見えなくても、定期的に交換して下さい。*eシリーズ替ブラシとエアーフロスノズルは約6カ月で交換してください。

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